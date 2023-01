Samid y D'Elía hicieron una encuesta en Twitter y ahora van por La Matanza

Rumbo al 2023 en La Matanza, el piquetero Luis D'Elía y el empresario ganadero Alberto Samid comenzaron a explorar una fórmula conjunta por la intendencia en una PASO peronista y enfrentar al tándem Fernando Espinoza - Verónica Magario y a Patricia Cubría, del Movimiento Evita.

Los dos hablaron con PERFIL y reconocieron que la idea está. "Es una posibilidad fuerte. Nos vamos a sentar esta semana", reconoció D'Elía, al tiempo que Samid explicó cómo surgió la idea: "Me dice 'me tenes que hacer un favor. Hacé una encuesta en Twitter y poneme a mi contra Magario, Espinoza y la mujer de Pérsico (Patricia Cubría)." Lo hice y me puse yo también. Quedé segundo y Luis se sorprendió. Y el hizo la encuesta y saqué como 50 puntos. Entonces hicimos la tercera como dupla. No sabía que estábamos tan bien".

La relación de ambos data de hace décadas, siempre cruzados por el peronismo y La Matanza. "Él tiene un mercado a tres cuadras de donde yo vivo entonces tenemos un vínculo permanente. Fui a la casa, hemos hablado. El vive en Ramos. Yo en Casanova. Son dos lugares bien distintos de la Matanza. Tiene 75 años. Yo 65", apunta D'Elía.

D´Elía: “Cristina no va a poner a ningún candidato”

Este medio habló con ellos por separado. Pero les hizo prácticamente las mismas preguntas. Si bien a nivel local sus ideas coinciden, se diferencian en la estrategia presidencial del FDT. Para D'Elia el candidato será Alberto Fernández. Para Samid, Sergio Massa.

Hablan D'Elía y Samid

PERFIL: —¿Van a enfrentar a Espinoza, Magario y Cubría?

D'Elía: —Patricia (Cubría) es buena compañera. Con Espinoza nos conocemos de pibes, de Villa Luzuriaga. Todo es conversable, aún con Espinoza o Cubría. Nosotros dos medimos mas que ellos así que tenemos que hablar con Samid y luego nos merecemos ir a hablar con ellos dos.

Samid: —La mujer de Pérsico no mueve nada. Luis me dijo "esta mujer no tiene historia". Nunca tomó elección para un lado o para el otro con algún tema importante.

Kicillof, el elegido por el tándem D'Elía - Samid.

—¿Quién tiene que ser el candidato peronista a gobernador en Buenos Aires?

D'Elía: —Yo creo que (Axel) Kicillof tiene que renovar. Lo apoyamos fuertemente.

Samid: —El candidato del peronismo en Buenos Aires ya está elegido. No está cuestionado por nadie y será Axel Kicillof. Mas allá de lo que yo diga o piense.

—¿Y en la Nación?

D'Elia: —Para Nación, como estamos hoy, Alberto. No digo que tenga chances, digo quien puede. Cristina en su situación como está lo prudente es que no sea candidata, porque no hay condiciones políticas. Judicialmente puede ser candidata, es cierto. Por otra parte, Sergio Massa es un gran candidato. Probablemente hoy mida más que Alberto. Pero cuando el poder económico detecte que quiere ser candidato, lo van a partir en cuatro. Lo están esperando.

Una encuesta ubica a Massa como ganador en las generales pero sale segundo en las paso y pierde en el balotaje

Samid: —En Nación va a ser Massa. El sabe que puede perder pero le sirve. Aunque juegue y pierde pasa a ser el jefe de la oposición. Alberto no creo, no le da para nada. Está muy cascoteado. Chamuya para no perder. Si dice que no va a ser él, no le sirven más el café, viste como que este país. Me preguntas por Cristina, ella ya se manifestó que no va a ser. Ahora si dice mañana que si, va a ser una chanta. Le creo lo que dijo. Está con sus problemas. Va a ser Massa, no tengas dudas.

—¿Te parece el indicado?

Samid: —Mas allá de todo lo que sabemos que es Massa, que no es peronista, etc, hoy está con nosotros. Y es el hombre que el país necesita. Este conoce y resuelve. Ahora ejecutó con el campo. Como le dijo Néstor (Kirchner): "Vos sos igual que yo pero más hijo de puta". No es santo de mi devoción. Va a entregar cosas, se va a llenar de oro, es cierto. Pero es lo que necesitamos.

RI/fl