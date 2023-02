Reapareció Martín Guzmán con críticas a Juntos por el Cambio por la deuda en pesos

Después de su abrupta renuncia en julio del año pasado, el exministro de Economía, Martín Guzmán, reapareció para meterse de lleno en la polémica sobre la deuda en pesos que se generó a raíz del comunicado que difundió Juntos por el Cambio respecto al tema.

El descargo de Martín Guzmán en sus redes

A través de un extenso hilo de Twitter, el exfuncionario expresó: "El comunicado de Juntos por el Cambio muestra un modo de hacer política que explica por qué nos cuesta tanto ser un país más estable. Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad. Es, además de irresponsable, falto de fundamentos y está plagado de omisiones vergonzosas".

En lo que a la deuda respecta, Guzmán indicó que "en diciembre de 2019 en Argentina no había crédito en ninguna moneda. Eso fue consecuencia de la política de endeudamiento del gobierno de Juntos por el Cambio entre 2015-2019, que concluyó con una deuda en dólares insostenible y, en pesos, en default. No debería haber discusión alguna en este punto".

La oposición le respondió a Rubinstein por la "bomba de deuda en pesos"

Acto seguido, siguió: "La titánica reconstrucción del crédito en pesos, en medio de una pandemia, donde el Estado debía cuidar la vida, el trabajo y la producción, permitió que reaparezca algo de financiamiento cuando más se necesitaba. Todos los espacios políticos deberían cuidar el crédito en pesos".

"Cuando JxC critica el déficit fiscal en la situación de la que venimos, ¿están diciendo que en la pandemia habría que haber gastado menos? ¿En qué? ¿En el ATP y el IFE que evitaron que no cierren comercios y fábricas y la gente se quede sin trabajo y sin ingresos?", cuestionó.

Por otra parte, el exministro señaló que Argentina tuvo cifras de déficit fiscal durante la pandemia "que no están ni cerca de ser las más altas del mundo". Para explicarlo compartió un gráfico. Junto a él, sumó: "El problema es el financiamiento escaso para esos déficits, lo que reafirma la importancia de fortalecer el crédito público en pesos".

"JxC quiere que no se pueda refinanciar la deuda en pesos, como pasó en 2019 cuando gobernaban", disparó. En ese sentido, añadió: "Pero se están esquivando con el diagnóstico, porque ahora la estructura del mercado es distinta" porque el gobierno de Mauricio Macri "permitió el ingreso libre de capital especulativo que no tenía ningún interés en el desarrollo local. Cuando esos capitales se fueron nos dejaron con menos reservas, una devaluación, más inflación y sin crédito".

Deuda en pesos: Gabriel Rubinstein cruzó a economistas opositores

Asimismo, explicó que "los tenedores de deuda en pesos son ahorristas locales, empresas que generan trabajo y pagan sueldos, bancos que guardan tus depósitos, compañías de seguro que protegen tu casa, tu salud y tu auto. Todos ellos quieren, y queremos, que ese mercado no se rompa, sino que crezca".

“Juntos por el Cambio hoy quiere dar lecciones sobre deuda como si no hubiesen existido sus 4 años en los que eligió no reestructurar la deuda insostenible en dólares pagándola con un préstamo récord del FMI que hipotecó nuestro futuro, y dejó la deuda en pesos en default. Eso era lo insostenible”. En último lugar, completó el cuestionamiento a la oposición diciendo que "tergiversar y omitir no puede ser su campaña”.

JP/fl