Comercios de Entre Ríos se declaran en crisis: pagan entre $ 3 y $ 5 millones de luz

Al aumento generalizado en las tarifas de luz, a los comercios de Entre Ríos se les suma una ley de 1995 que segmenta las tarifas y los penaliza en caso de que el consumo supere los 700 kWh. Por eso, y por los incrementos en todo el país, pagan facturas de entre 3 y 5 millones de pesos.

La Federación Económica de esa provincia (FEDER) emitió un comunicado en el que manifestaron que “el actual esquema tarifario de la energía eléctrica hace inviable la supervivencia de miles de pequeñas pymes en toda la provincia de Entre Ríos”.

El principal problema que tienen los pequeños emprendimientos es que existe la tarifa “TG-1” creada hace tres décadas cuando, explicaron, “la necesidad de uso de la energía era otra”. Bajo ese esquema, que se aplicaba igual que en las viviendas particulares, se incrementa el precio de la energía a medida que aumenta el consumo. Pero en ese entonces, detallaron “no existían artefactos hoy imprescindibles en un comercio o empresa y, prácticamente, el uso de la energía era mínimo”.

Elbio Woeffray, ingeniero, investigador y especialista en el tema, explicó a PERFIL que “a los comercios se los penaliza a partir del consumo de 700 kWh, cuando la mayoría están consumiendo por encima de los 2000 kWh. Un comercio paga el doble que una casa y más que una industria: cuanto más consume más cara sale la unidad de energía”. A eso se suman los impuestos y las subas nacionales que, según Woeffray, conformaron “la tormenta perfecta”.

Por eso, desde FEDER afirmaron que “las pymes entrerrianas no resisten más”. “Hoy no sólo las necesidades son mayores, sino que la forma en que está diseñada la tarifa hace inconveniente, por ejemplo, incrementar la producción en micropymes industriales o ampliar un comercio, ya que esto redundaría en costos mayores que no siempre pueden ser correlacionados con aumentos en las ventas”, agregaron. Además de poner en riesgo la subsistencia de los comercios, “esta tarifa desalienta cualquier inversión, actual o a futuro”.

“Se volvió casi imposible poder pagar la luz. Hay persianas que están bajando”, afirmó a este medio Héctor González Pavan, comerciante de esa provincia e integrante de la Confederación General de Almaceneros. Y agregó que “las tarifas, que son bimestrales, no bajan de los 3 millones de pesos. A partir de los 700 kWh te castigan, pero con 36 grados de calor entre los equipos a ese consumo lo tenés en 15 o 20 días”.

Lo que piden los comercios es el fin de esta disposición y una tarifa plana. “No dejamos de ser empresarios, industria. No sé por qué nos relegan a ese lugar y nos castigan solamente a nosotros”, sintetizó.

Al aumento de los costos se les suma también la baja en el consumo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el año 2024 “acumuló un descenso de 10% frente a 2023, con 10 meses en bajas interanuales y dos en alza (octubre y diciembre)”. En el caso de alimentos y bebidas esta caída fue del 12%.

