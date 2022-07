Alberto Samid: "El precio de la carne es muy razonable, son miserables los salarios"

“La carne tiene un precio muy razonable, lo que son miserables son los salarios”, dijo el empresario de la carne Alberto Samid. Y agregó: “Una jubilación promedio debería ser de 1.000 dólares, y un trabajador debería ganar alrededor de 1.500 dólares".

El ex titular del Mercado Central, en diálogo con la AM 990, afirmó que “el problema no es la mercadería; el problema son los salarios que se pagan acá. En ningún país del mundo se pagan esos sueldos", resaltó.

"En Argentina hay precios razonables, muchas personas de otros países vienen a comprar acá, pero con los salarios que hay no se puede comprar nada", insistió Samid.

Consultado por si esperaba que un gobierno peronista pagara 110 dólares de jubilación (el monto actual promedio) aseguró que "de ninguna manera, pero que tampoco -esperaba- se equivocara tanto".

En ese sentido, criticó al Frente de Todos y consideró que "son muchas las cosas en las que se equivoca el gobierno, pero principalmente en el tema de tener nueve, diez, trece tipos de dólares".

"Hay que tener uno solo. Eso es fundamental. Hoy, le sacamos los dólares a los que producen y se los damos a los que no producen", cuestionó Samid y agregó: "Brasil tiene un solo dólar, Uruguay tiene un solo dólar".

Las retenciones al campo

El empresario cuestionó los cepos del gobierno al sector rural y dijo que se favorecen injustamente a otras industrias que no invierten.

"Le ponemos retenciones al campo, que es el que trabaja y produce, pero a Ford, Chevrolet, a Mercedes le damos dólares a $130 y andá a comprar un auto después. Para traer los autos, con todos los repuestos, y no te lo cobran a $130", ejemplificó.

LM