Un carnaval, un cambalache, y las mismas mañas de siempre

La política argentina nos ha demostrado que no cambia según los tiempos. Siguen las mismas mañas y los mismos intereses. Los políticos que llegan a ocupar cargos relevantes en la función pública tienen como principal premisa cubrir sus necesidades básicas, las cuales no son las necesidades de los hombres y mujeres de a pie que todos los días deben salir a buscar su destino que les permita sobrevivir, ya no vivir con suficiencia, algo que sería lógico en un país normal. Pero este no sería el caso.

Argentina es un país anormal, donde un día se lucha por votar con transparencia, se les otorgue derechos civiles a las mujeres y excluidos sociales, y al otro día se aplaude a dictaduras militares o se vota gente de la farándula para ocupar cargos relevantes, culminando con un gobernante que no hace mucho tiempo llamaba parásitos a todos los que no opinaban igual que él y abría canales de Instagram y YouTube para ensalzar sus campañas proselitistas sin un gramo de construcción tradicional.

Esa falta de construcción territorial y de liderazgo hace que su bloque de la Cámara de Diputados sea un cocoliche. Un lugar donde se discuten nimiedades y se acusan y voltean desde el presidente del bloque hasta comisiones por caprichos de los parientes del expresidente oriundo de La Rioja, que le hacen la oreja a la hermana del presidente Javier Milei para quedarse con las cajas de la administración.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tour libertario: los Menem y Karina Milei recorren el país dando aval para sello partidario

En este punto, por ejemplo, el Secretario de Interior que responde a Guillermo Francos, Lisandro Catalán, se niega a recibir a Diputados y Senadores de La Libertad Avanza para otorgarles organismos descentralizados a los dichosos representantes legislativos, y en tándem con Lule Menem reparten esos organismos entre sus laderos, quienes en su mayoría no están capacitados para administrar áreas como el PAMI, ANSES, RENAPER y Migraciones, las cuales culminan siendo administradas por La Cámpora y el Massismo.

La Libertad Avanza fue constituido como partido político primigenio en La Rioja de la mano de Martín Menem. Con esto no se constituirá el movimiento mileista, sino el menemista, que dentro del escenario peronista buscaran hacer justicia poética luego de 20 años de destierro provocado por el kirchnerismo.

El ex Presidente de la Nación, Carlos Menem, mencionó en alguna oportunidad que si decía lo que iba a hacer nunca hubiese llegado a la Presidencia. Algo parecido pasa con el actual Presidente.

A principios de 2018 por el Canal América, el por entonces panelista económico comentaba sobre la crisis macrista, y vociferaba que había que realizar una política económica de shock para bajar el déficit fiscal y la emisión monetaria, pero sin costo social alguno. Por ese entonces argumentaba que ponerle piso a las paritarias negociadas por las partes sindicales y empresariales, en tiempos en que Jorge Triaca comandaba el Ministerio de Trabajo, era una aberración y que echar gente de la administración pública y tocar los planes sociales era peligroso, ya que sobrevendría en un estallido social. Resulta ser que 6 años después se olvidó de aquellos comentarios de panel. Está haciendo todo lo contrario: pone pisos a las paritarias, despidió a más de 30.000 empleados públicos, y dio de baja centenares de planes sociales.

Germán Martínez defendió el aumento a los legisladores: "Se necesita recuperar las dietas"

Cabe destacar que el actual Secretario de Trabajo, Dr. Julio Cordero, cuando era candidato a Presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal para los comicios de abril de 2016, proponía liberar la negociación de los honorarios de los abogados sin ningún tipo de regulación. En la actualidad no homologa los acuerdos paritarios que son libres, desoyendo sus propios conceptos de libertad.

Lo sucedido en la Cámara de Senadores con el aumento de las dietas por medio de un proyecto de resolución propuesto por el Senador Nacional por la Provincia de Salta, Juan Carlos Romero y acompañado por La Cámpora, el PRO, los Radicales, el Movimiento Popular Neuquino y la propia Libertad Avanza, fue la razón de crítica por parte de Milei y sus operadores de redes sociales para castigar a la casta y tratar de que la sociedad insulte a los miembros de la Cámara Alta. Dentro de ese aumento, se encuentran los 7 senadores de LLA que votaron en contra y que se rasgan las vestiduras, pero en el fondo harán lo posible para pasar desapercibidos.

Con esto se demuestra que quien tiene más alma de política de casta, según los libertarios, es Victoria Villarruel, que silenciosamente viene construyendo un espacio de poder a la costumbre argentina, donde percibe que sin plata no se puede hacer política.

Recordemos que en los 90, cuando River conquistaba un campeonato de futbol, Menem permitía como símbolo de festejo que los Diputados y Senadores Nacionales se aumentaran los sueldos, mientras Norma Pla hacia choripanes frente al Congreso o el domicilio de Domingo Cavallo para pedir un ingreso mínimo de $450 para los jubilados y pensionados.

Esto es el carnaval y el cambalache argentino, que por el momento no cambiará de música.