Guillermo Moreno: "Le aconsejo a Cristina que acompañe al candidato peronista, hace diez años que se viene equivocando"

Guillermo Moreno sostiene que la actual crisis económica es parte de un ciclo que se remonta a la gestión de Kicillof como minstro de Economía, pasando por el gobierno de Macri hasta la actualidad, y de la cual Cristina Kirchner es la principal responsable. "Soy el único candidato que tiene un plan económico", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Recientemente, en una entrevista, usted mencionó que este es el mejor momento de Alberto Fernández, porque había logrado correr de la escena a Cristina Kirchner. ¿Cómo se imagina que se resolverá la candidatura presidencial?

Completo la frase y agrego que ‘sacó del ring a Cristina y Sergio Massa’, por eso es su mejor momento. La construcción del FdT fue una decisión tomada por Cristina en soledad, con una metodología muy extraña y sin consultar. La metodología también es ideología, de acuerdo a su cosmovisión es el método que utiliza y decide. Nadie le pidió que tome una decisión por sí sola.

Es su mejor momento porque Alberto quedó solo en el ring.

Una vez me contaron que Daniel Scioli dijo que ‘Alberto Fernández y Cristina no podrán presentarse, de Massa se encargará la realidad y finalmente quedaré yo’. Esto lo justificaba contando una historia de cuando tuvo que competir siendo su primera carrera en lancha, en Inglaterra, donde las lanchas de los demás competidores corrían a más velocidad, y su preparador le dijo: "andá tranquilo, a 160 kilómetros, que el que va a 220 kilómetros va a volcar y vos ganarás", algo que sucedió. En este sacar afuera a Cristina y Massa, ¿ve posibilidades concretas de que sea el propio Presidente o un delegado de él, como podría ser Scioli?

Lo veo a Alberto, sin dudas. Dije todo lo que tenía que decir de Alberto cuando ella lo eligió como candidato y en los primeros años de gobierno, lo reafirmo, no está apto para el cargo, por lo tanto, es inepto.

Ahora, es el presidente del Partido Justicialista y tiene la herramienta electoral y uno de los apoderados que es Juan Manuel Olmos. Eso es muy importante, porque tiene que rearmar el Frente de Todos, el cual terminó el día de la elección, porque es una alianza transitoria de partido, que a las 18:00hs cuando se cierran los comicios, finaliza, se tiene que volver a armar.

La alianza la inscribe el presidente del partido y su apoderado. ¿Hay otro apoderado en el PJ? Si, Wado de Pedro, pero con la firma del Presidente y el apoderado la cuestión jurídicamente está resuelta. Cuando se va a la Justicia, los papeles deben llevar la firma del apoderado con el aval del Presidente. Es decir, Alberto tiene la herramienta electoral y los que no tienen la firma son de palo. entre ellos, Massa y Cristina.

Cambio de roles: Massa presidente y Alberto canciller

Por otro lado, tiene la billetera muy grande y los cheques pueden ser de poco valor, es una posibilidad, pero hoy nadie puede hacer un cheque más grande que el Presidente, ni empresarios ni dirigentes políticos. La chequera más grande es la de Alberto, por más que el valor de los cheques sea chico. Es por este motivo que Scioli está equivocado, porque el único que puede decir 'vótenme porque hice las cosas bien' es Alberto que es posmoderno, que es la conceptualización filosófica de esta socialdemocracia. Alberto se mira al espejo y se autopercibe exitoso.

La realidad, para él, no es un criterio de verdad. La construcción de la verdad es parte del subjetivismo, y eso genera que se confronte con aquellos que decimos 'ojo que la única verdad es al realidad'. Entonces, él va a la asamblea legislativa, el 1 de marzo, y redacta un documento que después lee, porque es puño y letra de él, explicando un país que no existe, pero no tiene importancia porque la realidad no es criterio de verdad.

Entonces, él menciona que fue exitoso y la parte que no lo fue es porque tuvo la pandemia y demás, y luego dice 'vótenme que voy a seguir haciendo las cosas bien'. Es el único que lo puede decir, para Scioli ser candidato y que lo voten tiene que esconder a Alberto.

