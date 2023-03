Comenzó la cuenta regresiva hacia los comicios presidenciales y los referentes del peronismo pusieron primera. Entre ellos, el economista Guillermo Moreno, quien se lanzó como precandidato a presidente, responsabilizó a Cristina Kirchner por "la década perdida" en Argentina que llevó al escenario económico actual, al que definió como "peor que el de 2001". De esta manera, le marcó la cancha a la vicepresidenta en medio de la definición de las candidaturas para las elecciones de este año.

El exsecretario de Comercio Interior (2003-2013), quien competirá con el partido Principios y Valores (desprendido del Partido Justicialista), también mencionó como coautor de la situación actual al expresidente Mauricio Macri.

Moreno se metió de lleno en la interna peronista de cara a las candidaturas que todavía restan por definir y evaluó el rol de la vicepresidenta en el armado de la estrategia del peronismo para retener el Sillón de Rivadavia. "Esta situación de la década perdida es culpa de Cristina, aparte de lo que hizo (Mauricio) Macri. Esto destruyó la década ganada, porque estamos peor que en 2001", afirmó el exfuncionario en diálogo con Jorge Rial por Radio 10.

En la misma línea, el exsecretario de Comercio del kirchnerismo instó a la vicepresidenta a "apoyar" la fórmula del peronismo porque, según su interpretación, en caso contrario permitiría el regreso del fundador del PRO al poder. "Si Cristina hace rancho aparte y no apoya al peronismo, Mauricio Macri va a ganar en primera vuelta", aseguró.

El economista Guillermo Moreno anunció su candidatura a presidente por el partido Principios y Valores.

Cristina, la "llave" para evitar que gane Macri

Tal como acostumbra a hacer cada vez que hace una declaración, Moreno fue incisivo con su análisis sobre la coyuntura política y el futuro del peronismo. El dirigente opinó sobre el escenario que se viene y apuntó directamente contra la vicepresidenta y Alberto Fernández, el conductor y "único candidato" del "socialdemócrata" Frente de Todos.

"El peronismo con Cristina no va a ir, tampoco con los socialdemócratas. Cristina tiene dos opciones: si apoya la fórmula del peronismo, Macri no se presenta y vamos al balotaje, que será otro partido en el que el peronismo va a aguantar", dijo.

"Pero si hace rancho aparte, Macri va a ver que puede sacar el 40% y en ese caso va a correr a sus gerentes (NdR: en alusión a los otros candidatos) y va a ganar en primera vuelta", dijo al considerar el caso en el que el peronismo se presente dividido. Y agregó: "Cristina es quien tiene la llave de que esto no ocurra, por lo que tiene que apoyar al peronismo".

"Dios permita que la señora Cristina no se siga equivocando, lo hace desde (Axel) Kicillof hasta acá. Después de autorizar la devaluación nefasta en el 2014, no acertó una. Si Cristina se vuelve a equivocar, vuelve Macri y no solo por cuatro años", aseguró. Y advirtió contra las consecuencias sociales de un "sinceramiento de la economía" que podría ocurrir en caso de que el jefe del PRO vuelva a la Rosada.

"Necesitas un gobierno que funcione y por eso hay tanta diferencia con el gobierno de Néstor Kirchner", afirmó Guillermo Moreno.

"El peronismo no tiene jefatura"

Siguiendo en la línea de las candidaturas, Moreno describió que "el peronismo hoy no tiene jefatura", porque la misma "se gana" a partir de los aciertos y evitando equivocaciones, algo que no ve en la expresidenta. "Cristina ya no es más la jefa del peronismo, puede ser jefa de alguno pero no de todos. El peronismo no la va a acompañar", señaló convencido.

En ese sentido, resaltó que "la jefatura" del movimiento justicialista se gana "en la cancha", con "un gobierno que funcione" sin equivocarse. "En política es cruel. Si sos, te ganaste ser el macho alfa. Todos hacen caso, pero te empezás a equivocar y ya no sos más el jefe. Los peronistas somos bravos", indicó.

Para Guillermo Moreno el Frente de Todos "no tiene posibilidades de reelección".

"La jefatura no se hereda, se gana tomando correctas decisiones. En el caso de la pretendida jefa, hace diez años la viene pifiando. Estamos peor que en el 2001. Se puede superar ese final. Yo caracterizo esto como una súper crisis por como se dieron las condiciones macroeconómicas en términos fiscales que determinaron la salida de Alfonsín y De la Rúa", subrayó.

Por otro lado, si bien Moreno destacó que "el peronismo puede tener chances de seguir en el gobierno", Alberto Fernández "no tiene posibilidades de reelección". En ese sentido, criticó al Presidente, a quien calificó como el "patrón del subjetivismo" dado que "se ve al espejo y se ve exitoso".

"No hay ningún candidato en el FdT que diga que puede hacer las cosas bien porque todos cargan con la mochila del fracaso de Alberto Fernández, que tiene una particularidad que se vio en el discurso de la Asamblea Legislativa en la que describió una Argentina que no es", continuó con su crítica.

En cuanto al balance de la gestión del Gobierno, opinó que "Ferraresi no está tan equivocado en decir que estábamos por irnos en helicóptero", previo al desembarco del ministro de Economía, Sergio Massa. No obstante, agregó que "los números que salen del Banco Central están peor con Massa que como estaban con Guzmán", luego de que el ministro no pudiera controlar la inflación, tal como había prometido. "Una cosa es que Massa sea el campeón de hacerte creer que estás mejor, pero otra cosa es mirar los números", concluyó.

