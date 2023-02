Deuda en pesos: Gabriel Rubinstein cruzó a economistas opositores

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, salió al cruce de los economistas de la oposición quienes sostienen que la deuda en pesos del Tesoro es “impagable” y que será una bomba de tiempo para el partido político que gane las próximas elecciones.

“Y si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian de discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?”, escribió el vice de Economía quien además, directamente arrobó a los cuatro economistas opositores: Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy y a Eduardo Yeyati.

Quién es Gabriel Rubinstein, el economista que eligió Massa para ser su vice

Y agregó Rubinstein: “Y si nos ayudan a diluir, ahora, las torres, y a baja tasa de interés, para 2025, 2026, 2027, 2028,2029,2030… Si ganan, será bueno para ustedes. Y en todo caso será bueno para el país”.

Más temprano este miércoles, Rubinstein ya había salido al cruce de los cuatro paladines de la economía opositora. “Y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de Estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?”, les preguntó el segundo hombre de Sergio Massa.

La discusión entre economistas oficialistas y opositores comenzó el lunes cuando la dirigencia de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que alegaba que la deuda del Tesoro es “impagable" y que sería una bomba de tiempo para quien gane las elecciones de octubre próximo.

El comunicado hacía énfasis en los títulos que ajustan por tipo de cambio. En ese sentido, Rubinstein sostuvo que a diferencia del 2016 al 2019, “en que se emitía mayoritariamente deuda en dólares, hoy el mercado de deuda en pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro”.

Mientras que la asistencia del Banco Central al Tesoro “representó solo el 20% del financiamiento en pesos, destacándose que durante el segundo semestre de 2022 se realizaron cancelaciones parciales de deuda en pesos con el BCRA”.

El vice siguió defendiendo la gestión al pasarles por la cara a los opositores el haber acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI).

”Este gobierno no solo no se endeudó con el exterior, sino que además reestructuró más de US$ 100.000 millones de títulos de deuda en moneda extranjera, renegoció el préstamo Stand-by de 2018 con el FMI por más de US$ 44.000 millones. Y también se arribó a un nuevo acuerdo con el Club de París y se reconstruyó el mercado de deuda en pesos luego de su reperfilamiento (defaulteado) por el gobierno anterior en 2019”, manifestó.

SE / LR