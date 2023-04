El 40% del padrón nacional está en la Provincia de Buenos Aires. Atenta a este número, clave en estas Elecciones 2023, Patricia Bullrich aún no definió quien será su candidato a gobernador allí. La presidenta del PRO y aspirante presidencial necesita a un dirigente para enfrentar en las PASO a Diego Santilli, elegido por Horacio Rodríguez Larreta en su aventura por llegar a la Casa Rosada.

Hay tres bonaerenses anotados para ser el candidato a gobernador de Bullrich: Néstor Grindetti, intendente de Lanús; Javier Iguacel, al frente de Capitán Sarmiento, y Joaquín De la Torre, exjefe comunal de San Miguel. Sin embargo, el equipo de la exministra de Seguridad sigue minuto a minuto los movimientos de la "tercera en discordia", María Eugenia Vidal.

¿Qué puede cambiar en la estrategia bonaerense de Bullrich en las próximas semanas? Cristian Ritondo es el candidato de Vidal para Buenos Aires. Pero si Vidal decide bajarse de la pelea presidencial, su exministro de seguridad en la provincia tendría vía libre para aceptar la oferta de Bullrich para ser él el candidato y jugar un mano a mano con Santilli.

"La alternativa siempre está. Trabajaron juntos durante la gestión de Cambiemos. Patricia sabe que hoy Vidal está en el ruedo. Pero si hay cambios, la figura de Ritondo está ahí disponible y puede ser un golpe de efecto interesante", analizó ante PERFIL un operador PRO.

Primer acercamiento

Anoticiado de los rumores y los acercamientos que ensayan laderos de la titular del PRO, el domingo Ritondo puso a Bullrich muy por encima de Larreta, destacó su manera de trabajar y no ocultó su cercanía en caso de que la aventura vidalista llegue a su fin por esta elección: "María Eugenia es una excelente candidata", dijo en diálogo con "Opinión Pública" por Canal 9.

Ante la pregunta en caso de que Vidal no vaya por la Presidencia, no dudó: "Me identifico mucho más con Patricia Bullrich". Aclaró, al instante, que "es un tema que veremos más adelante. Si que me identifico mucho más con Patricia que con Horacio". ¿En qué sentido? "Creo que María Eugenia Vidal o Patricia Bullrich son mucho más fuertes en las decisiones, son mucho más leonas para atacar que Larreta".

"Las ansiedades son de los políticos, no de la gente", dijo Vidal atenta a la presión para que tome una decisión de cara al cierre de listas del próximo 24 de junio. "Me puse como plazo definirlo a fines de este mes", puntualizó la ex gobernadora bonaerense.

Al referirse a la interna de Juntos por el Cambio, la referente del PRO se mostró molesta: "Tres candidatos, cuatro candidatos, un candidato, una urna, boleta electrónica... Me da vergüenza ajena esta discusión, porque mientras tanto pasa esto de la beba, en Rosario matan chicos".

Té para tres

Estos posibles movimientos de último momento son aceptados por todo el arco político a medida que se acercan los cierres de las candidaturas. En ese sentido –y hasta que haya una decisión distinta–Grindetti, de Lanús sabe que puede ser una chance histórica para él ir por el sillón de Dardo Rocha. Intendente de Lanús, dirigente de Independiente, comparte una amistad de más de 20 años con Ritondo y tiene recorridas casi a diario con Bullrich.

En un escalón más atrás están Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, que estuvo de recorrida con Bullrich en San Martín el sábado y Joaquín De la Torre, ex intendente de San Miguel.

