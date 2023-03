El extitular de la AFI, Agustín Rossi, opinó que, de no llegar a un acuerdo que sintetice a todas las partes, la interna del Frente de Todos puede servir para movilizar y generar legitimidad en el referente que gane la interna. “Voy a hacer todo lo posible para que no se rompa”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo se concretó el pedido para que los partidos de la Selección sean considerados de interés relevante y sean transmitidos por canales abiertos?

La realidad es que la TV Pública venía transmitiendo los partidos de la Selección Argentina. Lo hizo durante el Mundial y también en la Copa América. En esta ocasión, la portadora de los derechos venía dilatando la negociación, aduciendo que no era necesario, esta vez, que los partidos sean transmitidos por la Televisión Pública porque era un partido amistoso.

Bueno, no es cualquier amistoso. Es el primer partido que va a jugar la Selección Argentina tras ser campeones del mundo. Hubo una cola virtual de casi dos millones de argentinos participaron para la compra de entradas y solamente lo iban a poder ver en vivo 80 mil, que son los que caben en la cancha de River.

En uso de las facultades que le da la Ley de Medios a la Jefatura de Gabinete, emitimos esta resolución que, lo que hace, es decirle a la empresa que tiene que negociar con la Televisión Pública, no regalarle el derecho de transmitir.

Anoche, a última hora, ya se había resuelto esta situación, así que los partidos de la Selección de este jueves y los siguientes se van a poder ver por la Televisión Pública.

Las perspectivas electorales

Dejame aprovechar tu tiempo para hablar del escenario electoral. ¿Cómo ves, en el contexto actual, la situación del Frente de Todos de cara a las PASO?

Es cierto que cada vez queda menos tiempo, pero todavía faltan entre once y doce semanas para el cierre de listas.

Me parece que hay que respetar la dinámica del proceso político interno que tiene el Frente de Todos. Esa dinámica puede generar un candidato de consenso, de síntesis, agrupando la mayor cantidad de voluntades de los dirigentes del FdT, o puede ser que eso no ocurra, en cuyo caso habrá PASO.

Yo estoy en contra de forzar una síntesis en alguien que no sintetiza, pero me parece que todavía falta. Entiendo la inquietud periodística y es real que hay movimientos, no podría aseverar, en este momento, cuál sería la arquitectura definitiva que va a tener el Frente de Todos para las próximas elecciones.

Vos llegaste a la Jefatura de Gabinete como una persona de unión de todos los sectores, te definiste en su momento como “kirchnerista y peronista sin contradicción”. En las últimas semanas se vieron tensiones internas. ¿El proceso de unión está sufriendo fracturas y golpes, aunque sean coyunturales?

La Argentina está en un escenario en donde predominan las coaliciones. Salvo en el caso de los libertarios, los dos espacios políticos más importantes estamos en un proceso de coaliciones. Las coaliciones no se hacen entre los que piensan igual, sino parecido.

Yo trato de no dramatizar el proceso de debate interno que se da hacia el interior de cada una de las coaliciones, porque es algo natural, y más en el proceso político de un año electoral.

Nunca hablo de lo que pasa en los otros espacios políticos, pero simplemente para sumarlo a favor de mi argumentación, en Juntos por el Cambio también hay debates, descalificaciones y críticas entre unos y otros.

Esto que estamos viendo es el proceso previo a las definiciones, que será el momento en que se presenten las listas en el marco del proceso electoral.

Hace tiempo que adopté un temperamento de tratar de comprender al otro. No justificarlo, sino tratar de entender por qué argumenta lo que argumenta. Esto quizás me hace mirar todo el proceso desde otro lugar. Me parece que es el lugar en el que más puedo aportar a todo el proceso.

Raúl Timerman marcaba recientemente las contradicciones del FdT. Decía que, mientras que el Presidente quiere ser candidato y que haya PASO, la Vicepresidenta no quiere que haya PASO, ni quiere ser candidata y quiere que Alberto lo sea. Para Timerman, esta encerrona sin salida marca una tendencia hacia la ruptura, porque todos piensan que pierden, mientras que en la oposición las tendencias a la unión son mayores, porque todos piensan que ganan, y por eso aparecen más candidatos. ¿Compartís esta visión?

Voy a hacer algunas reflexiones sobre ambas partes. Primero, creo que no nos van a alcanzar las páginas de la historia para enmendar el error si se rompe el Frente de Todos. Si se rompe, supongamos, en dos facciones, es posible que quedemos fuera del balotaje. Los que protagonicen esa ruptura van a quedar marcados por ese tremendo error.

