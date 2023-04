La Matanza: desde el Evita cruzaron a Espinoza por el crimen del colectivero

Fernando Espinoza, tras el crimen del colectivero en su municipio, La Matanza, acumula críticas incluso desde su propio espacio político, el Frente de Todos: Patricia Cubría, diputada provincial de la alianza oficial y referente del Movimiento Evita, criticó la falta de gestión del jefe comunal. La candidata a intendenta, además enumeró los problemas que tiene una de las localidades más numerosas del país.

"Estamos conmocionados y muy dolidos, hay una gestión que no tiene presencia, ni articulación. Hay una situación de abandono en el territorio, es la tercera vez que matan a un colectivero aquí". Y en ese sentido agregó: "Es lo que nos reclaman la mayoría de los vecinos donde vamos. No solo faltan patrullas, y personal de seguridad, sino que no hay luminarias, hay un problema social muy grave".

Cubria, que además es pareja de Emilio Pérsico, figura del Evita, cargó cuestionamiento a Espinoza por los problemas de “gestión” que existen en La Matanza. "Tenemos fondos que en vez de estar invertidos en los vecinos, están en plazos fijos y los intereses no se sabe donde van. Hay subejecución en áreas del ejecutivo municipal. Hay una gestión que está funcionando mal, y hay muchas sospechas del mal manejo de los recursos", cuestionó.

"Es lamentable que Espinoza no hable con los medios de comunicación, ni con los vecinos", agregó la dirigente que pretende asistir a las PASO de la coalición y dirimir la postulación para la conducción del distrito. Si ese escenario no se hace realidad, es decir, si las internas no se producen, el Evita anticipó que competirán por fuera.

La agrupación social, en marzo, anunció una confluencia con otros espacios, como Somos Barrios de Pie que conduce Daniel Menéndez, bajo el nombre La Patria de los Comunes. El armado tuvo una presentación en San Telmo y otras, de magnitud, en la cancha de Deportivo Español. La mirada, expresaron, está en fortalecer al FdT: “El salto que vamos a dar desplegando este espacio político en toda la patria lo hacemos para fortalecer al Frente de Todos. Sabemos que hay muchas deudas, pero tenemos que fortalecer la unidad”, aseguró Menéndez en el inicio de su alocución el pasado 17 de marzo. “No nos puede gobernar la desidia en La Matanza ni en ningún lugar de la Argentina”, aseveró.