El referente de Principios y Valores y ex funcionario kirchnerista, Guillermo Moreno, analizó la gestión de Alberto Fernández como presidente y aseguró que, luego del fracaso del Gobierno Nacional, es el único candidato del Frente de Todos.

“Este Gobierno fracasó rotundamente pero Alberto Fernández está atravesando su mejor etapa”, planteó el ex Secretario de Comercio, haciendo referencia a la magra gestión del armado panperonista. “Esto está agotado, terminado en todos los frentes. ¿Cómo salen de este fracaso Cristina Kirchner y Sergio Massa? El único que puede salir de esto es Fernández porque no le importa nada”, agregó.

Moreno ha sido uno de los políticos más críticos de Fernández desde la primera hora, calificando como un error la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de elegirlo porque lo considera un socialdemócrata y no un peronista.

“Lo más importante que tiene Alberto para dominar psicológicamente a todos, incluso a Cristina, es que tiene discurso. Porque como no le interesa nada la realidad, siempre fue un posmoderno de estos muchachos que se manejan con las subjetividades del espejo, entonces él se autopercibe exitoso”, agregó.

Además de considerar que es el “único candidato”, habló del discurso presidencial en la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso. “Es el único que se puede parar desde el Frente de Todos ante el pueblo argentino y decir: ‘hice las cosas muy bien por favor vótenme’”, sostuvo.

Por otro lado, comparó los recursos del actual Jefe de Estado con otros posibles competidores que se puedan presentar en las primarias. Hasta el momento, Fernández fue el único dirigente de peso que se postuló para las presidenciales. “Alberto tiene la billetera más grande de la Argentina, Scioli comparado con él debe tener una monedita. También tiene discurso, porque no le interesa la realidad. Es de estos muchachos que no tiene principio ni valores”, continuó Moreno.

Luego lo comparó con el ex asesor de comunicación del PRO, Jaime Duran Barba, y remarcó el dato inflacionario de febrero. “La realidad no es un criterio de verdad para Fernández, Duran Barba es igual. Está en el centro del ring, los sacó a todos. A Cristina, incluso a Massa. ¿Cómo va a ser candidato con un 6,6% de inflación? No puede, no le da y Alberto lo sabe. Es el único candidato del Frente de todos. Ya se va a ver en unas semanas por delante”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó al Ministro de Economía: “¿Dónde va haber aprendido Massa? Un muchacho que fue abogado y que nunca trabajó en el sector privado…Es un audaz, lo que pasa es que la distancia entra la audacia y la responsabilidad es muy finita. Si tenés 6,6% de inflación, imagínate”.