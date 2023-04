El funcionario Fernando “Chino” Navarro confirmó la crisis del Frente de Todos, pero sostuvo que es un problema de la clase dirigente. Además, dijo que el ataque a Sergio Berni lo conmovió. “La trompada es para todos, pero nos pegan y seguimos hablando boludeces”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me generan incomodidad tus declaraciones, porque parece que lo relatás desde afuera, y siento que el Frente de Todos está a punto de romperse.

Más allá de la incomodidad que te genera a vos, que me genera a mí y a los argentinos, el Frente de Todos tiene una crisis que no se puede negar.

Lo que yo planteo hoy, vinculado sobre todo a la inseguridad, por un tema de que he estado cerca por mi tarea de militante, más allá del cargo que ocupe y ocupé, de 1983 a la fecha no hemos acertado con una política de seguridad.

En política, hemos decidido, quizá con buena intención, desarrollar políticas de partido y nos hacen falta políticas de Estado, y hoy se ve con más claridad que nunca. En determinados momentos, este tipo de debate reaparece con mucha fuerza sobre la seguridad y la inseguridad, sobre modificar el código, y lamentablemente siempre perdemos el eje.

El eje es que esto empezó con un asesinato, cuando mataron al chofer Daniel Barrientos.

Los políticos empiezan a especular políticamente, entonces estamos lejos de la realidad, y buscamos la solución como un partido, cuando hay que buscar una solución como una integralidad. Si no definimos una política de Estado, esto se va a repetir.

El punto central es si las trompadas a Berni son un símbolo de un hartazgo de la sociedad con los políticos. Y eso, de ser así, es más grande que el asesinato del colectivero, más allá de que para sus allegados eso sea lo principal. Para la sociedad en su conjunto, es si estamos a punto o no de que ese hartazgo haga eclosión, y que la trompada a Berni la haya recibido el Gobierno y todos los políticos, y sea otra forma de expresión de lo mismo de votar a Milei, por ejemplo. Ahí hay un punto en el hacerse cargo.

En primera instancia, si bien vos decís que la sociedad es responsable, yo creo que la mayor responsabilidad cae sobre la clase dirigente y de ahí a la clase política. Y después a nosotros, que somos Gobierno.

La trompada es para todos. Si uno hace un análisis, es más para uno o más para otro, pero en general coincido. Los Milei en Argentina y en otras partes del mundo tienen que ver con el fracaso de las políticas tradicionales. Coincido en que es un llamado de atención de nuestro pueblo diciendo “reaccionen, esto va mal".

Un tema menor, por ejemplo, es que fui el sábado a ver a San Lorenzo, y de golpe la hinchada empezó a putear a la dirigencia. Yo soy socio, no participo de la vida de San Lorenzo, sin embargo me sentí angustiado. Imaginate con la trompada, a mí me conmovió.

Puede ser que parte de ese hartazgo tenga como una de sus causas que, a partir de lo que pasó con Berni, se ve cómo emerge una diferencia entre dos socios mayoritarios del Frente de Todos que toman a Berni, a Kicillof, a Aníbal Fernández y a Alberto Fernández como parte de ese pase de facturas de uno a otro. ¿Estamos en un punto donde se corrieron todos los velos y las disputas internas dentro del FdT llegan a niveles como las trompadas?

No es nuevo esto. Ahora se hace más evidente porque, volvemos al tema central, hay un muerto de por medio, y la reacción de muchos hombres de la política no fue la más adecuada, y no importa la intencionalidad, importa saber lo que vimos. Esa crisis que señalás y describís, y yo comparto, no es del Frente de Todos, es de la clase dirigente argentina.

Por ejemplo, hay realismo y racionalidad en los medios donde sos influyente, pero corrés el dial y dicen disparates de todos los colores. Si vas a Juntos por el Cambio es igual que en el Frente de Todos, y no digo esto para minimizar nuestra crisis.

Digo que si la solución fuera corramos al FdT, porque se está por romper, porque somos unos ineptos y nos importa más la interna que el dolor del pueblo, el tema se resolvería con el voto. Si bien tenés razón, el tema se viene acrecentando.

Seguimos repitiendo los mismos errores, la crisis es de un sector de la clase dirigente que no entiende nada y donde priorizamos nuestros intereses, el pueblo tampoco es perfecto pero le pone el pecho todos los días.

Estoy editando el reportaje de mañana a Juan Cabandié y dice que “nuestro destino no puede ser una minoría intensa”, haciendo referencia al kirchnerismo. Él dijo que el proyecto de Néstor y Cristina Kirchner siempre fue un proyecto de mayorías, de abrir los brazos y generar acuerdos, de caminar juntos con quien no piensa igual. Cuando uno percibe al kirchnerismo y a La Cámpora encerrándose endogámicamente sobre sí mismo. ¿No está allí parte del problema de esa tensión exacerbada donde cada sector, el más cercano a CFK principalmente, se encierra en un dogmatismo que pone en riesgo incluso la propia unidad del frente?

