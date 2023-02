¿Por qué la oposición insiste con el peligro de la deuda en pesos?

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda, volvió a insistir en que desde la oposición no desean que la deuda en pesos “explote”, pero ratificó las críticas hechas sobre la sostenibilidad de la misma desde Juntos por el Cambio.

“No, no queremos que explote. Ni ahora ni el año que viene ni nunca, porque cuando explotan los globos sufren los pobres”, señaló Lacunza en declaraciones radiales a Radio Con Vos.

“Es responsabilidad de toda la dirigencia, pública y privada, no generar esas condiciones de explosión: para evitar las explosiones hay que dejar de inflar. Porque si no un día va a ser tarde. Y ese es el excluyente objetivo de la declaración de Juntos por el Cambio, de llamar a la responsabilidad y a la conciencia pública de que se están acumulando inconsistencias; y a las autoridades actuales que esto así no va a terminar bien”, advirtió el economista.

Antonio Aracre cruzó a Hernán Lacunza mientras daba una entrevista: "No se juega con fuego si no te gusta quemarte"

Durante la entrevista, Lacunza se negó a a dar definiciones respecto a lo que haría el hipotético Gobierno de Juntos por el Cambio respecto a esa deuda y, en cambio, apuntó contra el proyecto de moratoria que impulsa el oficialismo.

“Le pago al que me prestó ayer con el que me presta hoy. Eso funciona mientras uno no quiera salirse del esquema, mientras todos sostengan la parodia. Tenés que pagar intereses más altos, generar condiciones más atractivas, para que te presten y en el otro extremo tengo que reprimir que nadie salga”, señaló Lacunza tomando como ejemplo el esquema ponzi que planteó Luciano Laspina para ilustrar como funciona la estrategia del Gobierno en cuanto a la deuda en pesos.

Por otra parte, se negó a definir si la deuda es pagable o no pagable y alegó que eso solo depende “de las condiciones”.

Las críticas a Emmanuel Álvarez Agis

“La deuda en pesos creció. Me sorprendió que Emmanuel diga que la deuda en pesos no es un problema. La deuda en pesos creció en estos años a 108.000 millones de dólares entre el Tesoro y el Banco Central y solo en el último año creció el equivalente a US$ 46.000 millones de dólares. Si tuviéramos que pagar con dólares esa deuda”, ejemplificó.

Emanuel Álvarez Agis.

“El stock puede ser pagable, pero esta dinámica no es sostenible. No acumulemos porque se vuelve inmanejable”, volvió a insistir Lacunza.

"Vos le das a la maquinita hasta que se te desborda", señaló sobre la emisión para hacer frente a los vencimientos y puso en duda que Argentina este frente a un mercado financiero en pesos: "Argentina no tiene crédito en pesos, tiene pesos atrapados en un cepo con restricciones para salir, para que alguien le preste pesos a una tasa de 112% en Tasa Efectiva Anual. Así no vas a poder. Ese es el llamado público al Gobierno".

SE / LR