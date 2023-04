Aníbal Fernández defendió a Berni: "Es una locura, ¿qué responsabilidad tiene él?"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó este lunes 3 de abril que fue una "locura" el episodio de agresión contra su par provincial Sergio Berni, y sostuvo que no tiene la "culpa" de lo sucedido en el asesinato del colectivero Daniel Barrientos.

"La provincia es grande, no se arregla tan fácilmente. No estoy de acuerdo con las reacciones violentas", resaltó el funcionario nacional.

Repudio y pedidos de renuncia: la reacción de los políticos ante la agresión a Sergio Berni

"Es una locura lo que le hicieron, lo rechazo enfáticamente, es un despropósito, ¿qué responsabilidad tiene él? Es una locura", afirmó en declaraciones al portal Infobae.

Según dijo, no es justo otorgarle la responsabilidad del crimen al ministro bonaerense. "No le podés cargar un hecho determinado a una autoridad que reacciona en función de las capacidades que tiene. La Provincia es grande, no se arregla tan fácilmente. No estoy de acuerdo con las reacciones violentas, lo primero que hay que hacer es no aceptar que 20 tipos agredan así a un funcionario", señaló Fernández.

Berni agredido en Virrey del Pino.

Aníbal Fernández también sembró dudas sobre el crimen del colectivero

El ministro de la Nación también coincidió con Berni en que podría haber "algo raro" detrás del episodio.

"Vuelvo a mirar esta situación y no hay mucho para explicar, no hay elementos. Por lo que escuché en televisión tienen evidentemente alguien detenido y estarían detrás de las pistas de otros dos. Si se hace investigación profunda conoceremos los motivos porque no tiene razón de ser lo que pasó", indicó.

Berni habló de "emboscada", apuntó a Burzaco y sembró dudas sobre el crimen del colectivero

Berni consideró que no era un asalto convencional dado que se utilizó un arma calibre 40 y dos vehículos se cruzaron frente al colectivo para detenerlo.

"No es un arma común pero los ladrones también usan la 9 milímetros, que tampoco debiera encontrarse en hechos callejeros, ¿pero qué explicación das? Pareciera ser raro", evaluó Fernández.

ED