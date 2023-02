Eduardo Creus: "Hay que revelar dónde están los 85 mil millones de pesos que ingresaron a La Matanza"

Eduardo "Lalo" Creus, líder de la oposición en La Matanza, afirma que en el municipio ingresó dinero justificado en una cantidad de habitantes inexistentes: "hay 35 mil millones de pesos distribuidos en bonos en dólares y en inversiones en plazo fijo.", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué tiene para decirnos de la discusión acerca de la cantidad de habitantes que tiene La Matanza?

La Matanza es la muestra más grosera de la mentira y el relato que se construye sobre las conquistas, la justicia social y el pueblo, usando el sufrimiento para "hacer caja". En esta mentira vinculada al censo, nos enteramos que entraron alrededor de 85 mil millones de pesos justificado en un volumen de población que no teníamos. La otra mentira que todavía no puedo revelar, y es la que más me duele, porque vivo acá, es dónde está la plata.

Es responsabilidad, principalmente, del intendente Espinoza, porque desde 2010 está liderando el poder político local, siendo intendente.

Según María Eugenia Vidal, están en un plazo fijo... ¿Qué opina?

Yo he descubierto que hay 35 mil millones de pesos que hoy están distribuidos en bonos en dólares, lo cual no es muy "nac&pop", y en inversiones en plazo fijo. Pero nos está faltando un montón de plata y además estamos hablando de un monto que se logró en base a la mentira en la distribución de impuestos nacionales y provinciales. Por otro lado están las cajas que salen del sacrificio de vecinos que pagan impuestos altísimos por servicios malos o inexistentes. Hay que revelar dónde están los 85 mil millones de pesos que ingresaron a La Matanza.

¿Cómo ven en La Matanza la relación de Espinoza con Máximo Kirchner y Kicillof?

El intendente Espinoza y su liderazgo hacen agua en el frente interno y en el frente externo. Dentro de La Matanza tiene un rechazo que supera el 85% de la población y electoralmente no alcanzó el 30% de la gente empadronada para votar. Afuera tiene todos los frentes abiertos, en las anteriores elecciones él proscribió tres listas internas y fue el único intendente que con su cargo fue de testimonial a concejal. Y en esa interna sufre los embates de La Campora, los movimientos piqueteros, organizaciones sindicales, de Berni, etc. Esto implica una gran oportunidad.

Primero, porque la gente los dejó de votar masivamente y segundo porque su propia interna le ha significado dos potenciales candidatos en las PASO. Hay que pensar en La Matanza de un modo distinto, es más una provincia que un municipio y hay que ajustar los diagnósticos. En este momento el peronismo está en una crisis crónica y hay un feudo municipal que se está cayendo.

ADP MF