Patricia Cubría, militante del Movimiento Evita, sostuvo que es devastadora la situación que está viviendo La Matanza y criticó duramente al actual intendente por no aparecer después del asesinato de Daniel Barrientos. Además, declaró que en la golpiza a Sergio Berni hubo infiltrados de la oposición, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Al escuchar su spot no podía salir de mi perplejidad porque no hay ninguna metáfora, es un lenguaje literal bien fuerte. Hasta podría ser la campaña de Juntos por el Cambio en contra de Fernando Espinoza. ¿Sos dura contra el actual intendente?

SÍ, cómo no voy a ser dura desde el propio peronismo. Como peronistas nos duele estar viviendo esta situación de abandono. Todo el país está siendo testigo de lo que sucedió estos días. ¿Dónde está el intendente? ¿Qué expresión pública ha tenido? ¿Qué empatía y solidaridad ha expresado con los vecinos? Las peronistas somos firmes también.

Ahora estamos en el Barrio Mujica, kilómetro 44, en Virrey del Pino, y es devastador ver la situación de las cloacas, en un barrio que fue creado mediante el Plan Federal hace aproximadamente 10 o 12 años. Está como el conjunto de La Matanza, abandonado y sin obras que eleven la calidad de vida de nuestros vecinos.

Por eso estamos convencidos que vamos a ganar estas elecciones. La Matanza tiene un potencial inmenso y tenemos recursos para poder trabajar y dignificar a nuestra gente, y queremos que eso lo puedan disfrutar los vecinos y vecinas. Una gestión tiene que ser honesta y transparente de cara a los vecinos.

Somos fuertes pero militamos con alegría porque somos la esperanza de este cambio.

Las críticas no fueron solo al intendente Espinoza, sino también contra el ministro de Seguridad y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Ambos sostuvieron que el asesinato podría responder a un armado político impulsado por la oposición para debilitar al Gobierno provincial. ¿Cuál es tu visión respecto de esta hipótesis? ¿Cuál es a tu juicio el grado de responsabilidad que le cabe a la administración provincial de la situación de La Matanza?

Hay varias cuestiones. Es cierto que hubo militantes y dirigentes del PRO ejerciendo violencia, pero también es cierto que la situación de bronca, desilusión y desesperación en los trabajadores es muy real. Tanto los que trabajan en el transporte como los que salen a laburar a esa hora de la mañana o a la noche. Estamos realmente en manos de nadie.

Ayer, tomando información pública, la Provincia de Buenos Aires dio cupos para poder nombrar nuevos efectivos de la policía y en Matanza nos tocaron 2005 nuevos efectivos, y el intendente no reclutó ni a un solo oficial.

Puede haber gestión de la Provincia que nos de recursos y estructura para fortalecer el sistema de seguridad, pero si el municipio no articula que eso se lleve a cabo, las cosas no funcionan. No es verdad que Nación y Provincia desde La Plata o Capital pueden resolver los problemas, eso es trabajo del intendente.

Quien acompaña a Axel Kicillof como vicegobernadora, Verónica Magario, fue intendenta antes de Espinoza. ¿Hay alguna responsabilidad de ella?

Sí, ese espacio político de Fernando Espinoza no está gobernando en función del pueblo, y nadie está gestionando para resolver los problemas de los matanceros y las matanceras.

Es increíble que desde las cooperativas y los centros comerciales y de industria, incluso en términos de obras, estemos haciendo mucho más que el oficialismo. Hoy nos encontramos pintando y arreglando escuelas, y vemos que el municipio está ausente, o se dedica a estar presente para perseguir, apretar y maltratar a todo aquel que no responda a sus intereses.

Así no se hace política, y mucho menos desde el peronismo. Los vemos ausentes, no trabajan por el pueblo, no hay voluntad de gestionar, no trabajan por el pueblo. Hay inversión que no llega por falta de gestión.

Alejandro Gomel (AG): Berni avanza con la denuncia penal contra los choferes por las agresiones, y se habla de un complot de personas ligadas a la oposición. ¿Cómo ves esto? ¿Debe hacer la denuncia?

Que hubo infiltrados es cierto, de hecho hay fotos donde se ve a uno de los agresores con Patricia Bullrich, pero no quita que los choferes estén indignados y con miedo, y fue una expresión genuina de bronca.

Pero no hay que meter todo en la misma bolsa. Lamento lo que le sucedió a Berni porque estuvo poniendo la cara donde no estuvo el intendente.

Hubo infiltrados de Patricia Bullrich en la agresión a Sergio Berni, pero también bronca y enojo de los familiares y los choferes, y hay que respetar a esos trabajadores que fueron a expresarse públicamente, porque no es casualidad que esto haya ocurrido en La Matanza.

Es el tercer chofer que muere por condiciones de inseguridad, y muchos casos que no se hacen sonoros, pero que siguen ocurriendo. Lamentablemente es una situación de violencia que sufrimos los barrios más humildes.

¿Decís que en la agresión a Berni hubo infiltrados?

Si, puedo confirmarlo. He visto las imágenes, por eso no tengo problemas en decirlo públicamente. He visto imágenes del agresor en situaciones anteriores al lado de Patricia Bullrich, incluso en un spot de campaña de Patricia.

Aprovecharse de una situación donde hay bronca y manifestación genuina de miedo y bronca de trabajadores, utilizarlo para hacer daño a la autoridad, en este caso ministerial, me parece de una bajeza tremenda.

¿Personalmente lo conocés?

No, no son conocidos. Son violentos. No expresan tampoco la militancia sana de Juntos. Yo conozco a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio y no son así.

AG: ¿Creés que hay una idea de la oposición de crear un clima de violencia antes de las elecciones?

Sí, creo que de mínima están aprovechando situaciones de dolor para generar más violencia, y eso no es sano para la democracia en general, no solo para nuestro Gobierno. Hay una situación real de bronca de la sociedad, porque hemos pasado una crisis detrás de otra y venimos mal.

¿Te consta que esa persona es esta persona que estuvo con Bullrich y que no se trata de una foto armada?

A mí me parece muy casual que solo se hagan fake news cuando se trata del PRO, y cuando se trata de nosotros no. Por más que pudiera o no estar armada esa fotografía, yo creo que no sirve la violencia. Tenemos que poner paz, cordura y convivencia democrática.

Y para hablar de temas tan serios como la seguridad, tenemos que hacer diálogo político entre todos los sectores, porque es un problema que tenemos que resolver en conjunto de las fuerzas que conducimos los distintos espacios políticos.

