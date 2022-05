Quién es la dirigente piquetera que busca sacar a Fernando Espinoza de La Matanza en 2023

Todavía falta para las elecciones de 2023 pero la dirigencia política ya está calentando motores. La Matanza, bastión peronista por excelencia, no es una excepción.

La carrera para disputarse la intendencia del partido más poblado del país tiene como protagonistas al actual intendente, Fernando Espinoza, y a la legisladora bonaerense Patricia Cubria, una dirigente del Movimiento Evita que buscaría arrebatarle el mando de esa jurisdicción dominada por el kirchnerismo duro.

En tanto, la figura de Cubria rompe con la política tradicional del partido bonaerense de dimensiones gigantescas cuyo intendente es uno de los históricos armadores de la política local. La militante social proviene del movimiento Evita afín al albertismo encabezado por el dirigente social Emilio Pérsico, que además es su actual pareja.

Para esto, necesita que el oficialismo matancero acceda a ampliar la participación de todas las fuerzas políticas del Frente de Todos, algo que no ocurrió en las últimas elecciones. "Eran cuatro mil avales los que necesitábamos, pero como sospechábamos de lo que podía llegar a pasar, presentamos 15 mil", consignó Cubria en una entrevista a La Nación.

Patricia Cubria es diputada provincial (2019-2023) por San Fernando. Patricia Cubria y Emilio Pérsico. Foto: Facebook.

La dirigente que inició su carrera en el movimiento piquetero resaltó la "repercusión" que tuvo la lista que integra, Frente Vecinal, cuando intentó competir con el ejecutivo matancero. "Era una lista más y terminó con el intendente (Fernando Espinoza) no solo boicoteando la posibilidad de que se presente, sino poniéndose él mismo de primer candidato a concejal", denunció.

A pesar de que consideró esta maniobra como "antidemocrática", además de revelar la "mezquindad política" de Espinoza, no solo decidió no denunciar al intendente ante la justicia electoral sino que consideró que el asunto quedó en el pasado. "En el Frente de Todos el verticalismo no existe más", subrayó, y agregó que el kirchnerismo no volverá a tener "la lapicera" en cuanto a las candidaturas para los comicios de 2023. "No soy albertista ni kirchnerista, soy peronista", dijo.

En esa línea, Cubria manifestó que, de cara al 2023, su intención es "ampliar y fortalecer" la diversa agrupación política vecinal que conduce. La misma integra a dirigentes sindicales como Heraldo Cayuqueo de la UOCRA Matanza, comerciantes, intelectuales de la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) y miembros de la Iglesia Católica. Según evaluó, estos sectores "no solo no son tenidos en cuenta por el municipio, sino que muchas veces hasta son combatidos en el territorio".

La líder de Movimiento Evita, quien recorre los barrios del partido del oeste y suroeste del conurbano bonaerense, apuntó contra la "ausencia" de La Cámpora en el territorio.

La carrera hacia el 2023

"La idea es disputar la intendencia", aseguró Cubria, quien buscará conducir el destino de los matanceros con el fin de "oxigenar el peronismo local" y "destapar esa olla de participación". "Hay un montón de sectores que tienen muchísimo potencial y tienen que poder expresarse en el estado municipal", dijo, a modo de crítica al "verticalismo" que impera en la jurisdicción de la mano de Espinoza.

"Este espacio existe y va a seguir existiendo. Quiera o no quiera Espinoza, esto está vivo y está creciendo. Y tarde o temprano va a tener expresión. Si no seré yo, será otro compañero, pero va a tener expresión, de eso no tengo dudas. La Matanza es peronista y popular. Por eso, antes que votar a una opción neoliberal, la gente va y vota al peor peronista que exista. Eso es lo que tiene que dejar de suceder", consideró

Con respecto al cuestionado liderazgo del presidente Alberto Fernández, la referente del Movimiento Evita aseguró que ese espacio apoyará al mandatario "si es que decide ser candidato", algo que segura no estar claro todavía. "Lo que sí sabemos es que no hay destino municipal si no hay un gobierno nacional que continúe. Y nuestra prioridad es que continúe el Frente de Todos", sentenció.

Quién es Patricia Cubria

La mujer que busca destronar al poderoso Espinoza nació en Córdoba, se crió en La Rioja y luego se asentó en el Gran Buenos Aires, donde comenzó su militancia de la mano del movimiento piquetero. "Iba contra Menem y desde un lugar muy antipolítico en términos institucionales", dijo la mujer.

En ese contexto conoció a su pareja, el dirigente social Emilio Pérsico (su compañero desde hace 16 años) cuando se unió al movimiento de Trabajadores Desocupados, en el contexto del estallido de 2001, la agrupación antecesora del Movimiento Evita. Puntualmente se conocieron cuando integraron la gestión del exgobernador bonaerense Felipe Solá, en la vicejefatura de Gabinete.

La pareja tuvo un hijo, Néstor Vicente, bautizado por el papa Francisco, y viven en la localidad de Isidro Casanova, en La Matanza, desde hace cinco años, en una casa que le compraron al ex líder montonero Mario Firmenich, quien la obtuvo en los 70 para usarla de búnker en caso de ser necesario durante la dictadura militar.

Con 29 años, en 2011 asumió como diputada provincial, y actualmente preside la comisión de Tierras y Organización Territorial de la Legislatura bonaerense