Me parece que, al contrario, deberíamos pensar en escenarios que nos puedan hacer más competitivos.

Si no tenemos un candidato que per se sea muy competitivo, generemos un escenario de PASO para fomentar una movilización de nuestros militantes, adherentes y cuadros políticos a lo largo y ancho de todo el país para que el candidato que surja emerja con potencialidad y legitimidad.

Voy a hacer todo lo posible para que el FdT no se rompa, por el contrario, la política es mucho más que nuestra propia vida y expectativas políticas y diferenciales.

Tampoco una elección es la vida y la muerte, se puede ganar o perder. Estamos en democracia. Hasta la fecha, varias veces ganamos y perdimos. En 2003 Néstor entró segundo, después Menem no se presentó a la segunda vuelta, ganamos en 2005 y 2007, perdimos en 2009, ganamos en 2011, perdimos en 2013, 2015 y 2017, ganamos en 2019, perdimos en 2021.

La política es así en democracia. Los espacios políticos pueden tener malos resultados electorales y después recomponerse rápidamente.

Sobre la oposición, a veces me da la idea de que están comiendo el postre antes que el primer plato. Dan por resuelto que quien gane las PASO de Juntos por el Cambio va a ser el próximo presidente, y se pueden llevar una sorpresa.

No sería la primera vez en la política argentina que pase algo de esas características, igual estaban en las elecciones de 2017, que ya estaban discutiendo los próximos cuatro años de Macri.

Vos agregás un elemento racional. Algo que aglutina es la posibilidad de gobernar, eso genera motivaciones para que los disensos se armonicen. Pero otro elemento que aglutina es la posibilidad de una derrota monumental. En ese caso, el aglutinador no es la codicia, sino el miedo, porque aquel que rompa el Frente de Todos quedaría como responsable de una derrota histórica.

La ruptura sería mucho más que una derrota electoral, porque además, viéndolo pragmáticamente, si eso pasa y te quedás afuera del ballotage, ¿cómo hacés para volver al poder? ¿Uniendo de nuevo lo que rompiste? Sería poco razonable.

Además, una ruptura generaría muchos problemas en diversos municipios, provincias, localidades, donde tenés posibilidades de mantenerlos o ganarlos.

En una entrevista en este mismo programa, se planteaba la reflexión de que Alberto Fernández está en mejores condiciones de ser candidato que en otro momento porque Cristina dijo que no se presenta y, al mismo tiempo, la inflación saca del juego a Sergio Massa como candidato natural. ¿Creés que el Presidente tiene la voluntad de competir? ¿Cómo ves su futuro político?

El Presidente trabaja mucho todos los días. Ha dicho que lo acoge el derecho constitucional y el derecho político para poder ser candidato a la reelección. También ha dicho que no tiene tomada una decisión definitiva al respecto.

Lo veo trabajando con la misma intensidad y expectativas de siempre, haciendo un gran esfuerzo en tratar de poner en valor la enorme gestión que se ha hecho en cada una de las áreas. Sus recorridas por todo el país tienen que ver, fundamentalmente, con eso. Con poner en valor políticas públicas que han tenido una contundencia enorme en todo este tiempo.

Alejandro Gomel (AG): Aníbal Fernández dijo que en el 2015 hubo sectores que jugaban a perder, y que ahora están jugando igual. ¿Coincidís con esta opinión?

Para nada. Cuando hablo con cada uno de los actores políticos, veo compromiso y correcta dimensión de los problemas que enfrentamos.

También veo una correcta caracterización de lo negativo que sería, para nuestro país, que vuelva a ganar la derecha en la Argentina.

Al contrario, creo que parte de las tensiones tienen que ver con que todos creen que de su mirada surge la mejor arquitectura para ganar las elecciones.

AG: En las últimas horas apareció una nueva tensión, impensada, ahora entre Sergio Massa y el ministro de Economía. ¿Qué está pasando con Massa?

Sergio Massa es un excelente ministro y cuenta con el apoyo absoluto del Presidente. Tomó el gobierno en un momento difícil, en el que estábamos enfrentando una corrida cambiaria importante.

Massa logró recomponer reservas con algunas decisiones creativas. Empezó logrando resultados que generaron optimismo sobre lograr un sendero descendente de la inflación. No fue así, pero claramente, la diferencia entre lo que sucedía a la salida de Guzmán y hoy, es que la economía, las variables económicas, aparecen claramente controladas.

Eso es un valor importantísimo que tiene nuestro Gobierno y es un mérito importante del ministro. Cada vez que hablo con el presidente, lo único que escucho, cuando se refiere al ministro de Economía, son palabras de elogio.

