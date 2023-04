Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, aseveró que "puede ser que haya menos intendentes no peronistas porque el peronismo bajó su caudal electoral". Además, lo que dejó la agresión a Sergio Berni y las virtudes de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Le pegaron solamente a Sergio Berni o no solo le estaban pegando a él, sino a todos los políticos?

El episodio representa mucho más que una golpiza, ya que también da muestras del hartazgo, nos está diciendo algo y es un mensaje. Luego de este hecho, el ministro tiene que replantearse un poco sus maneras porque ya no alcanza con dar la cara.

La dio literalmente.

Así es, en este caso. La bronca si está justificada, la violencia no. ¿Quiénes son los importantes en esta historia? Primero, Daniel Barrientos, todas las familias y los trabajadores que todos los días viven esa situación de miedo y de ir y no saber si vuelven bien, eso los ponen en un lugar de dolor y frustración.

¿Cuántas persona matan por día en el conurbano?

Deben ser varias.

Este hecho, como algunos otros a lo largo de la historia, que son como mojones, se convierten en significantes que trascienden a la persona en particular.

Correcto. Por eso, lastimosamente, era inevitable que algo así ocurriese en algún momento porque no hay una respuesta integral y ésta la comentamos muchas veces. Y es que por A o por B no se lleva a la práctica, cuestiones que no son tan obvias.

Hay un 40% de cargos vacantes en la Justicia de la Provincia y esto hace a la inseguridad porque un fiscal termina haciendo el trabajo de dos. Los fiscales y los jueces son los que llevan adelante todos los procesos de persecución y sanción de los delitos.

Acá hay una responsabilidad de toda la política y, en particular, del gobernador de Buenos Aires, que es el responsable de movilizar las ternas y las designaciones.

Por otro lado, te podría decir que las cárceles que son generar un posgrado para delincuentes y en la seguridad ciudadana ni hablar, estamos con problemas porque tenemos una frazada para atender la demanda de inseguridad.

No tenemos Fuerzas Federales en el conurbano y las pocas que hay están descoordinadas entre Nación y Provincia porque reinan las peleas entre ambos ministerios, así que de esta manera es muy difícil llevarle tranquilidad a los vecinos de Buenos Aires.

Cuando allí, en ese momento en el que Berni la pasó mal, las personas presentes gritaba que se vayan todos, ¿Te sentiste interpelado en algún sentido por ser intendente del conurbano?

Siempre te interpelan estas situaciones, cuando hay un hecho que representa a muchos hechos y después es muy difícil a la sociedad decirle "no, pará. Hasta acá llega mi responsabilidad y empieza la del otro".

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos

Con tu propia experiencia ya frondosa, ¿el ataque al colectivo se trató de un hecho anormal por el auto que se cruza adelante y el tipo de municiones costosas que utilizaban o es algo que sucede habitualmente?

No soy un especialista y no conozco los detalles de este caso, pero parece ser un un hecho más de tantos de violencia que hay en el conurbano, donde se suman las inseguridades, que es algo que genera el hartazgo, como la inflación, no llegar a fin de mes, la falta de trabajo y de perspectivas para tus hijos. Y un día, como la sociedad está con mecha corta, se prende y hay un problema que nos tiene que hacer reflexionar respecto de esta respuesta integral y de que cada uno tiene que hacer su parte.

El gobernador es el jefe político de la seguridad y no puede esconderse detrás del ministro, quien tiene una actitud firme, de control y da la cara, pero no alcanza porque tiene que haber una política integral de seguridad y la tiene que conducir el gobernador, que es la persona que votaron los bonaerenses para que además haga esta articulación con todos nosotros, es decir, con la Nación y los municipios, que somos los que ponemos las luces, alarmas vecinales, cámaras y los que estamos más cerca de la sociedad.

¿Defendés la gestión de Berni?

Lo que veo es una actitud que contiene como paragolpes, que cumple una función de frenar el choque, pero no alcanza con eso. Hay una decisión política que tiene que ver con invertir, empoderar a la Fuerza, mejorarla, sanearla y trabajar dentro de los barrios donde hay narcos.

Si fuera un paragolpes sería una especie de escudo para quien es su jefe. Ahora, en la defensa que vos hacés, si entiendo bien, decís que contiene, ¿pero contiene solamente al gobernador o tiene alguna eficacia simbólica que vaya el jefe del ministro de Seguridad, ponga la cara y en el pasado alcanzaba para calmar y ya no? ¿Tuvo eficacia simbólica la tarea de Berni aunque no fuera eficacia práctica?

Sí, la tuvo, pero ya no da para más si no hay una respuesta política integral. La tuvo también porque con su actitud le habló a sectores que no son propios del electorado kirchnerista y sectores que demandan control, fuerza y firmeza. Pero primero ahí hay una contradicción porque tiene esa actitud en un Gobierno que milita a Zaffaroni, el cual primero justifica al delincuente antes de pensar en el honesto y en la familia trabajadora que quiere vivir tranquila.

No va más ese modelo de pelearse entre Nación y Provincia. Recuerdo haber estado en reuniones con la exministra nacional de Seguridad, Sabina Frederic, que nos decía que fue instruida por el Presidente para articular con nosotros las Fuerzas Federales en el territorio, dejando afuera a la Provincia. Y por supuesto que tengo muchos disensos con el gobernador, pero no podemos trabajar con Nación por fuera de la Provincia porque somos parte de Buenos Aires,

Ahora nos están citando y esperemos que sea con la Provincia de por medio, porque el martes próximo mi secretario de Seguridad irá a una reunión que nos convocó para llevar nuestro mapa del delito y necesidades para las Fuerzas Federales, pero que no sea cosa que ocurra por fuera de la Provincia porque necesitamos la articulación de los tres líderes de Gobierno.

