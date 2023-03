Lo último:

Argentina se adentra en un año marcado por unas Elecciones 2023 profundamente polarizadas, con grietas que incluso sacuden a las principales coaliciones, el Frente de Todos, dividido entre albertistas y cristinistas, y Juntos por el Cambio, donde la histórica UCR busca romper con el predominio del PRO.

El presidente Alberto Fernández, cuyo mandato finalizará el 10 de diciembre, se manifestó "dispuesto" a buscar la reelección por el peronista Frente de Todos, pero aún no formalizó su precandidatura. Su gobierno sufre el desgaste de una economía golpeada por la inflación que cerró 2022 en 94,8% –récord para los últimos 32 años– y que no parece tener freno con el 13% que ya lleva acumulado en dos meses de 2023.

En el oficialismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner desistió públicamente de buscar la presidencia o cualquier otro cargo electivo luego de ser condenada por corrupción en diciembre pasado en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitación política. Sin embargo, sectores del oficialismo que consideran que la sentencia es una forma de proscribirla promueven que revise esa decisión y aseguran que es la única candidata posible para dirigir el país los próximos cuatro años.

Se especuló en los últimos meses además con la postulación del ministro de Economía, Sergio Massa, en especial si conseguía mejorar la situación económica antes de los comicios, algo que con la nueva aceleración de la inflación parecería improbable. Por otra parte, en el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, reina la incertidumbre sobre la eventual candidatura del expresidente Mauricio Macri: Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales ya anunciaron que competirán en las PASO.

Esto es lo que tenés que saber sobre las Elecciones 2023:

Cuándo son: la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya publicó el calendario oficial, donde resolvieron que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 13 de agosto y las Elecciones Generales, el 22 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre.

la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya publicó el calendario oficial, donde resolvieron que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 13 de agosto y las Elecciones Generales, el 22 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre. Qué se vota: Además de elegir presidente y vicepresidente por un periodo de cuatro años, los argentinos habilitados para votar renovarán en los comicios la mitad de la Cámara de Diputados, de 257 integrantes, y un tercio del Senado, de 72 miembros. Si ninguna fórmula presidencial obtiene el 45% de los votos o el 40% con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo, se celebrará una segunda vuelta.



A continuación, el día a día del año electoral 2023

16/3: Cuándo serán las elecciones, el debate y a partir de cuándo se podrá consultar el padrón

La Cámara Nacional Electoral aprobó este jueves 16 de marzo el cronograma electoral para las próximas elecciones nacionales, que establece que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 13 de agosto, es decir, el segundo domingo de ese mes.

En cuanto a las elecciones generales que definirán al próximo presidente, los comicios serán el 22 de octubre -cuarto domingo de octubre-, y, si hubiera una eventual segunda vuelta, se realizaría 30 días después, el 19 de noviembre.

En el caso de los Debates Presidenciales y Obligatorios, se realizarán el 1 de octubre y el 8 de octubre, y en caso que hubiera una segunda vuelta, se realizará un tercer debate el 12 de noviembre.

15/3: Gerardo Morales lanzó su precandidatura con la promesa de "dar vuelta la Argentina"

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, lanzó su precandidatura presidencial en el teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires ante la plana mayor del partido y el apoyo de la líder la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió. Con el lema "dar vuelta la Argentina", apuntó contra el Gobierno del Frente de Todos que, en su parecer, dejará "un país patas para arriba".

Además, aseguró que el presidente Alberto Fernández "es el peor de la historia" y dijo que su gestión no tiene como prioridad combatir "la corrupción y la impunidad". En esa línea, Morales inició su discurso de casi treinta minutos en el que, al pasar, también se acordó de la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Es hora que Cristina Fernández de Kirchner se vaya a su casa y deje de interferir en la política".

Sobre el futuro electoral, el jujeño sostuvo que Juntos por el Cambio es capaz de conducir el país de la mano de un Presidente "radical con autoridad, liderazgo, carácter y convicción" y abogó por "restablecer el orden". "Me animo a dar las batallas que sean necesarias para dar vuelta la República Argentina y no tengo miedo de hacerlo porque lo hice en Jujuy, una provincia que era considerada inviable y hoy se transformó apostando al orden, a la cultura del trabajo y el esfuerzo; donde la corrupción está presa con Milagro Sala", remarcó.