Todo esto es lo mismo que pasó con Angeloz y Raúl Alfonsín, que no reeligió porque, en ese momento, eran seis años y te ibas a casa. Angeloz, para ganar la elección, tuvo que despegarse de Alfonsín y se despegó volteándole al ministro de Economía. ¿Cómo se van a despegar los que quieren ser candidatos del Frente de Todos de este desastre de Alberto? No tienen discurso, ¿Qué van a decir? No tienen manera de sostener el debate, y el Presidente sí, porque demostró que tiene discurso, algo que le implica 5% o 6% de votos.

El problema lo tienen los demás. Cristina tiene que tomar la decisión de qué hará políticamente. Le aconsejo a Cristina que acompañe al candidato peronista, hace diez años que se viene equivocando.

Esta década pérdida tiene una responsable casi excluyente y es Cristina Kirchner. El ciclo comienza con la decisión de autorizar la devaluación del 2014 de Axel Kicillof que fue innecesaria. Este ciclo económico comenzó allí y termina con Massa.

Los ciclos económicos según Moreno

Cuando se estudie la disciplina desde los ciclos económicos, hay que saber que Argentina tiene uno muy claro, como la convertibilidad, que duró espacios políticos diferenciados, el de Menem y el de De la Rúa. No necesariamente los ciclos se yuxtaponen en precisión.

A veces, los ciclos implican dos periodos políticos. Hubo un ciclo virtuoso que comenzó con Duhalde y duró hasta el 2012, y otro que inició con la devaluación de Kicillof y sigue hasta ahora, por eso no hay diferencias entre los últimos dos años de Cristina, los cuatro de Macri y los que transcurren.

Lo único que aconteció en la década perdida es que cada ministro de Economía que viene deja peor la situación de cómo la recibió. Ahora estamos peor que cuando Massa la tomó de Guzmán.

Para completar los ciclos, faltaría un cuarto que sería el de Alfonsín y en 40 años de democracia fue esa la cantidad. ¿Es así?

El de Alfonsín fue desordenado. No lo considero un ciclo porque fue un desorden. La convertibilidad y la década ganada tiene un patrón de comportamiento y la perdida también.

¿Cuál es el próximo ciclo? Pareciera que duran 10 años...

Ahora entramos en una discusión profunda de la política. Un momento de la política es claramente es la discusión por los cargos electivos, y el otro, que es interesante, tiene que ver con cuando se deciden los proyectos de país, a veces se dan ambos al mismo tiempo.

Si el mundo sigue en la globalización, Argentina tiene que tener un diseño. Si es al revés, vuelven los nacionalismos y los espacios regionales de producción y circulación de la mercadería, podemos pensar en este momento de Argentina en otra Caseros. En la primera, ganaron los globalizadores y es por eso que los brasileros terminaron desfilando en Plaza de Mayo. En la segunda, ¿ganaremos los nacionalistas? El mundo, si tiende al nacionalismo, ¿es la primera vez que no es antiperonista? SI ahora tenemos un mundo que no es antiperonista, ¿ahora llegó el momento del peronismo? Si llegó, empieza un ciclo de producción y trabajo.

La desglobalización china

Esto último se expresa en que tenemos dos dirigentes centrales como Macri y Cristina que tienen cabeza globalizadora, algo que se nota porque querían que ganara la señora Clinton y no Trump. Las segundas líneas como Alberto, Massa, Larreta, Bullrich, Vidal también son globalizadores, pero de repente en la infraestructura de argentina, donde el pueblo empieza a construir, los discursos son otros.

A veces pasa como cuando surgió Perón y nace un país distinto. Quizá esto podrá pasar ahora y esto lo pongo en el misterio de los milagros porque éstos necesitan de la participación del pueblo. Entonces, uno convoca ese milagro y dice que 'por primera vez el mundo no es antiperonista', por lo que después escucha y dice 'estas personas están afirmando y haciendo mucho de lo que siempre hizo el peronismo'. Ahora, resulta que el país se puede industrializar y pensar que es un mercado de referencia en la vieja gesta sanmartiniana con el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. En todo caso, discutiremos manufacturas con Brasil que es el otro país que objetivamente tiene un destino industrial.

