"Dame la pata": Macri besó el pie de una mujer que perdió un zapato en Tucumán

"Virgen de Recreo", "La Pelada" y ahora se suma "La Cenicienta" a la lista de bloopers que deja la campaña "30 ciudades en 30 días" que el presidente Mauricio Macri inició a fines de septiembre con el objetivo de revertir los números de las PASO que lo dejaron muy atrás del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. El jefe de Estado viajó a Tucumán este lunes 7 de septiembre y durante el acto invitó a subir al escenario a una jubilada que cumplía 72 años: "Dame la pata", le dijo el mandatario y le besó el pie ante la sorpresa y la risa de los referentes de Cambiemos.

Macri llegó a la Plaza Independencia alrededor de las 19 y encabezó un acto lleno de arengas para los militantes, durante el cual pidió incorporar al palco a una mujer que cumplía años. Con ayuda del diputado José Cano subieron al escenario a Manuela Ledesma que cumplía años: "Perdí el zapato", reclamó entre risas y comenzó a gritarle al presidente "te amo, te amo, te amo. Sos la Patria".

"Agarrala, agarrala", pidió el mandatario para que sostuvieran a Ledesma y agregó: "Dame la pata". En ese instante le dio un beso en el pie que le faltaba el zapato y proclamó "mi Cenicienta, encontré mi Cenicienta. Ahora tengo hechicera y Cenicienta", en referencia al apodo de la primera dama, Juliana Awada. "Hoy a la mañana me levanté, agradecí a Dios porque soy muy católica, y le pedí que David que lo volteé a Goliat. Yo no quiero a Goliat en el Gobierno", expresó la jubilada en una entrevista que brindó a La Gaceta luego del acto.

Según relataron en ese medio, la "Cenicienta" de Macri se jubiló hace poco, después de 52 años de trabajo, y es hermana de un excombatiente de Malvinas. "Quiero que Macri esté cuatro años más, hace falta para la Patria, por mis nietos... yo no, yo ya estoy de vuelta", expresó esperanzada de que el resultado de las PASO se puedan "revertir" el próximo 27 de octubre.

Mauricio Macri llega a Tucumán para seguir con la marcha del "Sí se puede"

No es la primera vez que el presidente protagoniza un blooper en las marchas del Sí se puede. La semana pasada, la marcha recorrió las ciudades bonaerenses de Junín y Bahía Blanca, y también varias localidades de Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. En Santa Fe, en medio de su discurso, una mujer le quiso decir que había llegado desde la pequeña localidad de La Pelada, pero el Presidente no la comprendió: "Pero no te veo nada pelada, estás muy bien", le respondió. La Pelada es un pueblo de 1400 habitantes, ubicado a 100 kilómetros de Santa Fe.

No fue el único error de la gira: el mismo día, el Presidente confundió el barrio donde estaba, en Rafaela. Quiso decir Virgen del Rosario, pero le salió "Virgen de Recreo".

