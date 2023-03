Conmemoramos un nuevo 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y es insoslayable el hecho de que este año tiene una cuota especial: se ve atravesado por los 40 años de democracia que –elecciones presidenciales en unos meses - nos venimos regalando como país y como sociedad.

Mientras se acercaba la fecha (y con el fixture de la Selección en mano, claro, rumiando sobre las posibilidades reales de conseguir entrada), pensaba, también, que la reciente Copa del Mundo la pudimos recibir (los sub-36 por primera vez, pero en realidad el pueblo entero todo) en circunstancias que admiten un festejo más transparente, más limpio, más puro.

El Mundial ’78 se jugó, se vivió (¿se fraguó?) durante la última dictadura cívico-militar que sufrió la Argentina. A esta altura todos sabemos que los gritos de los goles en el Monumental acallaban los desgarradores que se producían en la Capuchita de la ex ESMA.

Entonces, con ese telón futbolero de fondo –y sin ánimos de banalizar la fecha, muy por el contrario-, no está demás tener presente que 40 años de democracia ininterrumpida no se celebran todos los días.

Juicio a las Juntas y la "cascada de justicia": cómo salieron América Latina y España de las dictaduras

Mucho menos sabiendo que somos un territorio inmerso en una Latinoamérica que –lamentablemente- conoce de idas y vueltas, de golpes y resistencias. El contexto, tantas veces lacerado, nos habla esta vez, en Argentina, de un 2023 con mucho por hacer (sí), pero con algunos hitos memorables dignos de festejo. En lo personal, me gusta pensarlo así.

40 años de memoria y democracia ininterrumpidas

Y una vez más, como docente, creo que son fechas que hay que llevar a las aulas. No solo en un acto porque la “efeméride” así lo indica, sino con un recorrido constante que ayude a nuestros estudiantes a construirse en actividad ciudadana activa y responsable.

Las reflexiones y los análisis que podemos –debemos- propiciar en las instituciones educativas abren las posibilidades de parar la pelota en un devenir cotidiano tan vertiginoso para que podamos, todos, comprender los procesos históricos que nuestra Patria ha atravesado para que las atrocidades, el horror, el genocidio, realmente no se repitan Nunca Más.

Con material exclusivo, llega El Diario del Juicio: entrevistas, homenajes y un registro histórico fidedigno

También es cierto que palabras como “democracia” o “soberanía” (pensando en el próximo 2 de abril) son vocablos difíciles de abordar y de explicar a chicos y adolescentes.

En un mundo que, definitivamente, es virtual, pero a la vez tan tangible –con las obsolescencias que deben ser reemplazadas ayer- ahondar en palabras que requieren de tanta profundidad en su conceptualización más bien abstracta se torna un desafío en las aulas.

Pero no es menos cierto que Argentina es un país que siempre, y lo digo con orgullo, ha estado a la vanguardia de los Derechos Humanos.

El festejo (porque espero que lo sea) de los 40 años de democracia se va a producir con el cambio de mando presidencial. Un año electoral, ya lo sabemos, siempre es álgido. Pero estamos en marzo y falta aún un recorrido de muchos meses: sería interesante poder trazar el camino, desde las escuelas, con conciencia ciudadana.

Quizás este 24 de marzo, que recupera los nombres y las vidas de los 30.000 desaparecidos en dictadura, a manos de un gobierno feroz, pueda ser el primer casillero para empezar a avanzar hacia un 10 de diciembre que augure un buen futuro para todos.



*Licenciada en Gestión Educativa y en Enseñanza de la Lengua y la Literatura.