Estamos en condiciones de convocar a trabajadores y empleados para reindustrializar Argentina, sí, pero estamos muy lejos lo que parecería ser que es la política.

¿Quién del peronismo comparte esta visión?

Hicimos el lanzamiento en el Sindicato de Obreros de Vidrio y ahí había otros dirigentes sindicales porque una cosa es la expresión pública y lo otro es lo que va pasando por abajo.

Perón antes del 17 de octubre, que es la última carta que le hace a Eva, le dice que saldría de la cárcel, prepare las valijas que se iban a recorrer el país y se terminaba su vida pública y a las pocas horas se estaba transformando en el líder.

Objetivamente estamos en el mejor momento del peronismo. A los que no son peronistas les cuesta mucho interpretarnos, no somos un intermedio entre el capital y el trabajo, somos la superación conceptual como doctrina para administrar la cuestión pública atendiendo al bien común.

Guillermo Moreno: "Cristina destruyó la década ganada, estamos peor que en 2001"

Somos superiores a los liberales, marxistas y a la escuela austríaca con sus dos herramientas como lo son el neoliberalismo y la socialdemocracia. Nuestra cosmovisión es superior porque es la doctrina más nueva. Eso se puede dar en un mundo que te empiece a favorecer. Por primera vez, las categorías occidentales para entender la vida entraron en crisis en todas sus facetas. Están en crisis las ideas mencionadas.

Comienzan a hacer reportajes desde todos lados porque empiezan a mirar al peronismo que siempre tuvo al mundo de frente y ahora al menos no tenemos un viento de espalda pero si una pequeña brisa y se ve en los discursos.

Estados Unidos cambió y ahora siguen la forma de Trump, si uno escucha a Biden es totalmente distinto a lo que decía Obama, la locomotora alemana y china se terminará. El nuevo Occidente no será bajo las categorías europeas, quizá, sobre otras mas trascendentes donde las revisiones monoteístas tienen mucho que ver.

Cristina tiene que dejar de equivocarse.

¿Cree que surja un tapado que no sea ni los actuales candidatos que se mencionan como Milei, un MIei peronista por así decirlo y que tengamos el 10 de diciembre un presidente inesperado?

Sería encantador, porque vuelve el modelo de producción, trabajo y lo que el pueblo necesita en el marco de una doctrina, sólida, instalada y madura.

Lo que compartimos con Milei son los jóvenes. Hay grupos de jóvenes que se juntan a escucharnos al mismo tiempo. Nosotros movilizamos la fibra, Milei también, pero da incertezas, porque la concepción económica de él todavía es adolescente.

La diferencia de Milei con el peronismo es que nosotros decimos las cosas que movilizan la fibra, desde la pasión, pero le damos racionalidad, por eso soy el único candidato que tiene un plan económico. Melconian está posponiendo hace mucho tiempo que hará un plan y no se lo ve, el cual tampoco tendrá Milei, porque está en la antítesis de su pensamiento, porque los austríacos no planifican.

La posibilidad de un debate con Javier Milei

Busque realizar un debate con él.

No lo van a aceptar.

Es muy difícil debatir con los conceptos del peronismo porque somos la doctrina superadora.

¿Grabois es cercano a ese pensamiento nacional?

Él dice que es católico marxista como los catocomunistas italianos que usted conoce. Es muy difícil ir a misa y ser marxista al mismo tiempo. No lo cuestiono porque está en un proceso de formación y en un momento donde todavía tiene que llamar la atención de algún círculo específico los viernes a a noche.

Decir que sos católico y marxista es antitético. Nosotros no avanzamos sobre el derecho de propiedad, eso es un error conceptual. Marx se murió antes de tiempo, le pasó lo mismo a Néstor KIrchner. Si Marx hubiera seguido vivo, se daría cuenta que para construir una sociedad con justicia social no es necesario avanzar sobre el derecho de propiedad porque una cosa es el stock y otra el flujo que es lo que genera una cosa sea la propiedad y otra el alquiler de la misma.

Por su parte, Lenin no era lo que el partido comunista considera, era un socialdemócrata. Por eso hizo mucho daño con esa definición del imperialismo como la expansión del capitalismo financiero.

