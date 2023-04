El exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseveró que "Rosario y La Matanza están exponiendo cruelmente el caso de aquellos territorios en los que no hay Estado". El desarrollo de la tarea del intendente Fernando Espinoza, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Con tu perspectiva de haber querido ser intendente de La Matanza, ¿cuál es tu reflexión sobre todo lo que pasó?

Rosario y La Matanza están exponiendo cruelmente el caso de aquellos territorios en los que no hay Estado, es decir, en donde el Estado no tiene soberanía, ni rige la ley.

Hay una cuestión que es muy sintomática, y es que cuando vos caminás por el conurbano (La Matanza), porque es el caso del que estamos hablando, cualquier vecino te señala dónde hay un búnker donde venden droga, te dice, nombre, apellido o apodo de la persona que lo maneja. O sea, el delito perdió el pudor de esconderse porque no lo cree necesario, porque hay un Estado ausente.

En Virrey del Pino, lugar en el que mataron a Daniel, hay un conflicto hace tiempo que tiene relación con que hay mucha líneas de colectivos que no quieren entrar a algunos lugares de La Matanza y en principio comenzaron porque las calles no están asfaltadas, se rompen las cubiertas, y ahora por cuestiones como esta, del chofer asesinado.

En esos lugares hay líneas de colectivo irregulares. Me refiero a los famosos escolares que tienen 20 o 30 años pintados de naranja. Hay personas que los utilizan, tienen paradas como si fuera un colectivo de línea regular, cuando sube la gente se le vende el pasaje al preguntarle hasta dónde va.

Hay algunos que inclusive salen a ruta 3, por supuesto que no hay ninguna inspección del Estado, ni nada, es cómo la gente se las arregla y cómo los vivos lucran con la necesidad de la gente que tiene que ir a trabajar.

Lo que ocurrió ayer fue la muestra más cabal del Estado ausente, a nadie le importó. Es un día después y se siguen tirando culpas y eso no es lo que necesitamos, porque lo que sí es necesario es que haya gente que haga lo que tenga que hacer, un Estado que tenga la voluntad de combatir el delito, dentro de la Constitución y las leyes, pero teniendo la voluntad de hacerlo y poner todo el aparato represivo para también combatirlo.

La gente tiene la percepción de que los delincuentes viven mejor en el kirchnerismo. Tanto abolicionismo, derecho penal del enemigo, del profeta de la impunidad Zaffaroni, y todo eso conducen a esto.

Porque cualquier integrante de este Gobierno, cuando pasan cosas como esta, instintivamente tiende a pensar 'bueno, pobre tipo el que lo mató. Es un problema social'. Y pobre la víctima también, pero qué hacemos con el asesino o delincuente, cómo lo reeducamos.

A mediano y largo plazo esto se soluciona con educación, cultura. En el corto plazo, además de construir escuelas y cárceles.

Te escuchaba y me recordaba a la Rocinha en Brasil, que es el barrio popular más grande del mundo podríamos decir, y hasta no sé si compite con alguno de la India. Pero en Río de Janeiro, donde a lo mejor hay una población casi comparable a la de muchos municipios del conurbano, y es en donde esto que vos contaste de los colectivos que tienen una línea privada ilegal y no regulada por el Estado, que es algo que sucede hasta con las motos que te llevan por la Rocinha, en una forma de taxi. Es decir, la sociedad construye donde no hay Estado sus propias normas y regulación.

En el caso de la Rocinha, tuvo que ver con un proceso de inmigración que venía del nordeste de Brasil y se decía que llegaban un millón de nordestinos por año al centro de Brasil. Cuando uno mira el Gran Buenos Aires de 1983, hace 40 años cuando recuperamos la democracia, y hoy es el cuádruple del que era. ¿Hay un punto a partir del cual es imposible a ese emergencia poblacional dar respuesta a todos estos temas que vos estás marcando o creés que un próximo gobierno de Juntos por el Cambio podría darle solución?

Por supuesto que hay solución y que esto no es un solo gobierno ni en el sentido temporal. Esto quiere decir que no podés esperar que el problema esté resuelto en cuatro años. Los argentinos tenemos que empezar a pensar en soluciones más de mediano plazo con los intendentes sean del partido que sean, con el Gobierno federal porque cada uno tiene competencia.

Entonces, el caso de Fernando Espinoza es insólito, porque es alguien que no va al municipio, no está. A los intendentes en general les interesan estos temas, como que la gente esté mejor.

La gente no es que se quedó en siglo XX. Vos tenés personas en condiciones donde muere un animal y lo tiran adentro de una zanja, por ejemplo. Por no decir alguna persona. Tenés gente sin agua potable, cloacas y todo eso se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Se puede en los tres niveles federales de la intendencia, Buenos Aires y la Nación, viendo de qué se ocupa cada uno.

Hay municipios que tienen dinero y lo pueden hacer. Además, la obra pública, en general, como son contratos grandes, lo que necesitás se lo podés pedir a las empresas, para que tomen gente para hacer trabajo de campo y los capaciten en sus propios municipios.

Con lo cual, a través de empresas privadas, empezás a generar trabajo, desarrollo, pero también tenés que llevar a cabo una planificación adecuada.

En La Matanza hay un cruce de rutas que le permite a muchas empresas que exportan puedan llegar en 40' con sus productos a Zárate - Campana y poder salir por ahí, a nadie se le ocurrió, pero está ahí y hay que mejorar una ruta nada más. Eso es trabajo, futuro, planificación.

Voy a contar una experiencia casi inédita. El kirchnerismo auspicia mucho esto de la toma de tierras. En general, estas tomas de las organizaciones sociales se dan en lugares que son humedales, como Ciudad Evita, donde más allá de que frenen el recorrido de las aguas y provocan inundaciones, la persona que toma vive mal, no es que vive bien.

Hace un tiempo fui a caminar por un barrio al que me dijeron que no vaya, es de la colectividad paraguaya, que se había establecido en unos terrenos cerca de González Catán. Lo primero que me sorprendió fue el trazado porque había calles en cuadrícula y después ver algunas obras, por ejemplo, colocar un caño para que el agua siguiera fluyendo entre dos casas.

Estaban trabajando algunos vecinos y me reuní con la comunidad, me manifestaron que 'nosotros queremos tener un barrio acá y nos gustaría que tenga nombre, la intendencia lo urbanizara, que nos vendieran las tierras porque las queremos pagar y llegar a un acuerdo porque no queremos vivir acá colgados del agua y luz'.

Le ofrecieron a la municipalidad que se ellos se encargar de hacer las cloacas con la planificación municipal porque el visto final lo da ésta. Me sorprendió la manera de estas personas.

Es decir, es lo que vos decís de que al final de cuentas la gente se termina organizando para suplir lo que tiene que hacer el Estado.

El problema cuando el Estado no está, como decía el filósofo inglés Thomas Hobbes, que el hombre se transforma en el lobo del hombre porque no hay nadie que te ponga un límite y te garantice el ejercicio de tu libertad, por lo que es que vos tenés a alguien que por alguna razón quiso robar o cualquier otra razón, se subió a un colectivo y asesinó a una persona.

