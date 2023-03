Horacio Verbitsky, destacado periodista, aseguró que no ve relación entre Javier Milei y el intento de magnicidio a Cristina Kirchner porque el libertario es un “fenómeno pintoresco y transitorio”. “En este momento hay una gran confusión respecto a las candidaturas, porque la decisión de Cristina dejó un vacío”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se cumplen 47 años del golpe militar, y hay analistas que plantean que, luego del atentado a Cristina Kirchner, se rompió el pacto democrático. ¿Se rompió el pacto de no violencia que había logrado instalar la recuperación de la democracia?

Se rompió varias veces a lo largo de estos 40 años, es decir, se rompió pero no es la primera vez. El levantamiento de la Semana Santa de 1987 también significó una ruptura del pacto democrático.

Por supuesto, el atentado personal contra la Vicepresidenta es de una extrema gravedad, y además no es un tema que esté cerrado, porque las investigaciones judiciales son morosas y negligentes, y se limitan a los autores materiales identificados con poca voluntad de profundizar en algunas relaciones colaterales, como en el apoyo financiero para la operación, de modo que un tema que sigue abierto.

En cambio, lo de los carapintada está muy remoto en el tiempo.

Día de la Memoria: "Que desaparezcan a tu papá es un dolor que no tiene reparación"

La preocupación por el rol de Gerardo Morales

Una cosa son los militares levantándose en defensa de un interés propio y sectorial y otra cosa que la sociedad civil retome discursos. Por eso quería saber, ¿qué te genera el crecimiento de Javier Milei y los libertarios? ¿Hay algún punto de contacto entre ese discurso extremo y discurso de odio con el atentado?

No veo relación entre Milei y el atentado. Más que Javier Milei, me preocupa la candidatura de Gerardo Morales, que me parece que es la derivación neofascista de un partido democrático histórico.

Morales comenzó como gobernador de Jujuy con dos medidas que marcaron una impronta, no solo provincial, sino nacional.

Incrementó de cinco a nueve el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia en su provincia. Lo que a Menem le llevó un año, él lo hizo en una semana. Integró en su Tribunal a dos de los diputados que votaron la ampliación.

La segunda medida fue el encarcelamiento de Milagro Sala, justificado por Ernesto Sanz, socio de Morales y del radicalismo, diciendo que de otro modo él no hubiera podido gobernar la provincia, es decir, una justificación política y de conveniencia personal del gobernador.

Morales se lanzó y ahora deberá unir al radicalismo

Siete años después Milagro sigue detenida y la ofensiva contra ella se extendió a la oposición jujeña. Jujuy es la única provincia del país donde hubo legisladores privados de su inmunidad, sometidos a procesos y arrestados.

Además, esto ha sido el tubo de ensayo para lo que, a escala nacional, planteó el gobierno de Macri contra Cristina y el kirchnerismo. Así que, más me Milei, me preocupa Morales.

Siento que Milei es un fenómeno pintoresco y transitorio, a riesgo de equivocarme, ya que a veces figuras irrelevantes terminan haciéndose de poder, pero mi opinión es que no ocurrirá eso con Milei. Sí hay riesgo de que ocurra con Morales.

Encuesta: Javier Milei se impone ante Patricia Bullrich y Sergio Massa en intención de voto

Morales tiene 3% de intención de voto, mientras que Milei alrededor de 20%. ¿Gerardo Morales tiene posibilidades de triunfar en las PASO de Juntos por el Cambio?

No lo descartaría, porque el radicalismo tiene una estructura nacional de la cual el resto de las fuerzas de Juntos carece. Y si no fuera candidato a presidente podría ser candidato a vicepresidente, en coordinación con Larreta, de quien está muy cerca.

Además, en esto sí creo que Milei y Morales juegan el mismo rol, y es que corren hacia la derecha todo el espectro político. La presencia de estas figuras produce un deslizamiento del resto de las figuras políticas hacia la derecha.

¿Corren el centro de gravedad hacia la derecha y obligan a las otras a correrse en esa dirección?

No es que obligan, pero favorecen.

Las candidaturas de Juntos por el Cambio

¿Cree que Macri va a ser candidato?

Las opiniones personales importan poco. Mi opinión personal es que no será, pero qué importa, si en pocos días lo sabremos. De todos modos, él juega en la misma liga que Milei y Morales.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri se ven las caras

¿Ves diferencias ideológicas entre Morales y Macri?

Veo diferencias de intereses personales, pero ideológicas no. No olvidemos que Morales fue ministro de la primera alianza en el mismo gabinete que integraba Patricia Bullrich, redujo 13% nominal los ingresos de jubilados y trabajadores estatales.

Tampoco olvidemos que, cuando comenzaron los cortes de ruta en La Matanza en 2001, el Gobierno Nacional envió a Morales a negociar con los piqueteros y con el gobierno provincial bonaerense. Y el gobernador Felipe Solá declaró que la actitud despectiva de Morales hacia los piqueteros puso la negociación al borde la ruptura, y obligaron a que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le pidiera a De La Rúa que cambiara al negociador porque si no iban a fracasar las negociaciones.

