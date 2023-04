La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal señaló que a fines de abril definirá si se postulará como precandidata a presidenta para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio.

"Me puse como plazo definirlo a fines de este mes", sostuvo la exgobernadora bonaerense en declaraciones radiales al ser consultada sobre si seguía en pie su intención de ponerse en carrera por el Sillón de Rivadavia.

Por otro lado, Vidal, quien no logró la reelección de la provincia de Buenos Aires y luego asumió una banca por la Ciudad, criticó las internas partidarias de cara a la definición de candidaturas de cara a las PASO. Al respecto dijo: "Las ansiedades son de los políticos, no de la gente".

Vidal criticó la interna partidaria: "Me da vergüenza ajena"

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se perfila como una de las precandidatas a presidenta del PRO.

Al referirse específicamente la interna de la coalición tripartita que conforma, la referente del PRO se mostró molesta considerando que las discusiones políticas se dan en un contexto de emergencia económica y social. "Tres candidatos, cuatro candidatos, un candidato, una urna, boleta electrónica... Me da vergüenza ajena esta discusión, porque mientras tanto pasa esto de la beba, en Rosario matan chicos", puntualizó.

"Mi mayor aporte es lo que vengo haciendo desde el último año: recorrer el país, trabajar en el Congreso con propuestas concretas para mejorar la vida de los argentinos, trabajar en un programa económico sólido para cuando nos toque gobernar y ofrecerle ayuda al Gobierno hoy porque está claro que no sabe cómo salir de esto y los argentinos no pueden esperar al 10 de diciembre", señaló Vidal en tono electoral.

Desde la gestión compartida en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal mantiene un vínculo estrecho con Mauricio Macri.

Tras advertir que el Congreso no ha podido dar solución a temas como la Ley de Alquileres, la legisladora nacional planteó: "Después no nos quejemos de que la gente está enojada con la política. Hay otra Argentina que espera que estemos a la altura, no que seamos una bolsa de gatos que sólo le interesa discutir cargos y cuáles son las reglas que más los van a beneficiar en una elección".

Finalmente, Vidal se refirió a la decisión del expresidente Mauricio Macri de declinar su candidatura a presidente de las elecciones 2023 y comparó la situación con la de la vicepresidenta, Cristina Kirchner: "Cristina no tienen sucesor a diferencia de Mauricio, que logró formar y promover una generación de dirigentes".

"Hoy el problema de Juntos por el Cambio es que tiene muchos líderes, no como le pasa al Frente de Todos, que no tiene ninguno", concluyó.

