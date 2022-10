La militante del Movimiento Evita, Patricia Cubría, dijo que el Frente de Todos no tiene todavía candidatos nacionales y que “si hay más de un candidato, no está descartado ir a las PASO”. “Queremos que se exprese la militancia popular en las listas”, afirmó. También enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "la intendencia de Fernando Espinoza está agotada y es ineficiente" en La Matanza.

Este lunes, en el marco del acto por el 17 de octubre, Emilio Pérsico pidió tener más espacio en las listas para el Movimiento Evita espacio en las listas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Sí, ayer nos expresamos en una fiesta popular de participación, que fue el acto por el Día de la Lealtad. Como peronistas, creemos en el protagonismo popular, en la participación del pueblo, y expresamos nuestra vocación de ir a las PASO en La Matanza. Pero en los actos también se habló de los temas nacionales, de la economía popular, los avances y las deudas que hay para nuestro sector.

Lo que queremos es que la expresión colectiva de nuestras fuerzas, los movimientos populares y sociales, participen en política y también electoralmente. Queremos que se exprese la militancia popular en las listas.

Opoficialismo

En La Matanza se dieron las condiciones políticas para que haya una renovación y que muchos sectores puedan gobernar de una manera más honesta. No es solo el Movimiento Evita. En el Frente Vecinal hay fuerzas genuinas de La Matanza. Es una apuesta muy grande, pero estamos convencidos de que tenemos muchas chances de ganar.

Después del pedido del Movimiento Evita de formar parte de las listas 20203, Máximo Kirchner sostuvo “no es momento de pensar en candidaturas”, y Hugo Yasky dijo que “Cristina Kirchner es el faro que hay que seguir”. ¿Ustedes apoyan la candidatura de Cristina?

Se trata de dos esquemas diferentes en la discusión. La realidad es que todavía no hay candidaturas nacionales. Por otra parte, en cada distrito y territorio hay candidatos naturales. Son cosas diferentes.

Tenemos muy buen diálogo con Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Con todos ellos tenemos diálogo y no ven con malos ojos que haya más participación. Eso le va a permitir al Frente de Todos ampliar el caudal de votos.

Es lógico que cada uno exprese su vocación de quiénes podrían ser sus candidatos, pero también está la decisión de ellos y de la gente. Si hay más de un candidato, no está descartado ir a las PASO.

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita

¿Creés que las PASO son imprescindibles para esto que se está gestando? ¿Habría que eliminarlas?

El proceso se va a dar naturalmente igual, pero es una herramienta buena, democrática. No creo que sea imprescindible. Los procesos de los pueblos se van dando, no hay reglas, trampitas, ni nada que pueda evitar su desarrollo. Pero me parece que, justamente, las PASO se crearon para democratizar y transparentar a los partidos políticos, que son la herramienta institucional para ir a elecciones, y han estado por mucho tiempo cerrados.

Me parece que son una herramienta que permite democratizar y trasparentar los partidos de cara la sociedad. Que sean los vecinos y vecinas quienes puedan elegir a sus candidatos y que no queden esas decisiones siempre en una mesa chica.

La gestión en La Matanza

¿Cuál es tu evaluación de la intendencia de Espinoza?

La intendencia de Fernando Espinoza está agotada y es ineficiente. Se nota una falta de presencia, y no sólo en cuanto a los lugares en donde no llega. También en la gestión, en donde está presente, no es eficiente ni efectiva.

Los vecinos, lo primero que te dicen es “me cansé de llamar al municipio”, ya sea por la basura, las luces que están rotas, y todos los dramas que hay día a día en las calles de La Matanza y no encuentran una respuesta. Esa es la situación, lamentablemente. La Matanza da para muchísimo más.

También tenés a Verónica Magario de vicegobernadora en la Provincia de Buenos Aires. ¿Es más que La Matanza?

Sí, es una compañera de nuestro frente. Pero la gestión es responsable de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Yo, incluso, por tener afecto con una dirigente o una compañera, no puedo negar la realidad, que es que la calidad de vida de quienes vivimos en La Matanza se ve deteriorada por una mala gestión.

Se trata de transformar la gestión para que empiece a ser eficiente, presente, para poner la escala de prioridades en su lugar, al lado de los vecinos.

