El periodista Alejandro Gomel informó acerca del cruce que tuvieron Cristina Kirchner y Sergio Berni, tras las criticas de ella por el accionar de la fuerza policial para detener a los colectiveros acusados de golpear al ministro de Seguridad de Buenos Aires, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este miércoles decíamos cómo el brutal crimen del colectivero desnudaba un poco lo que es la interna del Frente de Todos con la madre de las batallas, que es el enojo, sobre todo, del cristinismo con Alberto Fernández y un enfrentamiento que no tiene vuelta atrás.

Pero dentro de cada una de las tribus hay internas y este miércoles se expuso una de ella porque apareció Cristina Kirchner, en medio de la conmoción por el asesinato de Barrientos, con un tuit que lo que hace es criticar al ministro de Seguridad de Axel Kicillof, que es Sergio Berni.

En este caso, lo cuestiona por lo que fue la detención de los dos colectiveros acusados de golpearlo, la cual fue en la casa de los dos choferes a los que detuvieron rompiendo puertas, como si se trataran de una banda de delincuentes. Incluso se escucha a uno de ellos diciendo "tranquilo, que no soy un malandra. Bajá las armas", algo que se hubiese resuelto con un patrullero y dos policías yéndolos a buscar.

"Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", deslizó la Vicepresidenta en contra de Berni y Horacio Rodríguez Larreta en relación a la forma de actuar de sus efectivos.

Luego, agregó que "alguien me escribe textual: 'Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".

Paños fríos de Sergio Berni con los colectiveros "A mí con las disculpas de los trabajadores me alcanza"

En este tuit, metió cuestionamientos hacia el jefe de Gobierno porteño, a la Justicia y trayendo nuevamente el tema del atentado que le tocó sufrir. Gran parte de esto es una crítica a Berni, quien contesta "ser ministro de seguridad bonaerense no es ser gerente de Disney. Fue una orden de la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos infinidad de allanamientos todas las noches, por eso grupos especiales de noche están esperando órdenes de allanamiento en Ciudad y Provincia, tienen que actuar con protocolos como todo el mundo. A veces las imágenes impactan. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas".

Los problemas de la economía, los dólares y la lucha de Sergio Massa por conseguirlos, y el tema inseguridad que le explotó en la cara a Berni y es un tema que no consigue conciliar con las política del Frente de Todos.

