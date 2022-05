Lanata y su crítica a Majul: "Lo banco a Casero, no tiene que estar en esos programas"

Jorge Lanata marcó su postura con respecto al fuerte cruce al aire protagonizado por Alfredo Casero y Luis Majul, en el que el humorista invitado terminó abandonando a los gritos el programa conducido por el periodista en LN+.

“Antes que nada, lo banco a Casero”, dejó en claro el periodista y conductor en su ciclo radial, Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. “Casero es mi amigo y un tipo talentoso. No tiene que estar en esos programas, no entiendo por qué va”, cuestionó.

Ante su postura, Marina Calabró, columnista del programa, le reprochó: “Pero Majul estuvo en su casamiento, yo pensé que usted iba a ser ecuánime…”. Frente a esta indagatoria, Lanata aclaró: “¿Qué tiene que ver? No mezclemos. Una cosa son los casamientos y otra cosa son los programas”.

“Entonces lo tengo que votar a Macri porque vino, no, no lo voy a votar a Macri porque vino (al casamiento)”, ejemplificó el conductor.

“Primero, es una falta de respeto que el tipo esté hablando y todos estén mirando el celular, a ver cuánto están midiendo o lo que estén haciendo. Yo en televisión no dejo que la gente que labura conmigo esté con el celular arriba de la mesa”, continuó el periodista y concluyó: “Le mandamos un abrazo a Alfredo”.

¿Qué dijo Alfredo Casero tras lo sucedido?

El humorista no se privó de dar su versión de los hechos y así lo hizo en su obra teatral, donde cuestionó el trato recibido por Majul y su aparente cancelación.

“Ya es imposible confiar en nada ni en nadie, donde no hay que tener una doble y triple lectura y donde lo único que hay es sentencieros que durante muchísimo tiempo en los medios de este país lo único que hicieron fue manejar la cabeza de la gente”, señaló.

Escandaloso momento en que Alfredo Casero se fue a los gritos del programa de Luis Majul

A lo que agregó: “Mañana me van a salir a pegar y me chupa un huevo, porque lo único que quiero es que algo cambie, que alguna cosa cambie, porque de lo único que me doy cuenta es que nos han cagado de todas las maneras todo el mundo”.

“Es imposible que nosotros vivamos con el peso de no decírselo. Me hace burla, yo me gasto en ir hasta ahí, me gasto 25 litros de nafta para ir a su programa para que cuando me pregunta algo y le respondo me trate así”, expresó sobre el cruce con el periodista.

“Ojalá pueda seguir haciendo humor y hacerlos reír, pero fueron años terribles para mí. Hace treinta años estoy trabajando para ustedes y no hay nada peor que estar en tu país y sentirte cancelado. No se guarden ni se queden con lo que les dicen, ninguno, ningún político ni nadie”, concluyó Casero en su descargo.

AS./fl