15/3: El exsecretario K Guillermo Moreno también buscará competir por la presidencia

El exsecretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno anticipó que lanzará su precandidatura a Presidente de la Nación por el partido Principios y Valores el viernes 17 de marzo en el Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines (Soiva) de Avellaneda, en José María Freyre 69 de esa ciudad del sur del conurbano.

"Principios y Valores es la única fuerza política con un plan económico para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y reindustrialización de la Argentina", dijo el partido en un comunicado.

El acto será encabezado por Moreno, presidente del partido a nivel nacional; su vicepresidente, Horacio Valdez, secretario general del Soiva, y la titular de Principios y Valores Capital Federal, María Lucila "Pimpi "Colombo, exsubsecretaria de Defensa del Consumidor y titular del Sindicato de Amas de Casa (Sacra).

15/03 Un exintendente libertario busca ser gobernador de Jujuy

Luciano Demarco, ex intendente de la localidad jujeña de Perico y referente del partido Valores, Ideas y Acciones (VIA),, anunció su candidatura a gobernador para las próximas elecciones del 7 de mayo en esa provincia.

El partido comunal, conformado hace unos cinco años, integró ahora la alianza "Frente VIA+Libertarios" con el partido Acción Comunitaria y el Partido Libertario Jujuy, que, se aclaró, no tiene relación con el espacio de Javier Milei. La coalición busca competir bajo la premisa de "cambiar la forma de hacer política en la provincia y dar lugar a nuevas dirigencias, con nuevas ideas y propósitos".

Sobre su reciente destitución de la intendencia, Demarco dijo: "me han acusado de robarme una plaza, de entregar terrenos municipales a amigos, todas denuncias absolutamente falsas, que no buscan más que borrar a este proyecto del mapa político, porque somos los únicos que planteamos un cambio en la manera de hacer política en Jujuy".

14/3: Ricardo López Murphy competirá por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ricardo López Murphy apoyó a Patricia Bullrich como candidata a la presidencia. "Vamos a sacar nuestra Nación adelante", dijo en sus redes sociales.

El diputado nacional y líder de Republicanos Unidos –aliado con Juntos por el Cambio– confirmó el martes 14 de marzo que será candidato para jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que apoyará a Patricia Bullrich como candidata a presidenta.

"Voy a ser candidato a jefe de gobierno y voy a tratar de que Bullrich sea presidente de la República. Lo hago pensando, sobre todo, en que el país necesita una gran transformación y un compromiso muy fuerte con las reformas", dijo López Murphy en diálogo con La Nación.

13/3: Los hermanos Rodríguez Saá se enfrentan por la gobernación de San Luis

Alberto y Adolfo Rodríguez Saa.

El senador Adolfo Rodríguez Saá bajó su candidatura a gobernador para unirse con el frente opositor Cambia San Luis, con la intención de quitarle la gobernación a su hermano y actual mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá.

Adolfo había anunciado en enero su candidatura a gobernador, pero Alberto le bajó el pulgar al tener el mando del Partido Justicialista de su territorio, razón que provocó una fuerte escalada de tensión entre los hermanos.

La elección en esa provincia será el próximo 11 de junio, y allí el oficialismo postulará a Jorge "Gato" Fernández, un ex juez del Tribunal Supremo provincial. En tanto, los espacios Todos Unidos y Acción Renovador serán parte de la coalición opositora, conformada por partidos como el PRO, Libres del Sur, la Unión Cívica Radical (UCR), GEN, entre otros.

10/03: Juan Grabois lanzó oficialmente su candidatura a presidente bajo el nombre "Argentina Humana"

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, lanzó su campaña presidencial a través de redes sociales bajo la consigna "Argentina Humana" y de esta forma oficializó sus intenciones de competir como precandidato dentro del Frente de Todos (FdT) en las PASO.

"Es hora de poner la vida en el centro: de eso se trata pensar una Argentina Humana. Por eso queremos que Juan, con su coraje, sus propuestas y sin careta, sea candidato a presidente", publicó el Frente Patria Grande.

Desde la agrupación destacaron que "Argentina es un gran país, no solo por su extensión territorial y por los bienes naturales" sino que "principalmente por su gente" y que "sin embargo, hoy millones viven con angustia". "¿Cómo es posible que haya tanta gente sin un techo para vivir en un país con tanta tierra?, cuestionaron.

