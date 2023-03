Wado de Pedro criticó a Mauricio Macri por despreciar "el curro de los derechos humanos"

Mauricio Macri volvió a emplear un concepto que había usado a fines de 2014, cuando empezaba la campaña electoral de cara a las presidenciales que lo convirtieron en mandatario. “Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”, había dicho en aquel entonces. Pero ahora lo hizo otra vez: "Respeto los derechos humanos, pero los del siglo XXI (...) no lo que yo llamé 'el curro de los DDHH'".

Esta vez el panorama es distinto, aunque no por eso menos grave. A tres días de cumplirse un nuevo aniversario del Golpe de Estado cívico militar que dejó a 30.000 desaparecidos, Macri, en campaña, se metió con una cuestión sensible para quienes tienen familiares que estuvieron detenidos o fueron desaparecidos por la última dictadura.

Macri en Rosario: prometió "hacer desaparecer el miedo en Argentina"

"Respeto los derechos humanos, pero los del siglo XXI, que la gente tenga acceso a oportunidades, esos son los derechos por lo que tenemos que pelear, no de lo que yo llamé 'el curro de los DDHH', seguir viviendo después de 40 años de una tragedia que vivimos, que hemos condenado, pero no es la agenda de hoy, la agenda de hoy es defender los derechos de los chicos que nacen y no tienen acceso a igualdad de oportunidades", manifestó.

En esta nueva ocasión lo hizo durante una conferencia de prensa que dio en Rosario, secundado por la senadora nacional Carolina Losada. Fue ocho años después de haber pronunciado ese concepto por primera vez y haber cosechado un sinfín de repudios por parte de organismos de derechos humanos.

La respuesta de Wado de Pedro

El que inmediatamente salió a responder por redes sociales cuando se viralizó el video en el que se lo escucha al ex presidente calificar de "curro" a la política de DDHH del kirchnerismo fue Eduardo "Wado" de Pedro.

El renunciamiento de Mauricio Macri y las traiciones de los delfines

El ministro del Interior afirmó: "No veo el 'curro' de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos".

Wado de Pedro le respondió a Macri y lo responsabilizó por "el mayor curro de los últimos años".

El actual funcionario, que tenía pocos meses de vida cuando sus padres fueron secuestrados y asesinados por la dictadura, sostuvo que "es fácil darse cuenta de lo que sí es un 'curro': que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos, el contrabando, los peajes y los parques eólicos...". Sus declaraciones hicieron referencia a los negocios que la familia Macri hizo durante el periodo posterior al golpe de Estado.

Pero De Pedro no se quedó ahí porque también cuestionó al ex presidente con un dato más actual al responsabilizarlo por "el mayor curro de los últimos años: una deuda impagable de la que no quedó ni un dólar".

"Los derechos humanos son la base de nuestra democracia y un ejemplo en todo el mundo, la lucha de las Madres y Abuelas una guía, la de mis compañeros y compañeras de HIJOS, un orgullo. Pero además son un punto de partida", afirmó.

Para cerrar, el funcionario aseguró que "es con más derechos humanos y con una agenda del siglo XXI que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales, que podremos construir una democracia más fuerte y plena, que pueda saldar sus deudas pendientes con los argentinos y las argentinas".

AS/nt