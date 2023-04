Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, calificó de “intolerable” la golpiza a Sergio Berni y habló sobre la presencia de la policía en el lugar de los hechos. También sostuvo que lo ocurrido debe quedar en el inconsciente colectivo “porque es asombroso e inaceptable”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué balance hace de lo que sucedió ayer?

Son varias las cosas que uno tiene que mirar. La primera es la desgraciada, el asesinato de este chofer de colectivo en Lomas del Mirador, un sinsentido e incomprensible todo lo que lo rodea, las personas que participan, los coches de apoyo, el armamento utilizado, son cosas extrañas que seguramente los investigadores tendrán tela para cortar.

Después, la presencia del ministro Berni, que es una cosa que debiera ser lógica, con los agravios que vimos ayer, es intolerable lo que le hicieron. La presencia de un funcionario en un lugar, muchas veces, tiene que ver con las cosas que se puedan discutir y ver, que se puedan aportar en el mismo momento, y que se puedan apreciar con la gente que él esté trabajando.

Y después la presencia de la Policía de la Ciudad, porque estamos en un lugar muy finito. La General Paz pertenece a la Policía de la Ciudad y a partir de la vereda pertenece a la Provincia.

Allí tampoco ha sido muy feliz la participación, teniendo en cuenta que era un ministro y queriendo sacarlo de una situación que debería haberse controlado, inclusive con acciones que poco tienen que ver con una policía bien formada, preparada y entrenada para este tipo de cosas.

Un señor que le pega con el escudo de acrílico a un trabajador, la verdad que cosas intolerables. Ese es el resumen que se pudo ver, más o menos, en la jornada de ayer.

El hecho de que haya bajado solo el ministro, ¿implica algún grado de crítica a la imprudencia?

No, él tiene esa costumbre, y yo también.

Lo que uno debería haber hecho, en el marco de inteligencia criminal, es determinar si ese es el momento para actuar o hay que esperar que las cosas estén calmas o esté pactado juntarse para poder hablar. Pero no lo digo como crítica, sino como evaluación de situaciones parecidas.

Al inicio del programa mostramos las imágenes de Barbarita, en la crisis del año 2002, con hambre porque no comía, y otras imágenes que reflejan el humor de una sociedad en un momento y anticipan el futuro, y que quedarán grabadas en la retina de la sociedad. ¿Cree que lo de ayer es una de esas imágenes que quedarán en el inconsciente colectivo?

Lo que pasó ayer es inaceptable y debe quedar en el inconsciente colectivo.

El trabajo hay que hacerlo, porque estamos hablando de la muerte de un señor en forma salvaje, lo fusilaron de una manera incomprensible, y los investigadores deben trabajar para lograr resolver ese tema.

El resto quedará en el reconocimiento de lo que no corresponde que suceda. Yo no voy a ir para atrás en lo que significa la tarea de un ministro que tiene que estar en los lugares que tiene que estar. Dejar de ir por temor a que pueda pasar una cosa no es para quien ejerza esta función. Quien tiene que estar, tiene que estar y se termina.

Los otros casos son de los que uno se ha ocupado por muchos años, cuando sucedió lo de Barbarita, mi mujer y yo colaboramos anónimamente, porque consideramos que era un deber moral. Y con el tiempo me tomaba el trabajo de saber cuál ha sido su función, y a su padre le hemos dado trabajo oportunamente. Son cosas que sirven para mirarlas y no olvidarlas.

Nuria Am (NA): Esta disputa de los 6000 gendarmes, ¿no siente que hay una sensación en la gente de que entre los funcionarios no hay una coordinación? Es muy difícil que no sucedan estas cosas cuando no pueden trabajar juntas las máximas autoridades.

No, ese es un tema al que yo le asigno cero valor, porque la responsabilidad de quien tiene que estar al frente a las Fuerzas es tomar decisiones todos los días.

Cuando yo asumí, ese mismo día me reuní con el gobernador de Santa Fe para definir lo que es Rosario. Hoy vine a hacer análisis sobre ese tema, y en este momento estamos en una planta de destrucción de precursores químicos en este momento.

Nuestra tarea con el resto de las cosas son las que vamos programando en función del personal. Después aparecen "genios" que se la saben todas y nunca en la vida tuvieron que trabajar al frente de esto. Entonces te dicen que hay que sacarlos de tal lugar y ponerlos en otro y no saben que significa que estén en un determinado lugar y por qué tienen que ir al otro.

