Todos te asocian con Mauricio Macri, que estaría más cercano a Patricia Bullrich con sus formas de instalar políticas por la fuerza y no tan gradualmente, como lo pretendería Horacio Rodríguez Larreta. Sorprendió que te hayas sumado al equipo del jefe de Gobierno porteño. ¿Por qué? ¿Ves esa contradicción entre la línea Larreta y Bullrich como significante del propio Macri?

Es una tensión que está desde los orígenes del PRO y se divide entre un sector más conservador y uno más moderno, con las limitaciones que las palabras tienen. Macri tiene la rara capacidad de contener a ambos y eso es lo que explicó durante todos estos años el peso de su liderazgo.

Ingresé en el PRO hace 11 o 12 años, a través de dos puertas de entrada que se abrieron al mismo tiempo y que expresaban esta idea de un partido contemporáneo o moderno. Una de las entradas fue la de Alejandro Rozitchner, Marcos Peña y Jaime Durán Barba.

La tensión siempre estuvo, no es una novedad. Tenemos que intentar que la estrategia para llegar al poder no se convierta en una grieta más, es decir, que no se transforme en una ruptura moral, por así decirlo, entre unos y otros.

El vínculo entre Macri y Larreta podría decir que es anterior al de Mauricio con Bullrich. Más allá de las cuestiones tácticas, en el punto estratégico son dos fuerzas que se alimentan uno al otro y no está mal que convivan en el mismo frente político.

Usando tu misma antología de "conservadores" y "modernos", decías que Macri contiene a los dos. Dentro de esa contención, la asociación que hacemos los periodistas de Macri más cercano a Bullrich que Larreta, ¿es equivocada o exagerada en relación a lo que vos estarías diciendo?

Es exagerada. Macri se propuso, y hasta el momento cumplió, con esa idea de mantenerse equidistante de lo distintos candidatos, ya que también está María Eugenia Vidal, en términos de inclinar su apoyo hacia alguno o abdicar a otro. Quizás, algo que a veces ocurre, haya sido una especie de comodín para la interpretación política, pero yo que conversé con él no percibo que esa sea su actitud.

Hay elementos de Patricia Bullrich que reflejan algunas ideas de Mauricio Macri, como así también sucede con Horacio Rodríguez Larreta

¿Podemos decir que una persona como vos, que es tan cercana a Macri, le interesa el equipo de Larreta sería una demostración de lo que mencionabas?

Si. De la libertad y la autonomía que todos tenemos para pararnos donde nos resulta más cómodo o cercano a las ideas que uno tiene.

Hay mucha gente cercana a Horacio con la que trabajé durante el gobierno de Macri, como por ejemplo, Eugenio Burzaco, Silvia Lospennato, Waldo Wolff, entre otros. Son personas a la que conozco y que nadie podría dudar de su fe macrista.

¿Le avisaste a Macri previo a tomar la decisión? ¿Qué te dijo?

Sí, me que estaba bien. Afortunadamente no practicamos el estalinismo, es decir, cada una va donde cree que debe estar.

Esas diferencias entre conservadores y modernos que fueron planteadas en una polarización distinta, o sea, entre halcones y palomas, ¿es una diferencia práctica o también de ideas? ¿Es solo un tema de aplicación de ideas o las ideas también tienen diferencias?

Hay una experiencia silenciosa que está ocurriendo a lo largo de los últimos meses que es muy positiva y es el trabajo de las tres fundaciones partidarias más importantes, como lo son Pensar, Alem y el Instituto Hannah Arendt, que son como las usinas programáticas de los tres partidos políticos.

Allí es donde precisamente se están debatiendo políticas sociales, económicas, internacionales y seguridad entre los espacios políticos que conforman JxC. Es muy positivo el grado de consenso que existe, es incluso mejor que el que había en 2015.

En los sectores técnicos de las tres fuerzas políticas, a la hora de determinar cuáles deberían ser las políticas, hay mucho consenso. Si hay algo de lo que estamos saliendo los argentinos es de la especie de obsesión por el diagnóstico.

Hay distintas maneras de abordar los problemas. Yo estoy más del lado consenso y considero que es mejor que ir por la fuerza.

¿Macri está de acuerdo con eso también?

Hay elementos con los que sí, porque forman parte de su propia experiencia, y hay otros en los que no. No hay tal cosa como "halcones" y "palomas", según lo dijo Macri. Es una construcción literaria eficiente.

Si no hay tal cosa o es una diferencia entre halcones y palomas, o es una exageración esta diferencia entre modernos y conservadores, ¿ésta es una construcción de la simplificación de los medios de comunicación para mostrar matices? ¿Es una táctica útil para que JxC muestre diferencias con fines electorales de aquellas cosas que no funcionaron en 2015?

Un poco y un poco. Hace un tiempo busqué de dónde venía lo de halcones y palomas y encontré que en los '60 se publicó un comic llamado 'Hawk and Dove' (Halcón y Paloma), y era muy interesante porque ésta diferencia viene de la Guerra de Vietnam, en donde los halcones eran los que querían avanzar en el ataque y las palomas eran los hippies que tenían a la paloma como símbolo de la paz.

Por lo tanto, el dibujante inventó un comic con dos superhéroes. Los superpoderes de los halcones es básicamente la fuerza bruta y el de las palomas es la inteligencia. Ambos cuando trabajan por separado pierden.

La inteligencia sin la fuerza no te lleva a nada, y la inteligencia sin la fuerza tampoco. Es un caso casi pedagógico porque te enseña que estos adjetivos que solemos asociar a los halcones y palomas son inútiles si no hay una cooperación entre ambos, algo que podría expandirse al resto de la política.

La idea de quien gane podrá con todo es el principio de una desilusión. Hay que generar situaciones de encuentro y diálogo sin que nadie deje de pensar o crea en lo que le parece. La soledad es mala consejera y no es una herramienta que permita gobernar y transformar por tu propia voluntad.

