El conductor televisivo Ángel “Baby” Etchecopar mantuvo una entrevista con Horacio Rodríguez Larreta y le regaló una peluca de Elvis Presley, bajo el argumento de que “nadie en la Argentina quiere un presidente pelado”.

La particular situación ocurrió el lunes por la noche en el programa “Basta Baby”, emitido por A24, donde fue invitado el Jefe de Gobierno porteño. Luego de afirmar que nadie en el país quiere un Jefe de Estado calvo, el conductor sacó una cabellera artificial y se la ofreció al precandidato presidencial.

Rodríguez Larreta intentó surfear la situación con humor y aceptó el reto, más allá de mostrarse bajo la postura de la sobriedad. “Yo te la compré para vos”, le dijo Etchecopar. El referente del PRO, a cambio, le pidió su voto: “Pero una pregunta, si me la pongo…”, inquirió.

En plena pelea electoral, la parte humana de los candidatos suele ser una estrategia a mostrar para lograr proximidad con los votantes. En el recuerdo están, sólo por mencionar algunos, la foto de Mauricio Macri besando el pie de una mujer en 2019 y la imagen de Alberto Fernández con la visera de un joven.

Ante el pedido del “toma y daca” de Larreta de colocarse la maraña de pelo postizo por un voto, Etchecopar afirmó: “Públicamente: si se la pone, lo re voto, porque es un tipo con huevos”. Luego se mofó: “Lástima no la traje a (Patricia) Bullrich y no le hice hacer caño”.

Qué dice la encuesta bonaerense que da como ganador al Frente de Todos para las presidenciales

El día que “Baby” Etchecopar amenazó a Larreta con develar supuestos negocios

En diversas oportunidades el conductor radial y televisivo cuestionó al ex Jefe de Gabinete porteño de Mauricio Macri por negarse a ser entrevistado. Una de ellas ocurrió en 2022, durante una de las emisiones de su programa en Radio Rivadavia. "Qué después no mande a decir que no le peguen, ¿eh? Larreta, que viene algún emisario y te dice ´no le pegues, le pegás mucho a Larreta", disparó.

"Baby" Etchecopar le coloca una peluca a Horacio Rodríguez Larreta.

Luego, más polémico, habló de supuestos negocios. "A mis hijos y a mí no nos cuida nadie. Entonces vos, Horacio —le habló en segunda persona—tenés que hablar conmigo. Tenés la obligación de hablar conmigo. ¿Qué es esto de guardar silencio? Si no, vamos a empezar a hablar de los negociados”, aseveró.

En una nota donde Etchecopar fue entrevistado por Alejandro Fantino, contó que el Jefe de Gobierno porteño lo llamó para reunirse y arreglar pauta publicitaria. “Le dije que no la quería. Era buena guita”, afirmó ante la sorpresa del conductor de América TV.

En 2020, durante la cuarenta a causa de la pandemia del Covid-19, Etchecopar había criticado a Larreta por un supuesto lazo con el Gobierno Nacional de Alberto Fernández a causa de las medidas restrictivas de circulación. "Con todo el dolor lo digo: si Larreta sigue moviendo la cabeza como perro de colectivo, se entierra solo, ¿eh? Es el final político, porque los que apoyamos la línea de derecha, como yo, ya estamos dudando si en algún momento podríamos votarlo, porque el tema no es poner plata en los medios, sino huevos en política. Acá se acabaron los Alfredo Palacios, los (Raúl) Alfonsín", expresó entonces.

GI/fl