Cuando Morales fue desplazado se logró impedir que esa situación con cortes escalara. Ese es Morales.

El tema es que, tanto en el Gobierno Nacional como en la oposición del PRO, él disputa con Macri y lo cuestiona, por eso lo ven como un aliado y favorecen su crecimiento. Lo cual es una desgracia para la democracia argentina.

Facundo Manes y Gerardo Morales: acusaciones cruzadas

El futuro político de CFK y el Frente de Todos

Así cómo creés que Macri no va a presentarse, ¿pensás lo mismo de Cristina Kirchner?

Escuché los mensajes que dio en diciembre al comentar la condena y la inhabilitación a la cual fue sometida y no la vi de ninguna manera. ¿Eso puede cambiar? Conociendo a Cristina, me parece difícil que sea candidata después del planteo.

En el plenario de la militancia de Avellaneda hace unos días, cuando Máximo Kirchner convocó a la movilización dijo: “para que Cristina pueda tomar las decisiones sobre las candidaturas, tal como en 2019”, es decir, que la persona política y personalmente más próxima a Cristina tampoco hizo una manifestación que permita creer que esa decisión cambiará.

El problema es que toda la fuerza del kirchnerismo está puesta en lograr que ella lo sea, y es difícilmente reversible su decisión.

Aníbal Fernández dijo que La Cámpora es una "calamidad", chicaneó a Máximo Kirchner y se retractó

¿Cómo imaginás la resolución de las candidaturas?

En este momento hay una gran confusión, porque la decisión de Cristina dejó un vacío que nadie sabe cómo llenar.

El problema es que si Axel Kicillof pasara de la Provincia a la Nación, el Frente de Todos tendría un candidato presidencial fuerte, pero no tendría uno para la gobernación de Buenos Aires. Y sin la Provincia es muy difícil ganar la presidencial, de modo que nadie sabe como cortar.

Kicillof plantea que su cometido es la reelección en la Provincia, pero nadie ignora que sin un candidato presidencial fuerte la Provincia se complica.

Eso es lo que dicen, que el gobernador es el resultado de la candidatura del presidente.

Eso es relativo. Por ejemplo, en 2006, cuando Néstor Kirchner me comentó que pensaba en que en 2007 la candidata a la presidencia fuera Cristina y el candidato a gobernador fuera Daniel Scioli, la idea que yo le planteé era que Scioli desperfilaba al bloque, que era una candidatura que iba a fundir a la fuerza propia, y me dijo que necesitaba una candidatura fuerte en la provincia porque tenía información de que Macri pensaba dejar la Ciudad y pasar a la provincia, y si Macri ganaba el proyecto se terminaba, y quien podía ganarle era Scioli. Cosa que fue así.

Con críticas a Kicillof, Kelly Olmos cruzó a Wado de Pedro por los aumentos salariales

Mi argumento en ese momento fue que faltaba más de un año para la elección y que había tiempo de plantear una candidatura más afín y fortalecerla para llegar a la elección. Además, como la elección sería simultánea con la presidencial, la candidatura de Cristina traccionaría votos en favor del candidato de la provincia.

Y ahí Kirchner me dijo que era al revés, algo que muestra un gran conocimiento político de su parte y la diferencia entre un líder político y un observador intelectual, que en la provincia necesitaban una candidatura fuerte que traccione la de Cristina, porque en la elección presidencial o llegábamos al 45% o en la segunda vuelta éramos boleta.

¿Creés que Scioli puede ser una herramienta electoral para el Frente de Todos?

La novedad es que las discusiones que han sido muy fuertes entre Alberto Fernández y Cristina en los últimos años, ahora son entre Alberto y Massa.

Una de las razones por las que Massa está enojado es por el impulso de Alberto a la eventual candidatura de Scioli, si es que él termina de aceptar que no es el más alto de los enanos.

Guillermo Moreno: "Le aconsejo a Cristina que acompañe al candidato peronista, hace diez años que se viene equivocando"

¿Te imaginás una PASO entre Scioli y Massa, cada uno con un candidato a vicepresidente de La Cámpora, y manteniendo a Kicillof en la Provincia de Buenos Aires?

No, no me lo imagino.

El Día de la Memoria

Te pido una reflexión final para quien no vivieron la dictadura y que representa el 24 de marzo.

El 24 de marzo es la herida más profunda de la historia argentina, es una divisoria de tiempos y formas de convivencia. Afortunadamente, por la fuerza de la militancia se instaló el Nunca Más como una consigna irrenunciable la cual no pueden abstenerse ni quiera quienes la repudian.

Me parece que en su gran logro, lo cual no quiere decir que nuestra democracia satisfaga todas las necesidades, tiene muchos problemas, pero la diferencia con el reino del terror del secuestro, las desaparición y las torturas y las ejecuciones clandestinas, es la diferencia y eso hay que celebrarlo.

Por eso hoy vamos a marchar en reafirmación de ese irrenunciable Nunca Más.

MVB JL