El actor Alfredo Casero volvió a expresar su enojo por la situación económica del país y dejó polémicas frases de revanchismo contra el Gobierno Nacional, pero sobre todo contra Cristina Kirchner. “Estoy muy verborrágico porque tengo bronca”, manifestó

Meses después del recordado encontronazo con el periodista Luis Majul, que incluyó un golpe sobre la mesa, gritos y la acusación de que "usaba chupines", el comediante volvió a la TV, generó controversia y analizó la coyuntura del país. Además, dejó graves acusaciones contra el oficialismo y su conducción económica.

“Lo único que hizo este tipo (Sergio Massa) fue ser intendente de Tigre y ser elegido a dedo por Cristina y Néstor. E incluso por el parecido físico en su momento a Néstor y su mujer (Malena Galmarini) a Cristina”, fue una de las tantas reflexiones que expresó este domingo 19 de marzo en diálogo con Diego Sehinkman en Sólo Una Vuelta Más (TN).

Tajante, Alfredo Casero llegó a decir que no quería "más peronismo ni kirchnerismo porque han hecho un desastre”, y agregó que la clase política “no nos solucionan los problemas”.

Sin embargo, hubo una protagonista que se llevó la mayor parte de sus críticas: Cristina Kirchner. “Esta gente se merece ser cercada por el pensamiento y la fuerza de la gente. Ellos también van a pagar. El gobierno, la señora de Kirchner, Fernández. Lo primero que hizo en la pandemia Fernández fue juntarse con el Foro de San Pablo, ¿de dónde sale el dinero de la campaña? Guita del chavismo”, manifestó.

Molesto y envalentonado, el cocreador de Cha Cha Cha añadió: “Cristina va a garpar porque no la van a dejar vivir en paz, no va a poder irse donde ella piensa. Los jefes están muy enojados”. No especificó a qué jefes hacia referencia.

Casero habló de un fraude en las elecciones y dijo que el Gobierno tiene "130 mil muertos encima"

“Tengo la intuición de que va a ocurrir un gran fraude como en Brasil”, dijo Casero en referencia a las elecciones que ganó Lula Da Silva frente a Jair Bolsonaro.

Luego, recordó los fallecimientos de la pandemia y culpó al Gobierno Nacional. “Lo único que hizo el estado es joder el sector productivo. El sector productivo anda solo. Si pones semejantes imbéciles, cínico y sádicos que tienen 130 mil muertos encima, con las mentiras que han dicho, con la gente que se suicida y tiene que cerrar negocios de 70 años...”, expresó.

Milei, el mejor candidato del FdT

Consultado por sus preferencias políticas luego de despotricar contra el Frente de Todos, reconoció: “Me gusta Bullrich porque intuyo. Me gusta Milei porque es un tipo que rompe una estructura”.

Sobre la presidenta del PRO agregó que “busca el bronce, no busca el oro” y respecto al diputado libertario dijo que “propone una revolución”. “Milei ha hecho una gran cosa que es enseñar. Ganar plata no es de hijo de puta”, cerró.