Sí y no. ¿Y el resto qué hacemos? ¿Qué responsabilidad tenemos los gobernadores, los dirigentes sindicales, los intendentes?

El problema es colectivo. Yo me acuerdo que nadie había votado a Alfonsín, nadie había votado a Menem, nadie vota a nadie, no nos hacemos cargo. Estoy responsabilizando a la clase dirigente. Hay un sector de la sociedad al que le ha ido muy bien en los últimos 40-50 años, y a otro sector no, le va cada vez peor.

Hay distintas responsabilidades, a mayor cargo, mayor responsabilidad. Puedo coincidir con Juan, Cristina o Alberto, pero los dirigentes también tenemos responsabilidades. ¿Cuántos se callan la boca para ver cómo meten algo en la lista o cómo conservan el municipio o la provincia?

Alguien dijo “son todos guapos en el off the récord, después son sumisos”. Hagámonos cargo.

¿Y los empresarios? ¿Los que están en todas las fotos con todos los gobiernos? No quiero que un empresario sea un hombre preocupado por el bienestar, porque son empresarios y tienen la vocación de ganar dinero, pero no nos estamos dando cuenta que nos vamos a quedar sin país y no nos va a quedar nada para ganar.

No generalizo porque hay empresarios buenos, pero otros lo único que hacen es tirar leña al fuego. Acá hay que tirar agua, compasión y sensatez. Nadie se salva solo, si no entendemos eso no tenemos destino.

En un año electoral con todo lo que hablamos sobre la inseguridad, ¿no había que establecer un acuerdo básico sobre tres o cuatro temas para empezar a trabajarlo y gane quien gane la clase dirigente esté dispuesta a acompañar una política de estado? ¿O vamos a seguir echándonos la culpa, peleando entre nosotros y puteándonos en las redes? La trompada es para todos, pero nos pegan una trompada y seguimos hablando boludeces. Veo dirigentes que parecen niños, ni siquiera ineptos, parecen niños inmaduros.

Alejandro Gomel (AG): Cuando habla de dirigentes que echan más leña al fuego, ¿sucedió casi como una constante en este Gobierno? Estoy hablando de los sectores más cercanos a Cristina. ¿Complicó esa actitud de tirar leña de estos sectores?

Es un problema de toda la clase dirigente, principalmente en la política, y en la política los más responsables somos quienes gobernamos.

Todos hemos sido parte de este proceso, hagámonos cargos y pensemos que si tenemos unos meses para las PASO y para presentar una propuesta, en vez de enojarnos tiene que haber parámetros de sentido común.

En el Frente de Todos no pensamos todos lo mismo sobre inseguridad, algunos creen que la mano dura y el punitivismo paga, y otros creemos que la seguridad es un derecho pero con una política de prevención y una articulación con educación, trabajo y formación. Discutamos sin agraviarnos, con pasión, y cuando elijamos candidato pensémoslo en el marco del "para qué" y de "qué le ofrecemos a nuestro pueblo".

El pedido es que Alberto Fernández no se presente.

Es un tema de persona, tenés un problema gravísimo y salís a discutir esto. El país tiene 40% de pobreza y la inseguridad diaria sube a pesar de que los números duros bajan. Tenemos 100% de inflación y discutimos quién se va a presentar y quién no. Que se presente quien quiera, confiando en la inteligencia y la voluntad popular.

Gobernemos, que de acá a diciembre nuestra pelea sea dejar el país lo más ordenado posible, para que quien asuma se encuentre un país ordenado, dentro de la crisis global y local, que es muy grave.

Y a partir del 11 de diciembre, debemos tener la actitud de ejercer una oposición responsable, no hacer lo mismo que hacen los opositores de hoy. Lo que le pedimos a la oposición hoy es lo que le tenemos que dar nosotros.

¿Estás planteando que el FdT será oposición a partir del 10 de diciembre?

No, dije que puede ganar o perder el oficialismo.

¿Si perdiera tendría que ser una oposición distinta?

Obviamente, y lo mismo le pido a la actual oposición si le toca perder de vuelta. Veía dirigentes de JxC diciendo que “esto no llega a fin de año”, “no se aguanta más”, “a ver si podemos buscar una salida parlamentaria”, es una locura. Si le va mal a Alberto le va mal al país, al pueblo y a la oposición también.

No es lo mismo conducir un barco que tiene problemas en el motor y en las velas, que conducir uno que se está hundiendo. Son locos, ¿no entienden de qué se trata? ¿No se dan cuenta que estamos en el mismo barco? Con el agravante de que algunos hace mucho tiempo están en el agua. Hay que sentarse, no es un problema de ser amigos, hay que pensar cómo ayudamos para que la gestión sea mejor día a día.

