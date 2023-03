Tras conocerse el dato de la inflación de febrero, un 6,6% que llevó el registro interanual a los tres dígitos por primera vez desde 1991, Cecilia Moreau apuntó contra el ex titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, y señaló que "muchos miran para otro lado siendo responsables de lo que nos toca vivir".

"Me da vergüenza haberlo tenido como ministro", disparó la presidenta de la Cámara de Diputados, en diálogo con El Destape Radio, sobre quien fue el primer elegido de Alberto Fernández para colocarse al frente del Ministerio de Economía.

Inflación histórica: en febrero fue de 6,6% y alcanzó un interanual de 102,5%

"No se puede mirar para el costado. Hoy lo dijo Ferraresi sin pelos en la lengua, cuando asumió Massa al frente de la cartera económica estábamos desahuciados. La inflación es altísima, es el mayor problema del país. Hay muchas causas", continuó criticando la funcionaria y reclamó: "Muchos miran para otro lado siendo responsables".

Luego de remarcar que "la inflación no es una construcción psicológica", Moreau continuó con la defensa a la gestión actual del ministro Sergio Massa y agregó: "No le tiembla el pulso si tiene que ir a clausurar supermercados que especulan. Le molesta más que a nadie este número".

Asimismo, la presidenta de la Cámara de Diputados señaló que la presencia del Fondo Monetario Internacional "es un condicionante" para la administración económica y en este contexto volvió a disparar contra el ex presidente Mauricio Macri.

Jorge Ferraresi: "Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero"

"Todos dicen 'Ah, pero Macri'. Sí, 'Ah, pero Macri', pero nos dejó el país endeudado en 45 mil millones de dólares, se fugaron esa plata", reclamó la funcionaria oficialista, aunque aclaró: "No fueron solo las épocas de Macri. El ministro Guzmán nos hizo un gran daño".

En este sentido, sostuvo: "Este gobierno del que fue parte, me hago cargo, perdió la brújula cuando dejó a Guzmán en el tiempo siguiendo teorías armadas por consultores externos y extranjeros que no tenían nada que ver con lo que pasa en Argentina".

"Me da vergüenza haber tenido un ministro como el que tuvimos en Economía, que estaba alejado de la vida diaria y de la realidad de los argentinos. De hecho, no vivía en al Argentina", añadió a sus críticas sobre Guzmán, quien se encargó de cerrar acuerdos con el FMI y acreedores externos.

Cecilia Moreau le respondió a Aníbal Fernández por sus críticas a Máximo Kirchner

Por otra parte, Moreau también opinó con respecto a las fuertes declaraciones que hizo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo, sobre quien aseguró "no saber cuántas horas trabaja ni qué hace".

"Hay un debate político necesario. Prefiero que sean en on y no en off", indicó la presidenta de la Cámara de Diputados y agregó: "Cuando la crítica no es personalizada la valoro mucho. Tenemos que debatir de política y no de nombres. En general cuando no caemos en el error de discutir personas, nos hace mejores como espacio político".

Reapareció Martín Guzmán con críticas a Juntos por el Cambio por la deuda en pesos

Continuando con su crítica a los dichos del ministro Fernández, amplió: "El problema es cuando terminamos en cuestiones de discusión de personas, para fomentar una tapa o un título de Clarín. Ahí bajamos tres o cuatro escalones en el nivel de discusión política".

Tras las críticas del ministro de Seguridad, Cecilia Moreau defendió a Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta.

"Yo a Aníbal le dije lo que tenía que decirle", afirmó y añadió: "Me tocó ser diputada con Máximo cuando fue la etapa del macrismo. Encontré a una persona que no era lo que decían los medios de comunicación que jugaba a la Play, sino un diputado que laburaba, un militante y un estudioso de los temas de la Argentina. Además tenía mucha integridad".

En su defensa al hijo de la vicepresidenta, con quien compartió su paso por la Cámara Baja, detalló: "Llegaba a las 7:30 de la mañana, antes que nadie. Y fue un presidente de bloque que laburó con el aporte solidario, el IFE. Hizo que pasáramos la pandemia con un poco de previsibilidad".

"Lo veo trabajando todos los días en la Cámara y consolidando al Frente de Todos", aseguró Moreau y concluyó: "Es fácil hablar ahora como lo hacen Aníbal o algunos más en función de ver el cuento por terminar, llegando ya al colorín colorado".

AS./fl