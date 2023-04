El exdiputado Jorge D'Onofrio, explicó en qué situación se encuentra la instalación de medidas de seguridad para los choferes de colectivos. "Me hago cargo de que no haya cámaras pero todos los ingenieros nos indican que es impracticable lo de las cabinas", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué lo inspiró a ir, junto con Sergio Berni, a enfrentar a esa enorme cantidad de personas que estaban enojadas y con justificativo?

Lo primero que decidí a la mañana temprano, luego de comunicarme con el gobernador y los dirigentes de la UTA, fue brindarle mi solidaridad a los compañeros y la familia del chofer asesinado.

Siempre nos manejamos así, ponerle el cuerpo a la gestión es lo que debería hacer todo el mundo. Llegué media hora antes que Sergio y pude charlar con normalidad con todos los delegados y choferes.

Cuando lo veo llegar, me acerco para acompañarlo y, en ese momento, se desató una batahola de un grupo pequeño, comparado con todos los que estaban. Viendo las imágenes, parecía preparado.

Es decir, con usted no fue el problema, sino con Berni. ¿Por qué la imagen del ministro de Seguridad enardece a esas personas?

No me he dedicado a investigar, sólo trabajo en pos del transporte y quiero que la gente viaje segura. La Justicia determinará qué sucedió ahí.

Sí vi a gente exaltada, es lógico, tuvieron la pérdida de un compañero. Después de que retiraron a Berni me quedé charlando con algunos de ellos e incluso estaban shockeados, no sólo por la muerte de un chofer, sino por todo lo que había pasado minutos antes.

De todas maneras, hay que decirlo, hubo una innecesaria participación de Infantería de la Ciudad, porque llegaron media hora después de que ya había terminado la cuestión, ya había comenzado a fluir el diálogo. De hecho, ya habíamos arreglado reuniones como la que tuvimos con la UTA a las cuatro de la tarde.

Ahora bien, al momento en que la Policía de la Ciudad saca a Berni se lo veía groggy, ¿no?

No, yo estuve al lado de él en el peor momento. Recibe dos golpes a traición. Es más, estuvimos dialogando con la gente. Aunque sé que es muy difícil razonar con una masa enardecida y con cuatro o cinco que alentaban. Incluso había una señora que no tenía nada que ver y que no paraba de arengar. Nuestra presencia no fue un acto de provocación.

De hecho, cuando los camioneros autoconvocados bloquearon la AU Bueno Aires-La Plata yo iba a oficina, pero decidí bajarme y hablar con ellos. Es un modus operandi que tenemos todos en el gabinete del gobernador Axel Kicillof.

¿Por qué su presencia no generó eso mismo, incluso siendo titular del área de Transporte?.

Sí, habría que ver qué hacían esas personas ahí, o sea, dónde frecuentan.

Pero el planteo de una emboscada resulta poco plausible, ya que no se sabía que el ministro iba a ir ahí…

Pudo haber sido distinto si me identificaban. Pero yo no tengo el conocimiento público ni la notoriedad de Berni, aunque podría haber sido yo también.

Alejandro Gomel (AG): Para entender mejor: ¿Por qué es el enojo con la Policía de la Ciudad? ¿Qué tendría que haber hecho?

Fiel a su estilo, Berni llegó solo, con un par de policías que lo escoltaron. Yo me refiero a la actuación de Infantería. El 99% de los que estaban ahí sólo miraban lo que estaba pasando. Si todos hubieran sido violentos, hubiera terminado mal.

Aparte es lógico que cuando uno está cerca de la víctima es entendible que le echen la culpa a la autoridad. Es entendible, y por eso, muchos después se lamentaron y pidieron disculpas por lo que pasó.

La Infantería estuvo siempre ahí y actuó recién cuando había terminado todo. Lo importante es tratar de lograr pacificación en una Provincia que no tiene la misma realidad que la Ciudad, en donde hay un policía en cada esquina, mientras que en Provincia hay uno cada 80 cuadras.

La implementación de las cámaras y las cabinas en los colectivos

Nuria Am (NA): Desde el 2018 estaba dispuesto el tema de las cámaras y las cabinas, ¿quién tiene responsabilidad para procesarlo y hacer que eso se cumpla? ¿Qué grado de responsabilidad sienten respecto al enojo social?

Le hago un racconto rápido. En el 2017 se vota esa ley luego del asesinato de un chofer. Lo reglamentó la ex gobernadora María Eugenia Vidal al año siguiente, dos días después de que mataran a otro chofer en la misma zona. La ley habla de que la responsabilidad era de las empresas y que tenían 180 días para instalar las cámaras. Pero eso no sucedió.

En 2021, Axel Kicillof establece, para colaborar con las empresas, un subsidio de la Provincia, y hasta el día de hoy llevamos aportados más de 2500 millones. En 2022 me hago cargo yo e instalamos cerca de 2000 cámaras que todavía no transmitían porque la tecnología 3G no era suficiente, pero por suerte ya contamos con la red 4G.

El 4 de enero fueron intimadas las empresas para que pongan en funcionamiento las que están y presenten un plan de contingencia para ver cómo van a cumplir rápidamente con lo que manda la ley. Y aún más porque tiene el dinero que el Estado ha estado aportando, cerca de 160 millones por mes.

NA: ¿Pero, concretamente, de quién es la responsabilidad de que no se haya hecho desde el 2018 hasta la fecha?

Por ser ministro de Transporte, la responsabilidad de que no haya cámaras es mía. Mi herramienta es no pagar el subsidio a aquella unidad que no tenga la cámara instalada, pero de esa forma de 9000 unidades sólo circularían poco más de 2000.

¿Esto que pasó ayer responde sólo por lo de colectivos, es sólo por la notoriedad de Berni o tiene que ver con que, de alguna manera, representa al Gobierno y al fracaso de una sociedad?

Además de manejar la cartera de Transporte, como legislador me dediqué mucho al tema de Seguridad. Hay una reacción lógica de una víctima de trasladar la culpa no sólo al delincuente, sino a la Policía que no estuvo presente o a la Justicia que actuó tarde. Para eso estamos, para hacernos cargo.

Algo importante: se reclaman las cabinas pero nunca estuvieron en discusión. Por más que les pongan un vidrio antibalas, tienen que ir anclados a la chapa, y con una patada se desarma. No se puede instalar en un colectivo, por eso hay que ser sensatos. No hay un solo expediente que diga que se pueda hacer, todos los ingenieros nos indican que es impracticable.

Aprovechando que usted estuvo ahí, me gustaría saber si percibió si todo esto era mucho más que los colectivos…

Uno es muy consumidor de los medios de comunicación, pero hay muchos periodistas que, no importa de qué lado de la grieta estén, lo único que hacen es echar leña al fuego. Obviamente cuando la gente está en una situación semejante y encima se masifica, no hay forma de que se pueda detener o razonar.

De hecho, cuando tuve la oportunidad de hablar mano a mano con gente que fue parte de la horda linchadora, eran personas comunes que lloraban por lo que había pasado.

Hay que bajar las tensiones. En esa línea, le comento que recibí más de 100 llamadas de dirigentes de la oposición que se solidarizaron. Y quiero esa Argentina. No la de los pavotes que agarran el Twitter y quieren llevar agua para su molino.