"Lo hacemos dentro del FdT porque la unidad es clave para evitar el retorno de la derecha, defender nuestros derechos y conquistar los que nos faltan. Como nos enseñó (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), la valentía es fundamental para hacer las transformaciones necesarias para el país".

09/03: Nueva encuesta bonaerense

La última encuesta de la CB Consultora mostró que la vicepresidenta tiene una imagen positiva del 50,5% de imagen positiva en el distrito de La Matanza, 50,01% en moreno y 49,8% en Florencio Varela, distritos gobernados por el peronismo.

En José C. Paz, la ex mandataria llegó al 47,3%. En líneas generales, en los 21 distritos restantes la imagen de la titular del Senado es más negativa que positiva.

A diferencia de su antecesora en 2015, Mauricio Macri se ubicó con una imagen negativa por encima del 50% en todos los distritos bonaerenses relevados por CB Consultora. Sus mejores números se registraron en Vicente López (45,5%) y San Isidro (41,7%), los dos municipios donde Cristina Kirchner tiene un rechazo por encima del 80%.

07/03: Gerardo Morales prepara su lanzamiento con críticas a Mauricio Macri

El gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, anunció que se postulará como candidato presidencial con críticas a Macri, de quien dijo que que hará "todo lo que pueda para debilitar" a la UCR y a su postulación presidencial.

"Todo lo que pueda hacer Mauricio para debilitar al radicalismo y a mi candidatura presidencial lo va a hacer", aseguró.

"Estamos convencidos que es el momento del radicalismo, de que el radicalismo gobierne el país de la mano de Juntos por el Cambio. Tenemos un partido muy fuerte, más del 70 % de los candidatos con mayores expectativas en todo el territorio del país son de la UCR", resaltó.

El mandatario jujeño sostuvo que trabaja "muy bien en el programa de gobierno con las otras fuerzas políticas", particularmente con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Miguel Pichetto.

Explicó, además, que su "lanzamiento y la participación mayoritaria de más del 80% de los referentes de todo el país tiene que ver con esto, con no ser furgón de cola". "Vamos a formar parte de la coalición de gobierno, no estamos de acuerdo con esta idea del PRO de repartirse el gobierno nacional, la CABA, es una idea no ajustada a los tiempos políticos que estamos viviendo", indició el líder del radicalismo.

02/03: Miguel Ángel Pichetto lanzó formalmente su precandidatura presidencial

El ex senador y auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto lanzó formalmente su precandidatura presidencial y reafirmó su intención de participar en una gran PASO dentro de Juntos por el Cambio.

"Quiero ser presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista y un equipo preparado. Creo que la Argentina tiene destino y puede salir de la oscuridad", destacó el rionegrino en un acto en la sede del sindicato de Gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires.

"Si soy Presidente, el narco no va a ganar en la Argentina. Para eso crearemos la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con los mejores cuadros de las FFSS. También impulsaremos la eliminación del narcomenudeo como competencia de las policías provinciales", evaluó Pichetto.

"Además crearemos juzgados federales especializados en esta temática exclusivamente. Para reclusión de los delincuentes, construiremos nuevas cárceles de máxima seguridad, donde los condenados no tendrán salidas transitorias ni podrán utilizar dispositivos electrónicos".

25/02: Rolando Figueroa lanzó su candidatura a gobernador de Neuquén

El diputado nacional Rolando Figueroa lanzó su candidatura a gobernador de Neuquén por el partido Comunidad de cara a las elecciones provinciales del próximo 16 de abril. Su compañera de fórmula es la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz.

"Estamos acá porque nos une Neuquén y nos une el sueño de poder cambiar las cosas", enfatizó el aspirante a la Gobernación patagónica, quien decidió romper con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) para apostar por su propia candidatura en una lista que es apoyada por el PRO y un sector del radicalismo.

El ex vicegobernador de Neuquén destacó: "El poder de los acuerdos nos permitió crear una propuesta política que lleva candidatos en cada localidad de la provincia. Cada

espacio vino a nutrir esta propuesta que tiene la mirada puesta en el futuro".

En las elecciones del próximo 16 abril podrán efectuar su voto más de medio millón de ciudadanos, de acuerdo al padrón provisorio que publicó la Justicia Electoral de Neuquén. En tanto, el padrón de extranjeros contiene más de 7 mil ciudadanos de diferentes nacionalidades que también podrán sufragar para elegir cargos municipales.

