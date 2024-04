Martín Lousteau, senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), defendió este viernes su voto a favor de aumentar el sueldo de los integrantes de la Cámara alta. El legislador aseguró que la medida fue acordada con todos los titulares de los bloques y la justificó alegando que el vocero presidencial, Manuel Adorni, “estaba cobrando tres veces más”.

“Todos votamos. El motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria”, explicó sobre la curiosa secuencia en la que levanta levemente la mano para votar afirmativamente, y recalcó: “Yo no hago nada disimulado”.

“Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto”, agregó. Luego, en referencia a la votación, señaló: “Cuando votamos sin identificarnos si no querés votar, tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’ o ‘quiero abstenerme’ o pedir permiso. Y nadie hizo eso. Fue acordado previamente por todos”.

Lousteau justificó su 'disimulada' votación alegando que "estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri)".

En este sentido, también cuestionó a aquellos senadores radicales que aseguraron que no cobrarán el aumento. “Algunos dicen que van a renunciar (al incremento), pero no se puede. ¿Lo van a donar? Ya lo explicó (Victoria) Villarruel y todos los que saben la práctica legislativa”, sostuvo en la entrevista brindada a Radio Con Vos.

Para defender la suba de la dieta de los legisladores, el dirigente radical hizo referencia al ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, al rango de Secretario de Estado, lo que conllevó un incremento en su salario. De acuerdo a las retribuciones que perciben las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, en febrero de 2024 un funcionario de ese nivel cobraba 4.864.945 pesos.

“El proyecto lo firmaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que Adorni; menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”, mencionó Lousteau.

Si bien el senador aclaró que no vive de su sueldo en la Cámara alta sino que tiene ingresos por su labor en el ámbito privado, afirmó que algunos de sus colegas en el Congreso sí lo hacen. Durante la sesión de este jueves, los legisladores trataron el proyecto de resolución sobre tablas y aprobaron el aumento de sus dietas, que subirán $1,7 millones a $4 millones en mayo.

Durante la entrevista, Lousteau tildó a Milei de mentiroso al decir que los senadores del oficialismo se habían abstenido. “El Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto”, enfatizó.

Asimismo, acusó al mandatario de tener una “doble vara” y afirmó que, mientras critica el incremento de los senadores, aumenta los sueldos de sus funcionarios. “Ahora está subiendo de categorías y les está dando unidades contributivas a los que están cerca de él, y eso es aumentarles el sueldo. Y, cuando pasa eso, Adorni no va a la conferencia de prensa. En todo lo que hace Milei hay mentira y doble vara”, dijo.

En este marco, el senador elogió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tras la sesión manifestó que el proceso de voto fue legal y que ella no podía interferir por no ser legisladora. “Hago una enorme diferencia con la vicepresidenta. Ella es consistente. Es articulada, dice la verdad y se la banca. Milei cada vez que tiene que decir la verdad se esconde”, concluyó.

