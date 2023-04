A menos de dos meses del cierre de listas, el cristinismo parece resignado a ir a una Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) con dos candidatos por primera vez en su historia. En el espacio de Cristina Kirchner todavía apuntan a que el presidente Alberto Fernández abandone su candidatura a la reelección, pero ya se preparan para elegir entre dos opciones el próximo domingo 13 de agosto. Y todo indica que la vicepresidenta prepara un candidato sorpresa o "tapado".

Así lo blanqueó este fin de semana el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro: "Hoy lo que más está adentro del resto de los actores es ir a unas PASO con dos fórmulas", reconoció. No obstante, continúa el esfuerzo de su espacio para "vaciarle" las eventuales listas al jefe de Estado.

El Frente de Todos todavía tiene chances de llegar a una segunda vuelta según algunas encuestas, pero todavía no encuentra un candidato competitivo que le asegure lugar en el balotaje. La propia Cristina Kirchner mantiene por ahora su negativa a competir ante la "proscripción", y la candidatura de Sergio Massa no logra condensarse, pese al respaldo del establishment, por la imposibilidad de contener la inflación. Ante esa carencia surgiría la posibilidad del "tapado".

El candidato sorpresa de Horacio Verbitsky

Horacio Verbitsky sorprendió este domingo en su columna dominical al deslizar que un outsider de origen kirchnerista podría llevarse una de las precandidaturas presidenciales del Frente de Todos y hasta ganar las elecciones generales. El periodista, de diálogo cercano con la vicepresidenta, aseguró que se trata de un nombre que no está entre las consideraciones del "círculo rojo".

En su columna Secos, publicada este domingo 2 de abril en El Cohete a la Luna, Verbitsky narró un diálogo con un analista, en el que le planteaba la posibilidad de que un candidato externo vuelva competitivo al espacio oficialista en las PASO. Según esta versión, sería un dirigente menor a los 60 años, cercano a Cristina Kirchner, y todavía desconocido para el público.

“Uno de los principales analistas conservadores, que no simpatiza con el kirchnerismo ni subestima a la Vicepresidenta, cree que Cristina (quien renunció a su postulación cien días antes que Macrì), podría lograr el mismo efecto y hasta ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente no mucho mayor a los 55 años, de identificación indudable con ella, bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien, pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores. Ni Massa, ni Coqui, ni Wado. Es la hora de un outsider, concluye el analista”, sostuvo Verbitsky, sin brindar mayores detalles.

Quién es el tapado de Cristina Kirchner, según Roberto Navarro

El encargado de revelar el nombre de este supuesto candidato sorpresa fue Roberto Navarro. El conductor y fundador de El Destape, también muy cercano al Instituto Patria, afirmó este lunes 3 de abril que la persona a la que se refiere Verbitsky es Pablo Gerardo González, presidente de YPF desde 2021.

"El candidato tapado del que habla Clarin es el presidente de YPF, Pablo Gerardo González, 54 años, de Río Gallegos, Santa Cruz; fue senador (2011 - 2015), diputado desde 2019, vicegobernador entre 2015 y 2019", dijo Roberto Navarro, que además calificó al dirigente como "uno de los responsables de los enormes balances que está teniendo YPF".

El periodista agregó que "es un tipo muy respetable, desconocido absolutamente", aunque luego agregó que "me parece que no va a ir por ahí" y que es un "nombre que está dando vueltas, me da la impresión que es un Plan Z".

"Cuando se habla de la posibilidad de jugar algo ante un escenario donde vos veas que los candidatos pueden ser Milei y Bullrich, ¿le ganás con alguien tradicional o hay que ir con un distinto? Bueno ahí es donde se empieza a barajar este nombre que todos dicen es un tapado", completó el conductor de Navarro 2023.

Pablo Gerardo González junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Quiénes son los precandidatos presidenciales en el Frente de Todos

Mientras resta ver si la postulación de González es una posibilidad real o un "globo de ensayo" del cristinismo, el oficialismo tiene dirigentes que ya manifestaron su decisión firme de competir por la presidencia. El primero de ellos fue Alberto Fernández, quien en el último tiempo repite que su objetivo no es la reelección sino que gane un candidato del Frente de Todos.

Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, es otro de los integrantes del armado oficialista que quiere competir. “Cuentan conmigo. Como siempre”, dijo en febrero. En el mismo tono, pidió que el espacio se amplíe como lo hizo Cambiemos en 2015 y dijo que los rivales en la elección son quienes quieren “hacer lo mismo pero más rápido”, en relación al gobierno macrista.

Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), también lanzó su precandidatura para este 2023. Propone entregar tierras para la construcción de viviendas y anticipa que echaría a Sergio Massa de su gobierno. En septiembre pasado, dijo que apoyaría a Cristina Kirchner si decide ser candidata.

