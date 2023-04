Berni: la hipérbole del relato k

"Estamos escuchando la canción ‘Mientes’, de Pedro Aznar y Charly García, que está compuesto por ambos artistas, que habla sobre la composición de la mentira y cuánto afecta a la relación humana. Esto tiene que ver con el título de la apertura y mantiene relación directa con Sergio Berni", afirmó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), de este miércoles 5 de abril.

"La hipérbole es una exageración de un hecho, circunstancia, un relato. Es una figura retórica del pensamiento que consiste en aumentar o disminuir las formas exageradas de lo que se dice. Se utiliza con frecuencia en el lenguaje literario, coloquial, en la propaganda comercial y política, textos y en bromas humorísticas", explicó el conductor.

En relación al ministro de Seguridad de la Provincia, mencionó que "Sergio Berni es como un boxeador groggy, así lo muestran las fotos cuando la policía de la Ciudad lo rescataba de la turba colectivera. Como un pez muere por la boca usando su retórica hiperbólica que tanto resultados mediáticos le dio".

"Como un espadachín de esa verborragia, le gustaba enfrentar cualquier lugar en el que hubiese conflicto, y buscar medios que le dieran vidriera a esa intervención. Creo que no solamente le pegaron a Berni, sino que él es el significante de un relato hiperbólico, aquello que una exageración continúa que finalmente cansa, vacía y no lleva a ningún lado. Por el contrario, no lleva a ningún lado y es parte del problema y no de solución", deslizó Fontevecchia al respecto de la forma de actuar que habitualmente tiene el funcionario político.

Berni: "Cristina fue la primera persona que me llamó"

Además, Berni también es el resultado de una utilización continúa que se hace de la seguridad como elemento de construcción de una herramienta política, electoral o de la construcción de un personaje.

Patricia Bullrich y Sergio Berni, cara a cara

"El 11 de agosto del 2021, hice un reportaje conjunto entre Berni y Patricia Bullrich, quienes ahora se sacan chispas. No cabe ninguna duda de que ella es una de las beneficiadas políticamente de la últimas semanas. Es decir, es beneficiada electoralmente por la bajada de Macri como candidato y luego todos los conflictos de este martes alrededor de la seguridad en la Provincia, que es el distrito que tiene el 40% del total de los votos del país y define muchas veces las elecciones a nivel nacional", aseveró el conductor.

Luego, agregó que "en el reportaje, por momentos era curioso ver cómo había coincidencias entre ellos, muchas más que diferencias. Al terminar la entrevista y sin la cámara prendida, recuerdo un momento en el que él se acerca a ella para saludarla. La kinestesia era que Bullrich era la fuerte y Berni era una especie de figura secundaria frente a ella que le dijo 'cuando sea presidenta, llamame que te contrato".

Por otro lado, Berni opinó, en aquel entonces, que sentía respeto por Bullrich, pero que no compartía sus pensamientos. Además, se jactó de tener 35 años (2021) de coherencia política, mientras que ella había estado, en 2003, militando con carteles que decían "Macri corrupto. Macri ladrón. Macri devolvé la plata que te robaste", y posteriormente lo encontraba encasillando como un ídolo político al expresidente de Boca. En lo que si manifestó que coinciden es en el temperamento, decir lo que uno piensa y que eso los lleva a colisionar.

Video | Así fue el momento en que le pegaron a Sergio Berni

La palabra de la presidenta del PRO

La precandidata de presidenta de la Nación se expresó acerca de lo ocurrido con el chofer asesinado de Virrey del Pino y criticó a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires: "Kicillof tiene que estar a la altura del cargo en el que la gente lo puso, no es solo responsable, sino que además lo que está haciendo es llevar al pueblo argentino a una locura total y yo no voy a entrar, ya viví el relato kirchnerista con el caso de Santiago Maldonado". A su vez, le marcó al ministro el camino a seguir: "A Berni le digo que debe renunciar".

Nayib Bukele, el ejemplo de Sergio Berni

Sobre el presidente de El Salvador, Fontevecchia dijo que "Nayib Bukele llegó a ocupar ese cargo casualmente con el tema de la seguridad y de la mano dura o el discurso asertivo en dicho en el tema de seguridad". Posteriormente, adhirió que Berni declaró que "estamos en un año electoral donde todo el mundo dice lo que la gente quiere escuchar. Lo de Bukele es música para mis oídos, no tengo dudas de que ese es el camino en materia penal".

Para conocer un poco más al mencionado jefe de Estado, el conductor expresó que "Bukele es un político muy joven, empresario relacionado con el mundo de la computación y tiene 41 años. Es un personaje muy controvertido y sin ninguna duda fuera del campo de lo políticamente correcto".

Bukele es fiel a sus convicciones y, en uno de sus discursos exclamó que "no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente y llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren, se los entregamos a todos". A su vez, también subrayó que "todo enfoque de los derechos humanos está enfocado en los delincuentes. Son más importantes los derechos humanos de la gente honrada".

Berni habló de "emboscada", apuntó a Burzaco y sembró dudas sobre el crimen del colectivero

Culminando este tema, el conductor se refirió a que "lo que decía Bukele respecto de los derechos humanos de nosotros vs. los derechos humanos de los delincuente era exactamente lo que decía ayer la hija del colectivero asesinado durante el velorio y luego con el entierro. Con total justificación, ella decía "¿dónde están nuestros derechos humanos?". Es decir, apelan a lo peor de las necesidades humanas con una retórica que primero resulta eficaz hasta que se demuestra realmente era solamente palabrerío".

El tuit de Bullrich

La presidenta del PRO escribió un mensaje en el que decía "la mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabra del gobernador nos muestran que nunca la verdad será parte del relato kirchnerista. Ministro Berni, tenga la hombría de bien de un soldado de renunciar y usted, gobernador, asuma su responsabilidad. A mí no me corren, no lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora y menos en el futuro. A su cobardía enfrentaré con mi coraje" y a esto le agregó el hashtag 'RenuncieBerni'".

La importancia del tema seguridad

"El tema de la seguridad en algunos lugares es todavía más importante como el determinante del voto que el tema de la inflación, así que aquí hay una batalla de relatos donde la única víctima termina siendo la ciudadanía", finalizó diciendo Fontevecchia en cuanto a la importancia y lo determinante es la cuestión de Seguridad para definir una elección.

