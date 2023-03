El ex presidente Mauricio Macri viajó a la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde presentó su libro “Para qué” y también se reunió con el intendente Pablo Javkin, dirigentes del PRO y el radicalismo en la provincia. En tono electoral, Macri cuestionó con dureza al oficialismo y se mostró confiado en que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar: “Vamos a hacer desaparecer el miedo de Argentina”.

En su agenda política de este lunes 20 de marzo, se había reunido con empresarios de la provincia y luego visitó la Municipalidad de Rosario, donde estuvo con el intendente Javkin, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, la senadora Carolina Losada y los diputados Federico Angelini y Gabriel Chumpitaz, entre otros.

En un acto organizado por la Fundación Libertad, en horas del mediodía, el ex mandatario presentó su libro en el Salón Metropolitano de esa ciudad.

Mauricio Macri en Rosario: presentó su libro y se reunió con empresarios y dirigentes políticos.

Allí Macri se refirió a uno de los temas que más preocupa en materia de seguridad, y sostuvo que “el combate contra el narcotráfico tiene que ser una prioridad para toda la dirigencia argentina”. “Si perdemos la sensación de libertad no hay futuro. No podemos estar en manos de esta gente que avanza sobre el control de toda la sociedad, todavía estamos a tiempo”, dijo.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que no solo en Rosario, sino en todo el país para que los argentinos vuelvan a ver al narcotraficante en retirada, que vea que el Estado vuelve a controlar”, sumó el ex jefe de Estado en tono electoral.

Entre los cuestionamientos también habló de la gestión del gobernador, Omar Perotti: “Tenemos que trabajar en red con las demás fuerzas de seguridad del país. Todo lo que hay que hacer es lo contrario que se hizo en Santa Fe con Perotti, ahora lo quiere revertir, pero el año está hecho. Espero que cuando Juntos por el Cambio gobierne algo haya cambiado”, planteó-

El expresidente Mauricio Macri en Rosario.

"Esta pesadilla se va a revertir”, dijo Mauricio Macri

En palabras de Macri, “el actual gobierno ha sido cómplice en el crecimiento del crimen”. “Hay cosas básicas que uno no puede hacer, no podemos asustarnos, esto es consecuencia de políticas perversas”, continuó y consideró: “Hay que volver a invertir, usar Inteligencia, trabajar coordinadamente y en conjunto. Acá no trabajan juntos, ni siquiera con el partido propio, son campeones mundiales del desquicio”, dijo.

Macri presentó su libro en el Salón Metropolitano de Rosario.

“Vamos a hacer desaparecer el miedo de Argentina”, aseguró en otro tramo de su aparición pública.

“Ya hemos demostrado que podemos hacer cosas buenas, esas mentiras que se caen ahora son oportunidades para trabajar de manera sana, en equipo, siendo parte del mundo, no podemos seguir apoyando dictaduras, todo es un combo. Habíamos hecho mucho con mucho esfuerzo, no sin errores, pero habíamos llegado a un rumbo correcto. Habrá que hacer el esfuerzo para llegar. Los argentinos estamos empoderándonos, esta pesadilla se va a revertir”, cerró Macri.

