La viuda del colectivero reclamó que no la dejaron entrar al velorio y la hija salió a responderle

Este martes por la mañana, con la presencia y el apoyo de familiares, amigos y colegas, se despidieron los restos de Daniel Barrientos, el colectivero que fue asesinado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en una cochería ubicada en La Matanza.

El velorio del chofer comenzó en la noche del lunes, después de las 20hs, y se extendió hasta el día de hoy en la sala funeraria Nuestra Señora del Valle de Gregorio de Laferrere. Fue allí, en el medio del dolor de todos sus seres queridos, donde se produjo una incómoda situación luego de que no dejaron pasar a la viuda del hombre a la ceremonia.

"No puedo entrar, no me deja su hija y su mamá. Yo convivía con él, fui la última persona con la que estuvo. ¿Por qué no me dejan estar con él? Un minuto pido para poder despedirlo", lamentó entre lágrimas Andrea, la viuda de Barrientos.

Luego, en diálogo con el programa Sin Relato por La 990, expresó: "Solo eso pido, poder entrar y poder verlo un minuto aunque sea, de todo lo demás ya hablé y no quiero hablar más. No entiendo qué pasa. Salí a pedir justicia por su vida y no hablé de nadie".

"Me sacaron las ganas de vivir": el desgarrador lamento de la viuda del colectivero asesinado

"Sé lo que era como marido y como pareja. Él hubiese querido que yo estuviese ahí en este momento", aseguró en medio del llanto la mujer con la que Barrientos compartió los últimos meses antes de su muerte.

Sin embargo, momentos después la que apareció frente a los medios fue la hija del colectivero asesinado, identificada como Daniela, y manifestó su molestia por las declaraciones de Andrea y el espacio que se le brindó en los medios: "Me molesta que entrevisten a una mujer que supuestamente dice ser la conviviente de mi papá", reprochó.

"Él me comentó que estaba conociendo a una X persona, pero no la conozco, ni sus hermanos la conocen", señaló la joven y dijo que la situación es "totalmente desagradable".

En esta misma línea, añadió: "Me parece un papelón y una falta de respeto. Acá la señora no apareció. No fue a comisaría, no fue a ningún lado, solo fue a la empresa, no sé a qué. Nunca vino acá".

"Si tanto realmente era el amor de su vida, ¿dónde está?", cuestionó la hija del fallecido y concluyó: "La única que realmente está sufriendo es mi mamá y su familia. No la conocemos".

