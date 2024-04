Tour libertario: los Menem y Karina Milei recorren el país dando aval para sello partidario

"A mi ya me lo dieron". "A mí todavía no, pero estoy cerca". Las frases pertenecen a dirigentes libertarios de provincias del interior que hablaron con PERFIL acerca del tema electoral más importante que rodea al Gobierno y a los políticos que hacen fila para tener la lista de La Libertad Avanza (LLA) para el 2025. Para lograrlo se necesita una sola cosa: lealtad absoluta a Karina Milei y a los Menem. Con ese aval, todo está listo para ser un libertario que arme la estructura provincial. ¿Tienen prioridad los que acompañaron en 2023? De ninguna manera. Las cartas están en el mazo y el juego recién comienza.



El poder real de los Menem y la hermana del Presidente radica en una cuestión clave. El partido tuvo su origen oficial en La Rioja en 2021. Desde entonces, la firma como apoderado la tiene Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Para tener el sello, es necesario que él -y sobre todo Eduardo "Lule" Menem- den el OK. Sumado al visto bueno de Karina, a cargo del armado electoral con la confianza plena del presidente Javier Milei.

Eduardo "Lule" Menem

Un ejemplo de ese poder lo dieron en Córdoba a principios de abril. El Juzgado Federal con competencia electoral en esa provincia habilitó al diputado nacional Gabriel Bornoroni, ahora también jefe de bloque de LLA, a conformar el partido. “Era lo que esperábamos. Nosotros cumplimos con todos los requisitos. Ahora vamos a seguir trabajando para consolidar el partido a nivel provincial y en todas las localidades”, dijo Bornoroni. El legislador tuvo una interna feroz con otros sectores que decían ser los representantes de la marca Milei allí. En medio de la disputa judicial, Bornoroni recibió el apoyo de Karina y de Menem. Fueron personalmente a Tribunales Federales para dejar explícito que el diputado nacional sería el delegado formal de Milei en Córdoba.

En la Ciudad de Buenos Aires sucede algo similar. Para tener el sello oficial y no depender de alianzas con sectores minoritarios que luego no respondan verticalmente en votaciones clave, comenzaron a afiliar porteños para tener el partido en manos de los Milei. A cargo quedó el legislador Juan Pablo Scalese. Es que el Presidente en 2021 debió ir con sellos "alquilados" que ofrecen partidos a cambio de lugares en las listas, cargos en caso de manejar cajas públicas y hasta dinero en efectivo. "Esas listas son un desastre. Después asumís y cobran cada votación. Se hace muy difícil. Es, en gran parte, el problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires", reconoció un armador de Karina a este medio.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei defendió el ajuste y aseguró que el aumento de sueldo de los senadores fue "una victoria"

En Formosa el sello lo obtuvo el senador Francisco Paoltroni, quien tiene todas las fichas para enfrentar -una vez más- a Gildo Insfrán. En San Luis el afortunado sería el también senador Bartolomé Abdala. "Están recorriendo todo el país con la firma. Cada distrito tiene cientos de dirigentes que quieren ser los bendecidos. Pero gana el que tiene la mejor propuesta y quien esté dispuesto a ser leal y financiar campañas", reconoció un diputado del interior. Esta semana fue el turno de Salta. Allí desembarcaron ambos referentes y fueron recibidos por Alfredo Olmedo, presidente del Parlasur y titular del partido Ahora Patria, que es parte de La Libertad Avanza desde las últimas elecciones nacionales. También estuvieron los diputados nacionales del bloque LLA, María Emilia Orozco y Carlos Zapata, junto al concejal de la ciudad de Salta, Pablo López, recientemente incorporado al espacio, y el ex edil capitalino Eduardo Virgili.

En provincia de Buenos Aires todo está encaminado aunque aún no esté formado oficialmente. "En breve habrá un lanzamiento", apuntó uno de los armadores. Allí la referencia pasa por Sebastían Pareja, Agustín Romo, Nahuel Sotel y Alejandro Carrancio.

RI / Gi