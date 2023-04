El precandidato presidencial y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la ciudad cordobesa de Río Cuarto junto al diputado nacional Rodrigo De Loredo, y dio una pista sobre quién será su compañero de fórmula para competir en la interna del PRO.

Ante la consulta de radio La Red sobre quién será su candidato a vicepresidente, Larreta sostuvo que si bien todavía no lo tiene decidido, adelantó que será “alguien que refleje la unidad de Juntos por el Cambio, que está más consolidada que nunca".

Respecto de si cabe la posibilidad de un acuerdo para integrar “fórmulas cruzadas”, el Jefe de Gobierno señaló que es una de las alternativas, aunque remarcó que las opciones todavía están abiertas y recordó que hay tiempo para definir ese tema “hasta mitad de junio”.

“No lo tengo decidido, pero va a ser alguien de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano, Republicanos Unidos. Yo creo en la unidad y defiendo la unidad”, afirmó esta mañana en declaraciones a radio La Red.

Tras el acuerdo de Larreta y Macri: ¿quién será el único candidato de JxC en Ciudad de Buenos Aires?

Rodríguez Larreta destacó el aporte que están haciendo todos los sectores que integran la coalición opositora y apuntó que el debate interno en JXC no está centrado en quién es “más duro o no”, sino “en la firmeza de los hechos y en las propuestas para brindar soluciones a los problemas de la gente”.

El jefe de Gobierno aseguró: “Tenemos una oportunidad única como país en el mundo, pero para aprovecharla hay que trabajar en serio y dejar de lado la agresión. En seis años podemos duplicar las exportaciones de agroalimentos. Eso es laburo en todo el país”, afirmó.

Asimismo, comentó que para ir en busca de ese objetivo el primer paso es “estabilizar el país, porque con estos niveles de inflación no se puede hacer nada; el productor no sabe con qué dólar se va a encontrar, la gente no tiene idea de con cuánta plata tiene que ir al supermercado, es imposible hacer algo con semejante incertidumbre”.

“Lo que viene es muy difícil, pero yo estoy preparado, tengo experiencia de gestión en el Estado desde hace muchos años y voy a trabajar con la convicción de que la Argentina se merece mucho más y que podemos estar mucho mejor”, subrayó el Jefe de Gobierno.

Larreta vs Bullrich, el escenario electoral que se espera en JxC.

Rodríguez Larreta puso de relieve que “hay que aceptar la discusión de ideas en el marco del contrapunto democrático y comenzar a trabajar a favor de la gente”.

Sostuvo que el desafío de este tiempo es darle forma a un proyecto de país que implique “paz, trabajo, desarrollo, dejar de lado las agresiones y poner toda esa energía para que la gente tenga mejor educación, mejor salud y mejor calidad de vida”.

El elogio de Larreta de De Loredo

El jefe de Gobierno porteño elogió a Rodrigo De Loredo por haberse bajado de la competencia electoral por la Gobernación provincial contra el senador Luis Juez.

"Junto a @rodrigodeloredo estuvimos recorriendo Río Cuarto. Gracias Rodrigo por tu gesto y por priorizar a los cordobeses", sostuvo el referente del PRO.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente opositor agregó: "Es un orgullo que surjan jóvenes dirigentes dentro de Juntos por el Cambio que pongan el cuerpo para cambiar Córdoba y todo el país".

El joven legislador, que aspiraba a encabezar la fórmula, decidió bajarse y desde la Unión Cívica Radical (UCR) aspiran a que secunde a Juez en el binomio cordobés. Sin embargo, De Loredo mantiene la incógnita sobre su futuro electoral, que podría tener como destino final disputar la Intendencia de la Ciudad de Córdoba.

La pelea Larreta - Bullrich suma tensión en los municipios

Por su parte, Rodríguez Larreta aprovecha la buena imagen de De Loredo para enviar mensajes electorales en un distrito que será clave para dirimir la interna de su espacio, que del otro lado tiene a la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich. .

"Córdoba es una de los grandes generadoras de retenciones, cuyas ganancias se las guarda el Gobierno nacional. Voy a cambiar eso", sostuvo el mandatario porteño en declaraciones periodísticas. En esa línea, afirmó que está dispuesto a "discutir la coparticipación y los subsidios".

"Vamos a hacer de la Argentina un país federal. Vamos a cumplir con la Constitución. Le voy a dar a Córdoba los recursos necesarios para que sea quien decida si va a hacer esa ruta, si va a sanear el lago San Roque o hacer el aeropuerto que necesiten", finalizó Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta se reunió con Mario Markic

Larreta con Mario Markic.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio estuvo ayer con Mario Markic durante una recorrida en San Fernando.

Ayer viernes por la tarde, Rodríguez Larreta se reunió con el precandidato a gobernador de Santa Cruz por el sello “Cambia Santa Cruz”. Durante el encuentro, conversaron sobre los desafíos y el potencial productivo de la provincia.

“Vamos a ser una alternativa competitiva al kirchnerismo. Son muchos años de que gobiernen los mismos y la educación dejó de ser una prioridad, falta infraestructura básica y los recursos naturales, como la pesca, no se aprovechan. Mario tiene claro esto, es un santacruceño comprometido y trabajador y va a estar a la altura de lo que los santacruceños sueñan”, sostuvo Larreta.

