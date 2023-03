El periodista Alejandro Gomel contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que Alberto Fernández no comunicará nada respecto a su posible presentación a elecciones hasta el quinto mes del año, ya que aún hay tiempo y no hay que precipitarse.

Alberto Fernández no definirá su candidatura hasta mayo

Hubo varios cruces on y off the récord entre el Presidente y Cristina Kirchner, a lo que se sumó Máximo Kirchner, quien mencionó que hay que dejar a un costado los egoísmos y pensar en una construcción colectiva casi invitándolo a que se baje de la candidatura.

Por el momento, Alberto no emitirá palabras y no dirá nada sobre su futuro. En Casa de Gobierno mencionan que aún hay tiempo y no hace alta apurarse, ya que en las dos últimas elecciones se decidieron los candidatos en mayo.

Lo cierto es que no habrá definiciones del Presidente hasta dentro de los próximos 60 días. Se reitera una y otra vez la cuestión de que si no hay un candidato mejor, él será candidato.

BL JL