Nosotros, en este marco, desde que llegamos nos reunimos con Berni, que es amigo mío, que hoy no coincidamos en algunas cosas no me hace olvidar quién es. Él tenía prohibido juntarse con las Fuerzas Federales, y desde que yo asumí esa prohibición se acabó.

En cuatro o cinco reuniones con la secretaria de Política Criminal, analizando la situación, nunca me pidieron un solo efectivo. Nosotros en diciembre de 2021 comenzamos con el control de las terminales de colectivos y trenes con muy buenos resultados, yendo hacia La Plata por Quilmes y por Temperley, y yendo hacia el Oeste.

Este año, con la participación de su gente, porque es Martín Insaurralde quien vino a vernos, se reunió con el Presidente, me llamó, charlamos los tres, diseñamos el formato de cómo trabajar mejor con cabeceras en La Plata, en Avellaneda, en La Matanza, en Tigre y en Pilar, y trabajar con la presencia de las cuatro fuerzas, viendo todo lo que se puede hacer para tener respuestas básicas.

NA: Usted dice nunca nos pidieron un solo gendarme, pero su amigo Sergio Berni dijo que “Aníbal Fernández miente y se cree su propia mentira”.

No estoy para eso, si usted quiere jugar a eso juegue sola. Cuando yo discutí este tema, delante mío estaba el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia y el Presidente de la Nación, levante el teléfono y pregúntele a Insaurralde, no a mí a ver si yo miento.

La reunión que hicimos nosotros con los intendentes, no los llamé yo para que manden a sus secretarios de Seguridad, la hizo Martín Insaurralde. Esa reunión se hizo en el Edificio Centinela.

Le pido que busque y va a encontrar cuatro fotos donde están todos los secretarios de Seguridad porque lo evaluamos entre todos, entonces dígame quién miente.

¿No cree que lo que se vivió ayer es producto de Berni peleándose con Sabina Frederic, con usted, con Axel Kicillof?

Yo no tengo que ver con eso. A mí déjenme afuera que tengo mucho por hacer, no me quiero pelear con nadie, yo le cuento como se definió esto.

El Presidente, el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y yo, discutimos los formatos, nos pusimos más o menos de acuerdo en ese tema, consultaron a los intendentes, llegaron las cartas de los intendentes, trabajamos con la consulta y la visión de cada intendente.

Con el aporte de móviles de cada intendente, se hizo esa reunión en el Edificio Centinela, búsquelo en mi Twitter y va a encontrar la foto. Llamen a Martín Insaurralde y pregunten si lo que yo digo es mentira, porque parece que cada uno tiene sus intereses y yo no los tengo. No tengo ganas de jugar a esa estupidez que ha jugado durante tantos años. Tengo demasiadas cosas por hacer como para ocuparme de eso.

¿Qué ha jugado Berni concretamente?

No, que se haga cargo cada uno de lo suyo. Tengo necesidad de hacer cosas que mejoren la situación todos los días. Cuando me dicen del conurbano que quieren hacerlo entre todos juntos, saben que sacan un peso específico muy grande, porque hablamos todos un solo idioma.

Si en ese marco de un solo idioma conseguimos que ellos nos traigan las propuestas de los intendentes por escrito, y se hacen las evaluaciones con quienes participaron y llegamos a la conclusión de juntarnos en el Edificio Centinela van a ver que es así. Qué culpa tengo que el gobernador o Berni vean otro canal.

Alejandro Gomel (AG): En el canal que Berni está viendo dijo que “no sé si no nos tiraron un muerto”. ¿Tiene información o coincide con esto?

No, no puedo tener información porque no estamos investigando nosotros, no es jurisdicción nuestra.

Participaríamos si el juez pidiera una pericia, pero la Policía Federal no tiene más comisarías, con lo cual no tenemos forma de participar en ese caso. Tanto Prefectura, como Gendarmería, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria podrían actuar si nos solicitaron que lo hiciéramos.

AG: ¿Va a haber más gendarmes para la Provincia de Buenos Aires?

Sí, claro. Le acabo de contar que es lo que acordamos con el presidente e Insaurralde.

¿Entonces qué es lo que viene reclamando Berni, en cuanto al operativo Centinela?

Lo que viene reclamando Berni es de los últimos días. Desde estas reuniones, que son de fines de 2021, nadie reclamó nada. Traemos las notas que presentó y vemos cuántas veces nos reclamó algo, y no van a encontrar nada porque no existen.

