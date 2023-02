El periodista Alejandro Gomel contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el día y sede de la mesa política que se venía pidiendo en el seno del Frente de Todos, además de quiénes estarán diciendo presente el próximo 16 de febrero.

La mesa política del FdT ya tiene fecha. ¿Quiénes participarán?

Tiene fecha y lugar, la gran pregunta es cómo se va terminar de conformar. Será el 16 de febrero por la tarde, en la sede del Partido Justicialista.

Hay confirmaciones negativas y positivas en cuanto a presencias. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no irán, pero si estará representado el kirchnerismo de la mano de Wado de Pedro. Por supuesto que Alberto Fernández dirá presente y un dato no menor es que no solo tendrá la participación del PJ, sino que será ampliado y estará representado el Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza y Nuevo Encuentro.

Juan Manuel Olmos fue quien llamó a esta convocatoria y es quien podría llegar a tener un cargo más importante en el Gabinete.

La mesa es amplia porque también estarán los intendentes, que este martes estuvieron reunidos con el Presidente, parte del sindicalismo con Pablo Moyano como una de las figuras principales y que hará el pedido fuerte de que se terminen las internas que están alejadas de lo que pasa día a día con la gente.

Repercusiones de la mesa política del Frente de Todos

Los que no se quedarán fuera tampoco son los gobernadores.

Es la primera reunión en donde se dirimirán las internas para llegar a las PASO, en primera instancia en las provincias.

En cuanto a lo presidencial hay dos grandes vertientes. Una de ellas es ir a unas PASO y que compitan todos los que quieran como lo podrían ser Alberto, Massa, algún gobernador o referente del kirchnerismo, pero el que gane encabezará las listas y el que pierde acompaña como el vieja adagio del Justicialismo.

Por otro lado, están los que dicen que lo mejor es ir con una lista única a las PASO, romper con las proscripción, convencer a Cristina para que sea candidata y de lo contrario alguien que tenga su bendición, pero no ir a rasgarse las vestiduras, sino que llegar abroquelados detrás de un único candidato.

BL FM