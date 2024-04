Adorni llegó, habló de la agenda de Milei, pidió ingresar a la OTAN y se fue

El vocero presidencial, Manuel Adorni, protagonizó este jueves una breve y atípica conferencia de prensa, donde se refirió a la carta de intención para que la Argentina se sume como "socio global" a la OTAN y al viaje del presidente Javier Milei para participar del Foro Llao Llao, en Bariloche.

El funcionario, que está acostumbrado a realizar ruedas de prensa diarias desde Casa Rosada con un espacio programado para las preguntas de los periodistas, se excusó por "temas de agenda" y adelantó que este viernes no habrá conferencia ya que acompañará al Jefe de Estado a la reunión con dueños de las principales empresas.

Kristalina Georgieva del FMI destacó que la inflación de la Argentina "está bajando más rápido de lo esperado"

"Me comprometo a devolverles las preguntas que les estoy robando compulsivamente. Y si no lo llaman a Javier Lanari (subsecretario de Prensa de la Presidencia) que gustoso les responderá cada una de ellas", indicó durante su alocución, donde dijo que en esta oportunidad no abriría el espacio de consultas.

Entre algunos de los temas que anunció, Adorni mencionó que el ministro de Defensa, Luis Petri, "se reunió con el secretario general adjunto de la Alianza del Atlántico Norte, más conocida por ustedes como OTAN, y le presentó en nombre del gobierno de Javier Milei una carta de intención para solicitar que la Argentina se convierta en socio global de la organización",

El Ministro de Defensa, Luis Petri.

En ese sentido, remarcó que, en caso de que nuestro país sea aceptado como socio, le permitiría "elevar las capacidades militares y defensivas a través de ejercicios multinacionales y tecnología avanzada".

"De esta manera, el país podría sumarse a un grupo de países que ya están accediendo a los beneficios de participar de esta alianza mundial como lo son Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, entre otros", comentó al señalar que la Argentina también podría "participar en debates y decisiones estratégicas".

En desarrollo...