La posible irrupción de intendentes libertarios en el conurbano

¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Este cachetazo a Berni, si es un cachetazo a la clase política, aumenta la cantidad de votos y las chances electorales de Javier Milei o en el conurbano no hay ningún candidato a intendente que pueda terminar colocando a los libertarios y, finalmente, lo que vamos a tener en diciembre es un conurbano con una proporción nunca vista de intendentes no peronistas?

Todas estas situaciones suelen tener efectos en lo electoral. Hay una cuestión con la seguridad que lamentablemente duele y es que está naturalizada y no existe como un responsable, no es un problema de todos. Es como si bien como yo digo, la responsabilidad es de la Provincia, la gobernación y el Ministerio que somos los que están en ese lugar y tenemos la autoridad de aplicación.

Los vecinos ven cuando un intendente se ocupa o no de la seguridad, por más que no sea responsable. Ven al ausente y al presente. En JxC hay una idea de una seguridad ciudadana diferente, de no tirar la basura abajo de la alfombra.

Recuerdo que en el gobierno de Mauricio Macri venían al barrio popular donde se meten los narcos y van a cortar los autos como un lugar para el desarrollo social, presencia del Estado, se hacía el programa "Barrios Seguros", todo para mejorar la calidad de vida en el barrio y que no se te metan los narcos como suele pasar.

El electorado, a la hora de poner el voto, va a poner en valor saber que más allá de la bronca que lo puede conducir a otra manifestación de la política electoral, en Juntos se encontrará con gente que se quiera ocupar de esta agenda.

Alejandro Gomel (AG): Algunos te nombran más cerca de Patricia Bullrich. ¿Está claro que la estás apoyando a ella o a Horacio Rodríguez Larreta? ¿De qué lado estás?

Siempre hubo una buena sintonía con Patricia. A veces lo que me resisto y cuesta comprender es que no son compartimentos estancos, uno puede tener un buen trabajo como yo lo tengo con Horacio y tiene que ver con su cercanía con nosotros acá porque somos limítrofes y con una historia de trabajo en conjunto. Antes de estar como intendente estuve en la Ciudad y él era el jefe de Gabinete de Macri.

Larreta tiene una gran capacidad de gestión y uno, desde ese punto de vista, evalúa que esa persona tiene todas las condiciones, pero no es en detrimento de otro u otra.

Lo de Patricia en este tiempo fue impresionante, le puso mucha garra, firmeza y representó a mucha gente en valores republicanos y en plantarse ante muchas situaciones. tiene una experiencia en gestión que es intachable. Hablo con ella y cuando quiere venir a Tres de Febrero, viene, y trabajamos el tema de Seguridad con nuestra secretaria y su equipo.

No es uno u otro, tenemos que fortalecer el equipo para que, en todo caso, con la gente de por medio, ordene el equipo de las candidaturas. Pero el objetivo real es ganarle al kirchnerismo en Provincia y Nación.

Hay encuestas que dicen que 70% de los votos que eran de Macri fueron para Bullrich y que en Buenos Aires dan hasta el doble de intención de voto a ella que a Larreta. ¿Cuál es tu visión conociendo el conurbano que es el sector determinante en las elecciones de Buenos Aires en la relación de ambos electoralmente? ¿En la Provincia gana Bullrich?

No soy quién para decir quién gana, eso lo va a decir la gente con su voto en la PASO. Lo que recojo es que hay una valoración de ambos por diferentes razones.

Larreta está llegando a su octavo año de gestión, pero antes fue ocho años el jefe de Gabinete con Macri. Fue junto a él, responsable de la gestión. Por otro lado, Patricia Bullrich creció porque ganó representatividad y porque mucha gente está demandando eso que ella propone, que es una firmeza para hacer cambios y transformaciones.

¿Los libertarios van a ganar alguna intendencia del conurbano?

Puede ser, no le voy a cerrar la puerta a nadie. Los libertarios se ganaron un lugar porque el punto de vista liberal ganó espacio en la sociedad, como pasó con José Luis Espert, Milei y Ricardo López Murphy. Ahora lamento que se estén peleando entre ellos. Empezaron a tener celos y envidia y se hacen pase de facturas públicos.

Para ganar una elección en el conurbano hay que tener al menos 40 puntos. Están cómodos para meter concejales y tener un lugar de representación muy fuerte, pero de ahí a ganar intendencias tenés que estar pasando los 40 puntos, y eso no es tan fácil de conseguir.

¿Resulta probable imaginar que el 10 de diciembre haya una cantidad de intendentes del conurbano no peronistas mayor que peronistas?

Puede ser que haya menos intendentes no peronistas porque el peronismo bajó su caudal electoral. En las intendencias del conurbano profundo y de la tercera sección electoral, en general, el peronismo tenía resultados rondando los 60 puntos, y en la última estuvieron en 40 y pico, y la situación económica es peor, están todos peleados, hay internas en todos lados.

Si nosotros, por ejemplo, en La Matanza lleváramos un candidato único en acuerdo entre los candidatos nacionales, podríamos llegar a ganar la elección en las PASO tranquilamente como voto individual, porque hay una división dentro de lo que es el oficialismo entre el peronismo clásico de Fernando Espinoza y un desafío del Movimiento Evita. Eso puede ser un hito político para caminar hacia la elección general.

Esto puede pasar en otros lados también porque el oficialismo está mal, la economía tiende siempre a empeorar y porque la gente busca una alternativa que para muchos está en JxC y en algunos casos en los libertarios.

