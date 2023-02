La oposición le respondió a Rubinstein por la "bomba de deuda en pesos"

Entre ayer y hoy, Gabriel Rubinstein emitió una catarata de tuits en los que nombró puntualmente a Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy y Eduardo Yeyati y les pidió que admitieran que “de ninguna manera” piensan reperfilar. También, aseguró que la deuda en pesos es “absolutamente manejable”. El exministro de Hacienda de Macri, recogió el guante y le contestó al viceministro de Sergio Massa.

Lacunza señaló que Rubinstein es un “excelente profesional y buena persona”, pero dijo que aporta “números parciales” y que la deuda de esta administración creció como la de ninguna otra, de acuerdo a una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

En esa línea, calificó de “disparate grave” lo que plantean desde el Palacio de Hacienda y aseguró que "la oposición no queremos que esto estalle ni ahora, ni el año que viene, ni nunca. No le conviene a nadie, ni al Gobierno, ni a la oposición, pero, sobre todo, a la población. La obligación es que para que no estalle el globo, hay que dejar de inflarlo, porque si lo dejamos inflando en algún momento va a estallar”.

También, el ex ministro consideró que la Argentina está en una “trayectoria no sostenible” con el manejo de las cuentas públicas. "Durante dos años y medio este gobierno estuvo diciendo que la emisión no generaba inflación, así que no importaba, y que la deuda en pesos no importaba porque era en pesos", analizó.

" A mediados del año pasado nos levantamos y la inflación estaba en 100. Nadie quería renovar la deuda en pesos, le costó la cabeza a dos ministros y, si nos vamos más remoto en el tiempo, hace 30 y pico años, una deuda en pesos que no se pudo pagar derivó en la hiperinflación”, agregó.

Deuda en pesos: Gabriel Rubinstein cruzó a economistas opositores

Planteó que el gobierno “patea para adelante” el tema de la deuda e incuba un problema “para llegar” a las elecciones presidenciales de este año. “Si seguimos inflando este globo, un día va a ser inmanejable”, remarcó.

Por último, respondió a las críticas del kirchnerismo en cuanto a que la administración macrista “fugó” los millones de dólares que ingresaron por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es falso, es muy seductora la historia del pirata, de que había un pirata escondido atrás del mostrador, entonces venía el Fondo con el tesoro y con un parche en el ojo, lo asaltaba y se lo llevaba. Eso no pasa. Hay controles. Así que todo eso es falso. Es una historia de ficción que, como la repiten tanto, tiene algún atractivo político, pero ningún valor serio”, recalcó.

Respuesta del exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a Rubinstein

Pasado el mediodía, el ex ministro utilizó sus redes sociales para reiterar que su deseo es "que no explote ahora, ni el año que viene, ni nunca. Porque sufren los pobres. Entonces, no festival de bonos en pesos indexados, duales (seguro de cambio gratis), bonos pago imp. 2024, bonos a Anses y BCRA (a jubilados y pesificados), repos usurarios, impos a pagar desde dic".

Juntos por el Cambio calificó de "bomba de tiempo" las medidas económicas del Gobierno

Mensajes de los economistas cercanos a Juntos por el Cambio

El economista y Diputado Nacional de JxC, Luciano Laspina, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina durante los años 2018 y 2019, Guido Sandleris y el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, fueron muy críticos de las políticas económicas de este gobierno y así lo hicieron notar en sus repsctivas cuentas de Twitter.

En una serie de tuits, Laspina declaraba: "Es un debate saldado. Este el gobierno más endeudador desde el retorno de la democracia". En ese mismo mensaje, adjuntó un cuadro que ponía Rubinstein en el 2021 en el cual mostraba el ritmo mensual de aumento de la Deuda Estatal Neta durante la última gestión de Cristina Kirchner, la de Macri y el primer año y medio de Alberto Fernández. En el mismo, se observaba que el período del ex presidente fue el de menor aumento.

Tuit del economista y Diputado Nacional de JxC, Luciano Laspina

A continuación, indicaba que en la emisión de deuda de este martes, "el Tesoro no está colocando deuda. Está vendiendo “seguros de cambio” en un país con 100% de brecha cambiaria y menos de USD 5.000 millones de reservas netas."

Por su parte, Sandleris tuiteó ayer por la noche: "Un tema menos para el eterno conflicto del kirchnerismo con los datos. El Viceministro de Economía actual explicaba a fines de 2021 que ningún gobierno endeudó tanto como el de A. Fernández y que lo seguía el 2do gob de CFK. Mostraba también que MM endeudó mucho menos que ambos".

Tuit de Guido Sandleris

