"Yo les prometo que va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden", dijo el presidente Alberto Fernández el 15 de marzo de 2022, en el marco de la inauguración de la estación de Tortuguitas. Pasó un año y todo indica que la inflación ganó: la de febrero de 2023 fue de 6,6% y el acumulado interanual es de 102,5%, el más alto desde 1991.

En su discurso de hace un año, el mandatario había mencionado la invasión rusa a Ucrania y cómo este conflicto bélico terminó afectando al país con "complicaciones económicas". Por eso le puso un tono bélico a la lucha contra la suba de precios que, prometió, empezaba "el viernes" 18.

Fernández también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, sobre quien dijo: "Nos cuesta mucho recuperarnos de aquella inflación que nos dejó sin guerras y sin pandemia quien precedió mi mandato, que nos encargamos de resolver, y ahora se vuelve a desatar con toda la ferocidad que existe en el mundo".

Los números

Cuando Fernández hizo el anuncio, la inflación del mes anterior, febrero de 2022, había sido de 4,7%, con 52,3% de interanual. Ayer se conoció el dato de la inflación de febrero de 2023: 6,6%, casi dos puntos más que un año atrás y la interanual de 102,5%. Por su parte, el primer bimestre acumuló un alza de 8,8% en el 1° bimestre

De acuerdo con la información suministrada este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,5%) fue la de mayor aumento del mes a nivel nacional, además de ser la de mayor incidencia en todas las regiones: en el promedio, aportó más de 2 puntos porcentuales a la suba del nivel general.

Transporte (4,9%), empujado por la suba de los combustibles, fue la segunda con mayor incremento, y completó el podio de Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,4%). Dentro del rubro alimenticio, según el INDEC “lo que más influyó fue la suba de Verduras, tubérculos y legumbres (en algunas regiones mostró alzas superiores al 20%), donde se destacó la suba del tomate, la lechuga, la papa y la cebolla, entre otras”.

Las renuncias

Un año de guerra contra la inflación dejó numerosas bajas en el oficialismo. La salida más resonante fue la del exministro de Economía Martín Guzmán, que renunció el 2 de julio pasado, reprochado por el kirchnerismo para que deje su puesto tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y amenazado por una nueva escalada del blue a casi 240 pesos.

Un mes antes, en mayo de 2022, se alejó del cargo el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en desacuerdo con la política de precios que llevaba adelante el Gobierno. Lo reemplazó Guillermo Hang, quien solo duró 44 días en el cargo. El licenciado en Economía tomó la decisión de dimitir cuando anunció su renuncia Guzmán.

Otro de paso fugaz en ese puesto fue Martín Pollera, el designado para sustituir a Hang. Asumió el 6 de julio de 2022 y para el 29 de agosto ya estaba presentada su renuncia. El economista había sido parte del equipo de la exministra de Economía, Silvina Batakis, quien asumió tras la salida de Guzmán y duró un mes en el cargo hasta que designaron a Sergio Massa al frente de esa cartera.

La reacción de la oposición

Los principales dirigentes opositores recordaron el primer aniversario de la guerra contra la inflación con fuertes mensajes en sus redes sociales. Los precandidatos presidenciales más importantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta fustigaron al Presidente. "No hay bolsillo que aguante", sostuvo la presidenta del PRO, mientras que el jefe de Gobierno porteño indicó que "nuestra plata vale menos".

Por su parte, la diputada porteña María Eugenia Vidal escribió en su cuenta de Twitter: "A un año del viernes en el que Alberto Fernández anunció la guerra contra la inflación, tenemos 102,5% de inflación interanual. Resultados del cuarto gobierno kirchnerista".

En otro tuit, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires sumó: "102,5% de inflación interanual no es un número: Son papás que no llegan a comprar carne, son trabajadores que no puede comprar una campera, son comerciantes que no venden, son jóvenes apostando a emigrar. 3 años esperando un plan económico. Háganse cargo, Alberto Fernández y Sergio Massa".