23/02: Rodríguez Larreta se lanza a la carrera presidencial

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horario Rodríguez Larreta, se convirtió en el primer precandidato presidencial, al anunciar que competirá por la candidatura de de Juntos por el Cambio en las elecciones PASO de agosto.

"Quiero ser un buen presidente", dijo en un video en el que llamó a "terminar con el odio e iniciar una gran transformación". Dijo que se propone "terminar con las divisiones y las peleas" entre argentinos, afirmó que "no hay posibilidad de acordar" con el peronismo en el gobierno desde 2019.

Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño desde 2015, deberá competir con otras figuras políticas que aspiran a obtener la candidatura en la coalición, entre ellas la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

Dijo que no desistirá de su postulación más allá de que el expresidente Mauricio Macri, fundador del PRO, decida presentarse como precandidato. "Mi decisión de ser candidato no depende de ningún otro. Es una convicción personal", afirmó Rodríguez Larreta.

Macri, por su parte, celebró que Rodríguez Larreta se haya postulado y dijo que cree "profundamente en la competencia".

15/02: Diego Santilli lanzó su candidatura a gobernador de Buenos Aires

El diputado nacional del PRO Diego Santilli lanzó a través de las redes sociales su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.

"Sí, #FaltaMenos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días. Por eso quiero ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas. Falta menos y te pido que me acompañes", publicó Santilli en su cuenta de Twitter.

El candidato cuenta con el aval del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de otro de los líderes de la coalición opositora, Miguel Ángel Pichetto, y de varios intendentes y dirigentes territoriales del PRO.

La coalición opositora deberá dirimir en las PASO su candidato a gobernador bonaerense de cara a los comicios de octubre: entre los que ya expresaron su intención de competir están también Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre, del PRO; y Maximiliano Abad y Martín Tetaz, de la UCR.

08/02: Elisa Carrió anunció su precandidatura pero dijo que no pretende ganar

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, anunció que competirá en la interna de Juntos por el Cambio como precandidata a Presidenta para "garantizar la unidad" del espacio opositor.

A pesar de que en reiteradas oportunidades había deslizado la posibilidad de postularse si no había algún postulante que la representara, la ex diputada nacional oficializó su decisión de volver a pelear por la Casa Rosada. Sin embargo, aclaró que su objetivo no es ganar las elecciones, sino "garantizar la unidad" de Juntos por el Cambio.

"Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio", explicó la chaqueña en declaraciones radiales. Y ahondó: "Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores".

Carrió, explicó que el lanzamiento de su precandidatura presidencial tiene como objetivo consolidar la unidad del espacio y lograr una mayor "oferta electoral posible". Además, contó que fue una decisión consensuada entre los integrantes del frente opositor.

"Esto forma parte de un acuerdo entre líderes que venimos charlando en conjunto con los equipos técnicos. La conclusión que llegamos es que lo mejor que nos puede pasar es tener la mayor unidad y oferta electoral posible para que la gente se sienta realmente representada en las PASO", argumentó.

En la misma línea, Carrió resaltó la importancia de la unidad para que no haya confrontaciones que afloraron en los últimos meses dentro de la coalición opositora: "Que la sociedad, que nos quiere votar, sepa que tenemos equipos de gobierno y que estamos dispuestos a cogobernar. Es decir, el que pierde acompaña y también tiene cargos".

31/01: José Luis Gioja quiere volver a ser gobernador de San Juan

El diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja lanzó su candidatura a gobernador de San Juan con críticas al actual mandatario provincial, Sergio Uñac, al afirmar que ya cumplió sus mandatos constitucionales.

El ex presidente del Partido Justicialista (PJ) gobernó la provincia entre 2003-2015 y ahora irá por su cuarto mandato. Deberá enfrentarse a su delfín, Uñac, que irá por otro mandato a sabiendas de la discusión legal sobre su intento de volver a presentarse.

"A casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlo vuelo a presentarme", marcó Gioja y continuó: "Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara pero con el alma impecable, con el espíritu recién planchado".

Para el referente peronista, volverá a gobernar la provincia no solo "para la gente", sino "para gobernador con la gente" y agregó ante la ovación de los presentes en el acto de lanzamiento: "Eso es lo que necesitamos. Queremos volver y he vuelto".