Mientras el presidente Alberto Fernández intenta cerrar las internas, el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, lanzó duras críticas contra la gestión luego de que se conocieran los datos de la inflación y en la previa de los actos por el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.

En un diálogo con Radio Provincia, Pérsico responsabilizó al Gobierno nacional por la cantidad de “piqueteros”, al explicar: “Si vos generás pobreza, vas a sembrar piqueteros, no vas a sembrar organizaciones sociales”.

“Con el nivel de inflación y pobreza que tenemos es ilógico que los de abajo no se muevan”, indicó el referente social. En ese sentido, aseguró que “hay que tranquilizar a la economía”. En esa línea, fuentes del Movimiento Evita confirmaron a NA que "no es el mejor momento de la relación con le Gobierno nacional", ya que consideran que el presidente "hasta ahora no tomó una sola medida para los movimientos populares, porque las paritarias son una política para una minoría y hay censados 7 millones de trabajadores de la economía popular".

De esta manera, recordó una anécdota con el expresidente Néstor Kirchner. “Lo conocí a Néstor el día de la primera marcha, cuando me llama y yo voy a verlo. Entonces, Néstor me dice 'mirá Emilio, una plaza llena de gente pidiéndome planes sociales y comida, qué bajo que está el movimiento popular'. Es lógico que cuando hay una crisis los sectores populares se movilicen, a eso no le tengo miedo”, aseguró.

Con respecto a esto, miembros del Movimiento agregaron: "El kirchnerismo cree que a través del empleo formal y de asistir a la gente con planes se resuelve el tema de la pobreza, mientras que el Movimiento Evita dice que hay que darle formalidad a la economía popular". "Ellos creen en el plan platita y en el empleo formal, pero no creen en la economía popular", indicaron.

Alberto Fernández intenta cerrar las internas

Durante la asunción de las nuevas ministras de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres, Fernández llamó a la “unidad”, evocó a la marcha peronista y celebró que dentro de los invitados se encontraran dirigentes sindicales y de los movimientos sociales.

Sin embargo, el presidente se refirió directamente a Pérsico. “Me alegra verte, Emilio, como parte de las organizaciones sociales”, expresó. En relación con la designación de Victoria Tolosa Paz, el Movimiento Evita manifestó a NA que la situación "es muy compleja", ya que la nueva funcionaria dependerá del presupuesto que el ministro de Economía, Sergio Massa, pueda otorgar.

El presidente Alberto Fernández durante la jura de las ministras.

De igual forma, los intentos de Fernández no calmaron las críticas del referente del Movimiento Evita y, tras conocerse los datos de la inflación, cuestionó al programa de Precios Cuidados, ya que lo definió como “una política que concentra más la economía”.

“La economía se ha ido concentrando, las cadenas pasaron de tener un 20% del mercado a tener hoy más del 60% del mercado de los alimentos”, aclaró.

En medio de las fuertes internas que parecen no calmarse, los diferentes sectores del oficialismo preparan propuestas distintas para celebrar el Día de la Lealtad Peronista, pero Fernández no participará de ninguna.

