Roberto García: "Daniel Scioli puede ser el candidato de Alberto"

El periodista Roberto García opina que, manteniendo su candidatura, Alberto busca preservar su poder de acá hasta la llegada de las internas. Además, en su opinión, es probable que Massa enfrente a Scioli en las PASO. "El amor entre Massa y Scioli no existe, hay un odio brutal entre las dos partes", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Titulaste tu última columna “se rebelan contra Cristina”. ¿Creés que esta rebelión contra Cristina Kirchner implica el comienzo del ocaso de lo que es el kirchnerismo?

No me gusta hacer pronósticos, porque al kirchnerismo muchas veces lo dieron por muerto y después se recuperó.

Ocurre que los ciclos políticos son de agotamiento y resurrección, y, en el caso de Cristina Kirchner, eso ya ocurrió.

No sé hasta dónde llegará el cansancio y si hay posibilidades de resurgir, pero lo que es cierto es que cambiaron los acontecimientos, la realidad cambió en Argentina.

Hoy vamos a las elecciones en un contexto diferente a los otros eventos oficiales que hubo en el país. En consecuencia, se adaptan o no se adaptan los partidos y las agrupaciones.

Da la impresión que, en el caso de La Cámpora, se afianzaron mucho en el poder, sobre todo en el poder económico, pero no parecen disponer de un faro ideológico que entusiasme, que genere acompañamiento, pero todo eso lo sabremos en las elecciones.

Si Alberto Fernández no se baja de la posibilidad de la reelección, evidentemente, el poder de Cristina y La Cámpora disminuye fuertemente, debido a que ella pretendía que él dejara de insistir con la intención de buscar la reelección.

Parece que Alberto no acepta esos condicionamientos y que no va a desistir de postularse por su reelección.

¿Esa rebeldía de Alberto Fernández tiene el objetivo de colocar en las listas un porcentaje de representantes suyos o finalmente él sí cree que puede ser el candidato que gane las PASO y la elección general?

No lo veo a Alberto con la capacidad de colocar gente, porque no tiene gente, es así de sencillo. Si es que pretendía dirigir un cuerpo político en distintas etapas de su administración desperdició la posibilidad de hacerlo, buscar socios, comprometerse con otros caciques o caudillos del Interior. No tiene personas para ubicar.

Lo que intenta es preservar su poder de acá hasta la llegada de las internas, no aparecer como un elemento decorativo en el cual lo había condenado, en alguna medida, Cristina.

De repente descubrió que ser presidente y que disponer de la lapicera para firmar o no firmar le permitía otro tipo de rol y complicar bastante a la interna del justicialismo.

No sé cómo es su negocio particular, sí tiene un negocio político con Daniel Scioli, eso es evidente.

¿Imaginás a Daniel Scioli siendo el candidato de Alberto en las PASO?

Supongo que ese es el final. Daniel Scioli puede ser el candidato de Alberto.

¿Lo ves compitiendo con Sergio Massa?

El amor entre Massa y Scioli no existe, hay un odio precedente brutal entre las dos partes que tuvo antecedentes casi físicos y públicos, donde se insultaron, donde sus esposas participaron.

Es una posibilidad que vayan a una interna, siempre y cuando se produzca la interna.

Hablamos con Miguel Ángel Pichetto en este mismo programa y él decía que el gen del peronismo es siempre ir con lista única, que se pondrán de acuerdo detrás de un candidato y que no habrá esa competencia interna. ¿Es esa una mirada anclada en el pasado? ¿Cree que, en el futuro, en el peronismo se darán estas competencias internas que son habituales en otros partidos?

Pichetto se olvidó de mostrarte una carta. Él está pensando que, para que haya candidato único, la candidata va a ser Cristina Fernández de Kirchner.

Es lo que dice Pichetto, sin decírtelo.

¿La alternativa de un Sergio Massa como candidato aceptado por La Cámpora y por Alberto o, si a Massa no le diera, un candidato como Scioli aceptado al mismo tiempo no solamente por Alberto, sino también por Cristina no sería una opción?

No sé. Ya son combinaciones casi ajedrecísticas.

Lo que queda claro es que es un magma, puede ser cualquiera el candidato, si no fuera Cristina.

Hay media docena de personas de Argentina que van a ser candidatos a presidente, no hay más.

Lo que quiero decir es que es una cantidad suficiente como para plantearse que no está claro el juego.

Tenés nada más que seis o siete, o cinco, pero no hay más.

Hay figuras repetidas, salvo Javier Milei que hoy puede entrar por la claraboya.

Repasemos los candidatos. En el caso de Juntos por el Cambio serían Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Ahí tenés tres.

¿Del lado del radicalismo ves que alguno pueda ser competitivo para ser presidente?

Ninguno.

En el Frente de Todos está Cristina, Massa, Scioli. ¿Descartás a Alberto Fernández?

Yo creo que a Alberto se le va a hacer muy difícil todo. Se le hace muy difícil, por lo general, peronismo si no se produce una gran crisis dentro de la oposición, y si no explota hacia arriba, como un cohete, la candidatura de Milei.

Es muy difícil, con el número de inflación que se tiene Argentina, pensar en que gane el oficialismo. Sería casi milagroso.

