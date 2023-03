Un intendente del PRO que ya había cerrado un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta para llevar su boleta como candidato a Presidente vio como Patricia Bullrich crecía sin parar en su distrito. La titular del PRO, atenta al juego de alianzas, buscó (y encontró) un candidato propio para hacer una interna. El jefe comunal se desesperó. ¿Si la titular del partido sigue creciendo, podría perder las PASO?

Ante el abismo, el jefe de Gobierno porteño levantó el teléfono y habló con Hernán Lombardi, hoy jefe de campaña de la exministra de Seguridad. Pidió bajar a su rival. Llegó a Mauricio Macri para que interceda. Y el expresidente, decidido a derrotar a Larreta a través de Bullrich, dio la orden.

La "Fórmula Y"

Casos como este se reproducen semanalmente en la provincia de Buenos Aires. El PRO, por la suba en las encuestas de Bullrich entró en un estado de ebullición tal que los intendentes del partido no quieren saber nada con tener que elegir por uno de los dos. Exigen la llamada "fórmula Y". Es decir, que la interna presidencial sea entre Bullrich y Larreta, pero que el intendente de turno pueda usar las dos boletas. Y sin tener rival en el territorio. Esto que cada uno está haciendo por su lado lo plantearán en conjunto más de 19 jefes comunales este jueves en Vicente López.

"Soy uno de los que quieren dejar afuera. Tenía garantizada mi boleta con Patricia pero el intendente —que antes estaba con Horacio—ahora la llamó a ella para decirle que defiende su boleta a cambio de bajarme a mí. Me van a terminar cagando", se sinceró un dirigente que mide 15 puntos en su distrito del conurbano y ve cómo está cerca de quedarse sin nada. "Están ofreciendo cargos para luego de la elección. Yo no quiero un cargo, no me cambia nada, quiero la intendencia".

Macri y Larreta en Cumelen.

¿Es posible hacer esta jugada? Según pudo saber PERFIL, desde el entorno de Larreta la idea cae muy mal. El jefe de gobierno hizo un trabajo de cuatro años para mantener a los intendentes con él y ve como las alianzas hechas empiezan a romperse.

"Les puso guita todos estos años. Les dio recursos, hasta acuerdos extraños para justificar el envío de fondos. Y ahora le dicen que quieren llevar las dos boletas. Es matarlo. ¿Quién defiende tu boleta si lleva ambas? Si deja que esto pase, al intendente le va a dar lo mismo que gane él o Patricia. Puede ser un desastre".

El armado de Bullrich

Mientras tanto, desde el lado de Bullrich, Sebastián García de Luca, a través de Emilio Monzó, se apura en cerrar acuerdos en cada distrito y hasta prometer lugares en listas. "Ellos se apuran porque saben que si Macri no juega y entra en escena de manera directa los va a querer correr", aventura un hombre que estuvo en una de esas reuniones de armado bonaerense.

Más allá de los enojos de uno y del otro, hay quienes piensan que Patricia comete un error al aceptar esto por orden de Macri. "Le entregó la campaña y ahora Macri usa el poder para meter a su gente. Está dejando afuera a dirigentes que les había dado su palabra. Los que queden afuera van a golpear la puerta de Javier Milei que necesita candidatos. Va a ser peor para ella", relataron a PERFIL.

"Ella quedó golpeada porque Gerardo Millman se tuvo que correr. Él está viendo como entrar de nuevo. El espacio que tuvo que dejar lo tomaron otros. Y ahora están haciendo una ensalada de nombres", relató un armador que tiene que contener radicales que exigen lugares. "La UCR aspira a la vicegobernación, como hicieron con Daniel Salvador y María Eugenia (Vidal), y lugares en las listas. No hay tanto para todos", resumió.

